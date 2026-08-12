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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.34 WIB

Pasangan yang Ingin Hubungannya Membaik Ternyata Sering Ucapkan 9 Kalimat Psikologi Ini

Kalimat yang diucapkan pasangan yang ingin hubungannya membaik / foto : Magnific/ yanalya - Image

Kalimat yang diucapkan pasangan yang ingin hubungannya membaik / foto : Magnific/ yanalya

JawaPos.com – Psikologi terapi pasangan sering mengungkap makna tersembunyi di balik kalimat santai yang terlontar selama sesi konsultasi.

Banyak pasangan merasa gugup pada pertemuan awal terapi, sehingga perasaan sesungguhnya sulit terungkap secara langsung.

Kalimat-kalimat yang tampak biasa saja ternyata menyimpan makna lebih dalam tentang kondisi hubungan yang sebenarnya.

Dilansir dari laman YourTango pada  Rabu (12/8), berikut sembilan kalimat psikologi terapi pasangan yang biasa diucapkan ketika seseorang ingin memperbaiki hubungannya.

1. Mengaku menghormati pasangan sebagai orang tua

Ucapan ini sering menjadi satu-satunya pujian yang tersisa ketika hal lain sulit dipuji.

Maknanya biasanya sekadar mengakui bahwa pasangan masih rutin menjemput anak tepat waktu.

Pujian sederhana ini menjadi celah kecil di tengah banyaknya keluhan yang sebenarnya ingin disampaikan.

2. Mengatakan pasangan selalu mengutamakan anak

Ucapan ini terdengar positif, namun sering menyimpan sindiran halus tentang prioritas yang timpang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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