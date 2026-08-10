Jangan Cuma Pandai Cari Uang, Anak Muda Perlu Kuasai 8 Skill Finansial Ini

tips keterampilan finansial yang harus dipelajari anak muda. (Freepik/ jcomp)
JawaPos.com – Kemampuan menghasilkan uang saja belum cukup untuk membuat kondisi finansial tetap sehat. Anak muda juga perlu memahami cara mengatur, menyimpan, menggunakan, dan mengembangkan uang secara bijak.
Pengetahuan finansial yang baik dapat membantu seseorang mengambil keputusan dengan lebih terukur, mulai dari mengatur pengeluaran sehari-hari hingga mempersiapkan kebutuhan jangka panjang.
Keterampilan tersebut juga dapat menjadi bekal menghadapi berbagai situasi, seperti kebutuhan mendadak, utang, biaya pendidikan, hingga persiapan masa depan.
Menariknya, kemampuan mengelola keuangan tidak harus dikuasai sekaligus. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten justru dapat menjadi fondasi penting untuk mencapai kemandirian finansial.
Dilansir dari GEEditing.com, berikut delapan keterampilan finansial yang penting dipelajari anak muda.
Kemampuan menyusun anggaran merupakan salah satu dasar terpenting dalam pengelolaan keuangan pribadi.
Dengan anggaran, Anda dapat mengetahui berapa banyak uang yang masuk dan ke mana saja penghasilan tersebut akan digunakan.
Kebutuhan pokok, transportasi, hiburan, tabungan, hingga investasi dapat ditempatkan dalam pos masing-masing. Cara ini membantu mencegah pengeluaran berlebihan yang tidak disadari.
Anggaran tidak harus membuat hidup terasa serba terbatas. Justru, perencanaan yang realistis memberikan gambaran tentang batas pengeluaran yang masih aman.
Kuncinya adalah konsisten mengevaluasi anggaran dan menyesuaikannya dengan kondisi keuangan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates