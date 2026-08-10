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Rabbany Wanadriani
Senin, 10 Agustus 2026 | 23.09 WIB

Ingin Otak Tetap Sehat? Ini 7 Makanan Sumber Vitamin B12 yang Bisa Dikonsumsi

ilustrasi makanan kaya vitamin B12. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi makanan kaya vitamin B12. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Vitamin B12 merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Selain berperan dalam pembentukan sel darah merah dan produksi DNA, vitamin ini juga berkaitan erat dengan fungsi sistem saraf.

Kebutuhan vitamin B12 perlu diperhatikan karena tubuh tidak dapat memproduksinya sendiri dalam jumlah yang cukup. Nutrisi tersebut perlu diperoleh melalui makanan atau, pada kondisi tertentu, suplemen sesuai anjuran tenaga kesehatan.

Asupan B12 yang tidak mencukupi dalam jangka panjang dapat berkaitan dengan sejumlah masalah, seperti mudah lelah, gangguan pada sistem saraf, serta kesulitan berkonsentrasi. Karena itu, memenuhi kebutuhan nutrisi melalui pola makan seimbang menjadi salah satu langkah penting.

Ada sejumlah makanan yang secara alami mengandung vitamin B12. Beberapa di antaranya juga menyediakan nutrisi lain yang mendukung kesehatan tubuh.

Dilansir NDTV, berikut tujuh makanan yang dapat menjadi sumber vitamin B12.

1. Telur

Telur merupakan salah satu makanan yang cukup mudah ditemukan dan mengandung vitamin B12, terutama pada bagian kuningnya.

Selain B12, telur juga menyediakan kolin yang memiliki peran dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk yang berkaitan dengan otak dan sistem saraf.

Telur dapat diolah menjadi berbagai menu sederhana, seperti telur rebus, telur dadar, atau dicampurkan ke dalam hidangan lainnya.

2. Ikan

Berbagai jenis ikan dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan vitamin B12. Beberapa ikan berlemak, seperti salmon, sarden, dan tuna, juga mengandung asam lemak omega-3.

Kombinasi berbagai nutrisi tersebut membuat ikan menjadi bagian yang baik dari pola makan seimbang. Omega-3 sendiri banyak dikaitkan dengan fungsi otak dan kesehatan tubuh secara umum.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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