Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.35 WIB

Biar Alis Makin Tebal dan Natural, Ini 5 Cara yang Bisa Dicoba di Rumah

5 Cara yang Efektif untuk Menebalkan Alis - Image

5 Cara yang Efektif untuk Menebalkan Alis

JawaPos.com – Alis menjadi salah satu bagian wajah yang cukup berpengaruh terhadap tampilan. Bentuk dan ketebalannya dapat membuat wajah terlihat lebih tegas, segar, bahkan lebih berkarakter.

Namun, tidak semua orang memiliki alis yang lebat secara alami. Faktor genetik, usia, kebiasaan mencabut alis terlalu sering, hingga kondisi kesehatan tertentu dapat membuat rambut alis tampak semakin tipis.

Kabar baiknya, ada sejumlah cara sederhana yang dapat dilakukan untuk merawat alis agar terlihat lebih penuh dan sehat. Meski begitu, jangan berharap perubahan terjadi dalam hitungan hari karena pertumbuhan rambut membutuhkan waktu dan hasilnya bisa berbeda pada setiap orang.

Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut lima cara yang bisa dicoba untuk membantu membuat alis tampak lebih tebal dan terawat.

1. Coba Minyak Jarak

Minyak jarak atau castor oil cukup populer sebagai bahan perawatan rambut, termasuk alis. Minyak ini mengandung asam risinoleat dan kerap digunakan untuk membantu menjaga kelembapan serta kondisi rambut.

Cara menggunakannya cukup sederhana. Bersihkan area alis terlebih dahulu, kemudian oleskan sedikit minyak jarak menggunakan kapas atau spoolie yang bersih. Pijat secara perlahan tanpa menggosok terlalu keras.

Meski sering disebut dapat merangsang pertumbuhan alis, efektivitas minyak alami untuk benar-benar menebalkan alis masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

2. Gunakan Minyak Kelapa untuk Menjaga Kelembapan

Minyak kelapa dapat menjadi pilihan untuk membantu merawat rambut alis agar tetap lembap dan tidak mudah rapuh.

Kandungan asam laurat pada minyak kelapa memiliki afinitas terhadap protein rambut sehingga dapat membantu mengurangi kehilangan protein pada batang rambut. Efek perawatan ini dapat membuat alis terlihat lebih sehat dan rapi.

Gunakan dalam jumlah sedikit pada alis yang sudah dibersihkan. Oleskan secara tipis dan hindari area mata agar minyak tidak masuk ke dalam mata.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
4 Zodiak yang Jatuh Cinta dengan Sahabatnya, Punya Kemampuan Flirting yang Natural - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Jatuh Cinta dengan Sahabatnya, Punya Kemampuan Flirting yang Natural

Kamis, 16 April 2026 | 21.01 WIB

Samsung Buka Beta Update Bixby Terbaru: Bisa Kontrol Galaxy Lebih Natural dan Cari Info Web Real-Time - Image
Teknologi

Samsung Buka Beta Update Bixby Terbaru: Bisa Kontrol Galaxy Lebih Natural dan Cari Info Web Real-Time

Senin, 23 Februari 2026 | 17.28 WIB

Tak Perlu Ribet, Begini Cara Membuat Jus Wortel dan Tomat untuk Teman Diet - Image
Lifestyle

Tak Perlu Ribet, Begini Cara Membuat Jus Wortel dan Tomat untuk Teman Diet

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore