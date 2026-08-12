4 Cara Alami untuk Merawat Kulit Leher yang Menghitam, Jangan Asal Gosok

JawaPos.com - Perubahan warna pada kulit leher dapat terjadi karena berbagai faktor. Paparan sinar matahari, iritasi, perubahan kulit akibat usia, hingga kondisi tertentu dapat membuat warna kulit di area tersebut tampak lebih gelap.

Leher juga termasuk bagian tubuh yang kerap luput dari rutinitas perawatan kulit. Akibatnya, area ini dapat mengalami pigmentasi yang tidak merata atau tampak lebih kusam dibandingkan bagian tubuh lainnya.

Namun, penting untuk tidak langsung menganggap kulit leher yang menggelap sebagai masalah kosmetik semata. Bila perubahan warna disertai kulit yang menebal dan terasa seperti beludru, terutama di bagian belakang leher, kondisi tersebut dapat merupakan acanthosis nigricans. Kondisi ini dapat menjadi tanda resistensi insulin atau pradiabetes sehingga penyebabnya perlu diperiksa.

Dilansir English jagran, beberapa langkah perawatan kulit sederhana dapat membantu menjaga kulit tetap sehat dan tampak lebih merata.

1. Gunakan Pelembap dan Jaga Kulit Tetap Terhidrasi Kulit yang kering dan mengalami iritasi dapat terlihat semakin kusam. Karena itu, menjaga kelembapan kulit menjadi salah satu langkah dasar yang bisa dilakukan.

Setelah mandi, aplikasikan pelembap yang lembut pada area leher. Pilih produk yang sesuai dengan kondisi kulit dan hentikan pemakaian apabila muncul rasa perih, kemerahan, atau iritasi.

Hindari pula menggosok leher terlalu keras dengan spons atau scrub. Pada kondisi seperti acanthosis nigricans, menggosok kulit dengan kuat tidak akan menghilangkan perubahan warna dan justru berpotensi menyebabkan iritasi.

2. Lindungi Leher dari Paparan Sinar Matahari Area leher juga membutuhkan perlindungan dari sinar matahari, terutama apabila sering terpapar ketika beraktivitas di luar ruangan.

Gunakan tabir surya pada leher sebagai bagian dari rutinitas perawatan kulit. Selain itu, perlindungan fisik seperti pakaian yang menutupi leher dapat membantu mengurangi paparan langsung.