Tak Melulu Obat, 5 Makanan Ini Bisa Jadi Pilihan untuk Menjaga Pencernaan

ilustrasi makanan untuk kesehatan pencernaan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kembung dan sembelit merupakan dua keluhan pencernaan yang cukup umum. Perut terasa penuh, begah, atau sulit buang air besar tentu dapat membuat aktivitas sehari-hari menjadi kurang nyaman.
Pola makan menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung kesehatan sistem pencernaan. Mengonsumsi makanan kaya serat, mencukupi kebutuhan cairan, dan menerapkan pola hidup aktif dapat membantu menjaga buang air besar tetap teratur.
Sejumlah makanan juga mengandung komponen yang mendukung fungsi saluran pencernaan. Namun, respons setiap orang bisa berbeda sehingga konsumsi makanan tertentu sebaiknya tetap disesuaikan dengan kondisi tubuh.
Dirangkum dari berbagai sumber kesehatan, berikut lima makanan yang dapat menjadi bagian dari pola makan untuk membantu menjaga pencernaan dan mengurangi risiko sembelit.
Biji chia dikenal sebagai salah satu makanan yang kaya serat. Ketika bercampur dengan cairan, biji ini dapat membentuk tekstur seperti gel sehingga membantu menambah volume dan kelembapan feses.
Kandungan serat tersebut dapat mendukung keteraturan buang air besar. Namun, peningkatan konsumsi serat sebaiknya dilakukan secara bertahap dan disertai asupan air yang cukup.
Mengonsumsi chia seed dalam keadaan sudah direndam atau dicampurkan ke makanan seperti oatmeal dan yogurt dapat menjadi pilihan.
Perlu diperhatikan, terlalu banyak serat dalam waktu singkat justru bisa menyebabkan gas, kembung, atau ketidaknyamanan pada sebagian orang.
Jahe telah lama digunakan sebagai bahan pangan yang dapat membantu memberikan rasa nyaman pada sistem pencernaan.
Sifat antiinflamasi dan kandungan senyawa aktif di dalamnya membuat jahe kerap dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan untuk mendukung kesehatan saluran cerna.
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