Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Rabu, 12 Agustus 2026 | 04.56 WIB

Ivan Gunawan Raih Rekor MURI Lewat Nusanova 2.0, Angkat Batik Sekar Jagat Madura

Desainer Ivan Gunawan meraih penghargaan MURI lewat pameran Nusanova 2.0 Sekar Jagat, mengangkat batik khas Madura. (Instagram: ivan_gunawan) - Image

Desainer Ivan Gunawan meraih penghargaan MURI lewat pameran Nusanova 2.0 Sekar Jagat, mengangkat batik khas Madura. (Instagram: ivan_gunawan)

JawaPos.com - Desainer Ivan Gunawan kembali menorehkan pencapaian membanggakan di dunia fashion. Pameran busana Nusanova 2.0 Sekar Jagat yang mengangkat kekayaan batik khas Madura resmi mencatatkan namanya di Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Nusanova 2.0 Sekar Jagat mendapatkan penghargaan sebagai Pameran Busana Imersif Pertama Berbasis Corak Batik Sekar Jagat Madura. Ivan Gunawan menyambut pencapaian tersebut dengan penuh rasa syukur. 

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pria yang kerap disapa Igun mengungkapkan bahwa penghargaan MURI merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan kerja keras, doa, serta dukungan banyak pihak.

"Alhamdulillah, sebuah pencapaian yang lahir dari kerja keras, doa, dan perjalanan yang tidak pernah sederhana," tulis Ivan Gunawan.

Bukan hanya mencatatkan rekor, pemeran Nusanova 2.0 Sekar Jagat yang digelar di D'Gallerie, Jakarta, juga mendapat sambutan positif dari masyarakat. Pameran yang digelar tanpa tiket masuk alias gratis tersebut dikunjungi 2.253 orang selama beberapa hari penyelenggaraannya.

Ivan menyebut, angka tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan Nusanova 2.0 Sekar Jagat. Baginya, antusiasme para pengunjung menunjukkan bahwa fashion dapat menjadi medium untuk memperkenalkan sekaligus menghidupkan kembali kekayaan budaya Indonesia.

"Sebuah penghargaan untuk Pameran Busana Imersif Pertama Berbasis Corak Batik Sekar Jagat Madura. Dengan jumlah pengunjung sebanyak 2.253 orang selama 7 hari penyelenggaraan," tulisnya.

Konsep imersif yang dihadirkan dalam pameran membuat pengunjung tidak hanya melihat karya busana. Mereka juga diajak merasakan pengalaman visual yang memadukan fashion, instalasi, serta kekayaan motif batik dalam satu ruang pamer.

Ivan Gunawan Libatkan Artisan hingga Kolaborator

Di balik pencapaian tersebut, Ivan Gunawan menegaskan ada banyak pihak yang bekerja sejak proses persiapan hingga acara pameran berlangsung. Mulai dari tim produksi, artisan pembuat batik tulis, hingga para kolaborator ikut berkontribusi dalam mewujudkan konsep Nusanova 2.0 Sekar Jagat.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Klarifikasi Ivan Gunawan Usai Butiknya Didatangi Sejumlah Orang Berseragam - Image
Entertainment

Klarifikasi Ivan Gunawan Usai Butiknya Didatangi Sejumlah Orang Berseragam

Minggu, 2 Agustus 2026 | 22.15 WIB

Ivan Gunawan Ingatkan Pentingnya Berhenti Sejenak: Hidup Mau Dibawa ke Mana? - Image
Lifestyle

Ivan Gunawan Ingatkan Pentingnya Berhenti Sejenak: Hidup Mau Dibawa ke Mana?

Senin, 13 Juli 2026 | 03.29 WIB

Umrah Bareng, Ruben Onsu dan Ivan Gunawan Tolak Tinggal Sekamar - Image
Entertainment

Umrah Bareng, Ruben Onsu dan Ivan Gunawan Tolak Tinggal Sekamar

Selasa, 23 Juni 2026 | 18.20 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore