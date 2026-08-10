Biar Alis Makin Tebal dan Natural, Ini 5 Cara yang Bisa Dicoba di Rumah

JawaPos.com – Alis menjadi salah satu bagian wajah yang cukup berpengaruh terhadap tampilan. Bentuk dan ketebalannya dapat membuat wajah terlihat lebih tegas, segar, bahkan lebih berkarakter.

Namun, tidak semua orang memiliki alis yang lebat secara alami. Faktor genetik, usia, kebiasaan mencabut alis terlalu sering, hingga kondisi kesehatan tertentu dapat membuat rambut alis tampak semakin tipis.

Kabar baiknya, ada sejumlah cara sederhana yang dapat dilakukan untuk merawat alis agar terlihat lebih penuh dan sehat. Meski begitu, jangan berharap perubahan terjadi dalam hitungan hari karena pertumbuhan rambut membutuhkan waktu dan hasilnya bisa berbeda pada setiap orang.

Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut lima cara yang bisa dicoba untuk membantu membuat alis tampak lebih tebal dan terawat.

1. Coba Minyak Jarak Minyak jarak atau castor oil cukup populer sebagai bahan perawatan rambut, termasuk alis. Minyak ini mengandung asam risinoleat dan kerap digunakan untuk membantu menjaga kelembapan serta kondisi rambut.

Cara menggunakannya cukup sederhana. Bersihkan area alis terlebih dahulu, kemudian oleskan sedikit minyak jarak menggunakan kapas atau spoolie yang bersih. Pijat secara perlahan tanpa menggosok terlalu keras.

Meski sering disebut dapat merangsang pertumbuhan alis, efektivitas minyak alami untuk benar-benar menebalkan alis masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

2. Gunakan Minyak Kelapa untuk Menjaga Kelembapan Minyak kelapa dapat menjadi pilihan untuk membantu merawat rambut alis agar tetap lembap dan tidak mudah rapuh.

Kandungan asam laurat pada minyak kelapa memiliki afinitas terhadap protein rambut sehingga dapat membantu mengurangi kehilangan protein pada batang rambut. Efek perawatan ini dapat membuat alis terlihat lebih sehat dan rapi.