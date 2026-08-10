Jangan Cuma Pandai Cari Uang, Anak Muda Perlu Kuasai 8 Skill Finansial Ini

JawaPos.com – Kemampuan menghasilkan uang saja belum cukup untuk membuat kondisi finansial tetap sehat. Anak muda juga perlu memahami cara mengatur, menyimpan, menggunakan, dan mengembangkan uang secara bijak.

Pengetahuan finansial yang baik dapat membantu seseorang mengambil keputusan dengan lebih terukur, mulai dari mengatur pengeluaran sehari-hari hingga mempersiapkan kebutuhan jangka panjang.

Keterampilan tersebut juga dapat menjadi bekal menghadapi berbagai situasi, seperti kebutuhan mendadak, utang, biaya pendidikan, hingga persiapan masa depan.

Menariknya, kemampuan mengelola keuangan tidak harus dikuasai sekaligus. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten justru dapat menjadi fondasi penting untuk mencapai kemandirian finansial.

Dilansir dari GEEditing.com, berikut delapan keterampilan finansial yang penting dipelajari anak muda.

1. Membuat Anggaran Keuangan Kemampuan menyusun anggaran merupakan salah satu dasar terpenting dalam pengelolaan keuangan pribadi.

Dengan anggaran, Anda dapat mengetahui berapa banyak uang yang masuk dan ke mana saja penghasilan tersebut akan digunakan.

Kebutuhan pokok, transportasi, hiburan, tabungan, hingga investasi dapat ditempatkan dalam pos masing-masing. Cara ini membantu mencegah pengeluaran berlebihan yang tidak disadari.

Anggaran tidak harus membuat hidup terasa serba terbatas. Justru, perencanaan yang realistis memberikan gambaran tentang batas pengeluaran yang masih aman.