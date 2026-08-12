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Rabbany Wanadriani
Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.44 WIB

Tak Perlu Ribet, Ini 5 Cara Sederhana Bantu Samarkan Lingkaran Hitam di Bawah Mata

ilustrasi kantong mata hitam. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi kantong mata hitam. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Area bawah mata yang tampak gelap atau sembap kerap membuat wajah terlihat lebih lelah. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi berbagai hal, mulai dari kurang tidur, stres, proses penuaan hingga faktor genetik.

Kesibukan sehari-hari juga sering membuat seseorang kurang memperhatikan perawatan kulit, termasuk bagian bawah mata yang memiliki karakter lebih sensitif.

Meski umumnya bukan kondisi yang berbahaya, kantong mata dan lingkaran hitam dapat mengganggu penampilan. Kabar baiknya, beberapa perawatan sederhana di rumah dapat dicoba untuk membantu membuat area mata terlihat lebih segar.

Perawatan tersebut tidak selalu membutuhkan produk atau langkah yang rumit. Beberapa bahan yang mudah ditemukan bahkan dapat digunakan sebagai bagian dari rutinitas sederhana.

Dilansir English Jagran, berikut lima cara rumahan yang dapat dicoba untuk membantu mengurangi tampilan kantong mata dan lingkaran hitam.

1. Manfaatkan Kompres Dingin

Kompres dingin dapat menjadi pilihan praktis ketika area sekitar mata terlihat sembap atau terasa lelah.

Suhu dingin membantu memberikan sensasi menenangkan dan dapat membuat pembuluh darah di sekitar mata menyempit sementara, sehingga tampilan sembap bisa berkurang.

Caranya cukup mudah. Gunakan kain atau handuk bersih yang telah dibasahi air dingin. Anda juga dapat menggunakan kompres dingin yang dibungkus kain.

Letakkan secara perlahan pada area mata selama sekitar 5–10 menit. Hindari menempelkan es secara langsung ke kulit karena area tersebut cukup sensitif.

2. Gunakan Kantong Teh yang Sudah Didinginkan

Kantong teh, khususnya teh hitam dan teh hijau, juga sering digunakan sebagai perawatan rumahan untuk mata yang tampak lelah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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