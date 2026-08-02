Klarifikasi Ivan Gunawan Usai Butiknya Didatangi Sejumlah Orang Berseragam

JawaPos.com - Potongan video memperlihatkan butik desainer Ivan Gunawan didatangi sejumlah orang berseragam dengan mengenakan pakaian batik menjadi sorotan di media sosial. Dalam video ini, Igun, sapaan akrabnya, tampak cukup emosional.

Dalam video klarifikasi yang diunggah akun Instagram folkkonoha, Ivan Gunawan menyatakan kedatangan sejumlah orang berseragam itu terjadi karena ketidaksabaran mereka.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Gunawan. Saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa apa yang kalian saksikan di butik saya beberapa hari ini hanyalah segelintir orang-orang yang punya kesabaran setipis tisu," ungkap Ivan Gunawan.

Bukan berarti mereka geram dengan aktivitas yang ada di butik Ivan Gunawan sehingga kemudian datang menggeruduk. Mereka justru tidak sabar menanti gelaran pameran yang akan segera dilakukan sang desainer.

"Alangkah lebih baiknya kalau mereka bisa cek Instagram saya, bisa cek postingan saya, apa yang sedang saya persiapkan. Jadi saya dari kerendahan hati saya ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk bisa menyaksikan pameran Ivan Gunawan Nusanova Sekar Jagat 2.0," ungkapnya.

Pameran tersebut akan digelar di D'Gallerie yang terletak di Jl. Barito I No.3, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acara pameran akan digelar mulai tanggal 5-7 Agustus 2026. Ivan Gunawan memastikan pemeran ini gratis dan terbuka untuk umum.

"Pameran ini dibuka dari jam 10.00 hingga jam 21.00. Besar harapan saya, antusias masyarakat bisa melihat koleksi saya dari dekat," kata Igun.

Ivan Gunawan menegaskan acara pemeran yang digelarnya sebagai bentuk kecintaan sang desainer terhadap Negara Republik Indonesia. Pameran ini bagian dari perayaan di bulan kemerdekaan.