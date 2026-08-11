Ivan Gunawan Raih Rekor MURI Lewat Nusanova 2.0, Angkat Batik Sekar Jagat Madura

Desainer Ivan Gunawan meraih penghargaan MURI lewat pameran Nusanova 2.0 Sekar Jagat, mengangkat batik khas Madura. (Instagram: ivan_gunawan)
JawaPos.com - Desainer Ivan Gunawan kembali menorehkan pencapaian membanggakan di dunia fashion. Pameran busana Nusanova 2.0 Sekar Jagat yang mengangkat kekayaan batik khas Madura resmi mencatatkan namanya di Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).
Nusanova 2.0 Sekar Jagat mendapatkan penghargaan sebagai Pameran Busana Imersif Pertama Berbasis Corak Batik Sekar Jagat Madura. Ivan Gunawan menyambut pencapaian tersebut dengan penuh rasa syukur.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pria yang kerap disapa Igun mengungkapkan bahwa penghargaan MURI merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan kerja keras, doa, serta dukungan banyak pihak.
"Alhamdulillah, sebuah pencapaian yang lahir dari kerja keras, doa, dan perjalanan yang tidak pernah sederhana," tulis Ivan Gunawan.
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Bukan hanya mencatatkan rekor, pemeran Nusanova 2.0 Sekar Jagat yang digelar di D'Gallerie, Jakarta, juga mendapat sambutan positif dari masyarakat. Pameran yang digelar tanpa tiket masuk alias gratis tersebut dikunjungi 2.253 orang selama beberapa hari penyelenggaraannya.
Ivan menyebut, angka tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan Nusanova 2.0 Sekar Jagat. Baginya, antusiasme para pengunjung menunjukkan bahwa fashion dapat menjadi medium untuk memperkenalkan sekaligus menghidupkan kembali kekayaan budaya Indonesia.
"Sebuah penghargaan untuk Pameran Busana Imersif Pertama Berbasis Corak Batik Sekar Jagat Madura. Dengan jumlah pengunjung sebanyak 2.253 orang selama 7 hari penyelenggaraan," tulisnya.
Konsep imersif yang dihadirkan dalam pameran membuat pengunjung tidak hanya melihat karya busana. Mereka juga diajak merasakan pengalaman visual yang memadukan fashion, instalasi, serta kekayaan motif batik dalam satu ruang pamer.
Di balik pencapaian tersebut, Ivan Gunawan menegaskan ada banyak pihak yang bekerja sejak proses persiapan hingga acara pameran berlangsung. Mulai dari tim produksi, artisan pembuat batik tulis, hingga para kolaborator ikut berkontribusi dalam mewujudkan konsep Nusanova 2.0 Sekar Jagat.
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