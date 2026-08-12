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Rabbany Wanadriani
Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.24 WIB

5 Tanda Tubuh Kekurangan Nutrisi yang Sering Diabaikan, Salah Satunya Mudah Lelah

ilustrasi orang yang lelah. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang lelah. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Tubuh membutuhkan beragam zat gizi agar organ dan sistem di dalamnya dapat bekerja dengan baik. Asupan yang tidak mencukupi dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan kekurangan nutrisi dan memengaruhi kondisi fisik maupun mental.

Masalahnya, tanda kekurangan nutrisi tidak selalu muncul dalam bentuk yang jelas. Beberapa keluhan justru terlihat seperti masalah sehari-hari, misalnya mudah lelah, perubahan kondisi rambut, atau suasana hati yang tidak stabil.

Malnutrisi juga tidak selalu berarti seseorang memiliki berat badan rendah. Seseorang dengan berat badan normal atau bahkan berlebih tetap dapat mengalami kekurangan zat gizi tertentu.

Karena itu, perubahan yang berlangsung terus-menerus sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai akibat pola makan. Beberapa gejala serupa juga dapat disebabkan oleh kondisi kesehatan lain.

Dilansir English jagran, berikut lima tanda yang patut diperhatikan.

1. Tubuh Terasa Lelah Hampir Sepanjang Waktu

Rasa lelah setelah beraktivitas merupakan hal yang normal. Namun, jika energi terus menurun meskipun sudah cukup beristirahat, kondisi tersebut perlu diperhatikan.

Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia defisiensi besi yang salah satu gejalanya adalah kelelahan dan kurang energi. Kondisi tersebut juga dapat disertai kulit yang terlihat lebih pucat, sesak napas, jantung berdebar, atau sakit kepala.

Selain zat besi, kekurangan vitamin B12 atau folat juga dapat menyebabkan kelelahan berat dan tubuh terasa lemas.

Meski demikian, jangan langsung menyimpulkan bahwa kelelahan pasti disebabkan oleh kekurangan nutrisi. Gangguan tidur, masalah tiroid, diabetes, anemia karena penyebab lain, hingga sejumlah penyakit kronis juga dapat menimbulkan keluhan serupa.

2. Rambut Menjadi Kering, Rapuh, atau Mengalami Kerontokan

Perubahan pada rambut terkadang menjadi salah satu hal yang terlihat ketika tubuh tidak memperoleh nutrisi yang cukup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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