Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.23 WIB

Tak Perlu Ribet, Begini Cara Membuat Jus Wortel dan Tomat untuk Teman Diet

Jus Wortel dan Tomat (Instagram @resep.jsr) - Image

Jus Wortel dan Tomat (Instagram @resep.jsr)

JawaPos.com – Menjalani program penurunan berat badan tidak selalu berarti harus menghindari semua makanan atau minuman favorit. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah memilih camilan dan minuman yang lebih bernutrisi.

Jus wortel dan tomat bisa menjadi salah satu pilihan. Perpaduan keduanya menghasilkan minuman yang segar sekaligus menyediakan sejumlah vitamin, mineral, serat, dan senyawa antioksidan.

Meski demikian, jus sebaiknya tidak dianggap sebagai minuman ajaib yang secara langsung menurunkan berat badan. Hasil diet tetap bergantung pada pola makan secara keseluruhan, aktivitas fisik, kualitas tidur, serta jumlah kalori yang dikonsumsi.

Jika dibuat tanpa tambahan gula berlebihan, jus wortel dan tomat dapat menjadi bagian dari pola makan yang lebih sehat.

Dilansir dari Radar Madiun (JawaPos Group), berikut manfaat, resep, dan tips mengonsumsi jus wortel dan tomat.

Manfaat Jus Wortel dan Tomat

1. Membantu Menambah Asupan Serat

Wortel dan tomat mengandung serat yang dapat mendukung pola makan sehat. Serat juga dapat membantu memberikan rasa kenyang sehingga lebih mudah mengatur asupan makanan.

Namun, proses penyaringan jus dapat mengurangi sebagian kandungan serat. Karena itu, jus sebaiknya tidak selalu disaring jika tekstur dan rasanya masih bisa dinikmati.

2. Kaya Antioksidan

Wortel merupakan sumber beta-karoten, sedangkan tomat mengandung likopen. Keduanya merupakan senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan.

Antioksidan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas sebagai bagian dari sistem pertahanan alami tubuh.

3. Mendukung Kesehatan Pencernaan

Kandungan serat dalam wortel dan tomat dapat membantu memenuhi kebutuhan serat harian. Asupan serat yang cukup penting untuk menjaga fungsi pencernaan tetap baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
5 Bahan Alami untuk Atasi Bibir Kering, Ada Madu hingga Minyak Kelapa - Image
Lifestyle

5 Bahan Alami untuk Atasi Bibir Kering, Ada Madu hingga Minyak Kelapa

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.20 WIB

5 Cara Sederhana Menjaga Bulu Mata Tetap Kuat Setelah Eyelash Extension - Image
Lifestyle

5 Cara Sederhana Menjaga Bulu Mata Tetap Kuat Setelah Eyelash Extension

Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.40 WIB

Belajar Tak Lagi Bikin Ngantuk, Ini 5 Trik Efektif yang Bisa Dicoba Siswa - Image
Lifestyle

Belajar Tak Lagi Bikin Ngantuk, Ini 5 Trik Efektif yang Bisa Dicoba Siswa

Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore