5 Bahan Alami untuk Atasi Bibir Kering, Ada Madu hingga Minyak Kelapa

ilustrasi bibir kering. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Bibir kering dan pecah-pecah bukan hanya membuat penampilan kurang maksimal, tetapi juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Kondisi ini bisa muncul akibat berbagai faktor, seperti perubahan cuaca, kurang minum, hingga kebiasaan menjilat bibir terlalu sering.
Saat kelembapan bibir berkurang, permukaannya dapat terasa kasar, mengelupas, bahkan pecah. Karena itu, perawatan sederhana untuk menjaga kelembapan bibir penting dilakukan agar kondisinya tetap nyaman.
Selain menggunakan produk perawatan bibir, beberapa bahan yang mudah ditemukan juga kerap dimanfaatkan untuk membantu menjaga kelembapan bibir.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima bahan alami yang dapat digunakan untuk membantu merawat bibir kering dan pecah-pecah.
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Minyak kelapa dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu menjaga kelembapan bibir. Kandungan minyaknya dapat memberikan lapisan yang membantu mengurangi rasa kering pada permukaan bibir.
Cara menggunakannya cukup sederhana. Oleskan sedikit minyak kelapa pada bibir secara tipis, terutama sebelum tidur. Biarkan semalaman agar bibir tetap terasa lembap.
Mentimun memiliki kandungan air yang tinggi sehingga dapat memberikan sensasi menyegarkan pada bibir yang terasa kering.
Potong mentimun menjadi irisan tipis, kemudian tempelkan pada bibir selama beberapa menit. Sensasi dingin dari mentimun dapat membuat bibir terasa lebih nyaman dan segar.
Gel lidah buaya juga dikenal sebagai bahan yang memberikan efek menenangkan pada kulit. Karena itu, bahan ini kerap digunakan untuk membantu merawat area kulit yang mengalami kekeringan.
Gunakan gel lidah buaya secukupnya pada bibir dan diamkan selama beberapa saat sebelum dibilas. Pastikan gel yang digunakan aman untuk kulit dan tidak mengandung bahan tambahan yang dapat memicu iritasi.
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