Belajar Menghargai Diri Sendiri, Ini 6 Cara agar Tak Bergantung pada Penilaian Orang

Ilustrasi menjaga harga diri (Freepik)
JawaPos.com – Harga diri menjadi salah satu fondasi penting dalam cara seseorang memandang dan memperlakukan dirinya sendiri.
Sayangnya, tidak sedikit orang yang mengukur nilai dirinya berdasarkan penilaian dari lingkungan sekitar. Pujian membuat mereka merasa berharga, sedangkan kritik atau penolakan dapat dengan mudah mengguncang kepercayaan dirinya.
Padahal, memiliki harga diri yang sehat bukan berarti harus selalu mendapatkan persetujuan dari orang lain. Justru, kekuatan batin terlihat ketika seseorang tetap mampu menghargai dirinya meski tidak sedang mendapatkan perhatian atau apresiasi.
Di tengah kehidupan yang semakin dipenuhi media sosial, pencapaian, dan persaingan, kemampuan untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada validasi eksternal menjadi semakin penting.
Membangun harga diri tentu membutuhkan proses. Diperlukan kesadaran untuk mengenali nilai pribadi, mengendalikan respons terhadap situasi, sekaligus belajar menerima kekurangan diri.
Berikut enam pelajaran yang dapat membantu membangun harga diri dan martabat yang lebih kokoh, sebagaimana dirangkum dari kanal YouTube Stoikologi.
Mendapatkan apresiasi tentu menyenangkan. Pujian dari orang lain bahkan dapat memberikan dorongan untuk terus melakukan sesuatu dengan lebih baik.
Namun, masalah muncul ketika seluruh rasa berharga hanya bergantung pada pengakuan tersebut. Ketika pujian berhenti atau seseorang mendapatkan kritik, kepercayaan dirinya ikut runtuh.
Padahal, nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa sering dirinya dipuji.
Salah satu cara membangun fondasi yang lebih kuat adalah belajar menghargai proses yang telah dijalani. Jangan hanya melihat hasil akhir, tetapi perhatikan pula usaha, keberanian, dan perkembangan yang sudah dicapai.
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