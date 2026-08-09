5 Kesalahan yang Sering Diabaikan Saat Pakai Conditioner, Begini Cara yang Benar

JawaPos.com – Conditioner atau kondisioner menjadi salah satu produk yang cukup umum digunakan dalam rutinitas perawatan rambut.

Pemakaian conditioner dapat membantu rambut terasa lebih lembut, mudah diatur, dan tidak terlalu kusut. Produk ini juga umumnya digunakan setelah keramas untuk membantu menjaga kondisi batang rambut.

Namun, manfaat conditioner tidak akan maksimal jika cara penggunaannya keliru. Jumlah produk, bagian rambut yang diberi conditioner, hingga durasi pemakaian perlu diperhatikan.

Setiap orang juga bisa memiliki kebutuhan rambut yang berbeda. Karena itu, penggunaan conditioner sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan jenis rambut masing-masing.

Dilansir dari Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara menggunakan conditioner yang tepat agar rambut terasa lebih halus dan terawat.

1. Pastikan Sisa Sampo Sudah Terbilas Sebelum menggunakan conditioner, pastikan rambut sudah dibilas dengan baik setelah keramas.

Sisa sampo yang masih menempel dapat membuat rambut terasa kurang nyaman dan memengaruhi hasil perawatan berikutnya.

Bilas rambut menggunakan air sampai tidak ada lagi sisa busa. Setelah itu, barulah conditioner dapat diaplikasikan.

Langkah sederhana ini penting agar produk perawatan rambut dapat bekerja dengan lebih optimal.