Tak Perlu Ribet, Begini Cara Membuat Jus Wortel dan Tomat untuk Teman Diet

Jus Wortel dan Tomat (Instagram @resep.jsr)
JawaPos.com – Menjalani program penurunan berat badan tidak selalu berarti harus menghindari semua makanan atau minuman favorit. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah memilih camilan dan minuman yang lebih bernutrisi.
Jus wortel dan tomat bisa menjadi salah satu pilihan. Perpaduan keduanya menghasilkan minuman yang segar sekaligus menyediakan sejumlah vitamin, mineral, serat, dan senyawa antioksidan.
Meski demikian, jus sebaiknya tidak dianggap sebagai minuman ajaib yang secara langsung menurunkan berat badan. Hasil diet tetap bergantung pada pola makan secara keseluruhan, aktivitas fisik, kualitas tidur, serta jumlah kalori yang dikonsumsi.
Jika dibuat tanpa tambahan gula berlebihan, jus wortel dan tomat dapat menjadi bagian dari pola makan yang lebih sehat.
Dilansir dari Radar Madiun (JawaPos Group), berikut manfaat, resep, dan tips mengonsumsi jus wortel dan tomat.
Wortel dan tomat mengandung serat yang dapat mendukung pola makan sehat. Serat juga dapat membantu memberikan rasa kenyang sehingga lebih mudah mengatur asupan makanan.
Namun, proses penyaringan jus dapat mengurangi sebagian kandungan serat. Karena itu, jus sebaiknya tidak selalu disaring jika tekstur dan rasanya masih bisa dinikmati.
Wortel merupakan sumber beta-karoten, sedangkan tomat mengandung likopen. Keduanya merupakan senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan.
Antioksidan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas sebagai bagian dari sistem pertahanan alami tubuh.
Kandungan serat dalam wortel dan tomat dapat membantu memenuhi kebutuhan serat harian. Asupan serat yang cukup penting untuk menjaga fungsi pencernaan tetap baik.
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