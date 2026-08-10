5 Tips Merawat Bulu Mata agar Tampak Lebih Tebal, Bahannya Mudah Ditemukan

Cara Atasi Bulu Mata agar Lentik. (freepik.com)
JawaPos.com – Bulu mata yang terlihat lentik dan tebal dapat membuat area mata tampak lebih tegas. Tak heran, banyak orang mencari berbagai cara untuk menjaga bulu mata tetap sehat sekaligus membuatnya terlihat lebih bervolume.
Namun, kondisi bulu mata setiap orang berbeda. Faktor genetik, usia, kebiasaan menggunakan riasan, hingga cara membersihkan area mata dapat memengaruhi penampilannya.
Selain menggunakan produk perawatan, beberapa bahan alami juga kerap digunakan untuk merawat bulu mata. Meski begitu, efektivitas bahan-bahan tersebut untuk benar-benar mempercepat pertumbuhan bulu mata belum semuanya memiliki bukti ilmiah yang kuat.
Dilansir dari laman alodokter dan hellosehat, berikut beberapa cara yang dapat dicoba untuk membantu menjaga bulu mata tetap sehat dan tampak lebih terawat.
Minyak jarak atau castor oil cukup populer sebagai bahan perawatan rambut dan alis. Kandungan ricinoleic acid di dalamnya sering dikaitkan dengan pemeliharaan rambut.
Namun, penggunaan minyak jarak untuk membuat bulu mata tumbuh lebih panjang belum memiliki bukti kuat. Karena digunakan di area yang sangat dekat dengan mata, kebersihan dan kehati-hatian menjadi hal yang penting.
Jika tetap ingin mencobanya, pilih minyak yang sesuai untuk penggunaan kosmetik dan hindari mengoleskannya sampai masuk ke mata. Hentikan penggunaan apabila muncul rasa perih, kemerahan, gatal, atau iritasi.
Menjaga kebersihan area mata merupakan bagian penting dari perawatan bulu mata. Sisa maskara, eyeliner, debu, dan kotoran yang tidak dibersihkan dengan baik dapat mengganggu kesehatan area sekitar mata.
Gunakan pembersih yang sesuai dan bersihkan riasan secara perlahan. Hindari menggosok kelopak mata terlalu keras karena gesekan berlebihan dapat membuat bulu mata lebih mudah rontok.
Perawatan sederhana seperti ini dapat menjadi langkah awal untuk mempertahankan kondisi bulu mata tetap sehat.
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