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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 12 Agustus 2026 | 00.38 WIB

Suami yang Kurang Empati Secara Psikologi Ternyata Sering Ucapkan 10 Kalimat Ini kepada Istrinya

Psikologi kurang empati suami tercermin dari kalimat yang sering diucapkan kepada istri. (Magnific) - Image

Psikologi kurang empati suami tercermin dari kalimat yang sering diucapkan kepada istri. (Magnific)

JawaPos.com – Psikologi kurang empati pada suami sering tercermin lewat kalimat menyakitkan yang diucapkan kepada istri dalam keseharian.

Kurangnya rasa empati dapat merusak hubungan meski terjadi dalam momen-momen sederhana kehidupan sehari-hari pasangan.

Suami dengan sikap semacam ini cenderung tidak menghargai perasaan istrinya dan justru melontarkan ucapan yang menyakitkan.

Dilansir dari laman YourTango pada  Selasa (11/8), berikut sepuluh kalimat psikologi kurang empati yang biasa diucapkan suami kepada istrinya secara berulang.

1. Menyatakan tidak paham alasan istri kesal

Pasangan yang baik biasanya menciptakan ruang aman agar perasaan bisa disampaikan secara terbuka bersama.

Namun suami yang kurang empati justru mengabaikan dan meremehkan perasaan istrinya meski dirinya bersalah.

Ucapan semacam ini menjadi bentuk penyangkalan yang membuat istri merasa perasaannya tidak dianggap penting.

Editor: Novia Tri Astuti
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