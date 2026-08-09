Biar Tak Boncos di Usia Muda, Pelajari 8 Keterampilan Finansial Berikut

JawaPos.com – Kemampuan mengatur uang menjadi salah satu bekal penting yang perlu dimiliki sejak usia muda.

Memiliki penghasilan saja tidak cukup jika seseorang belum mampu mengatur pemasukan, mengendalikan pengeluaran, serta menentukan prioritas keuangan.

Keterampilan finansial juga bukan hanya mengenai menyimpan uang di tabungan. Anak muda perlu memahami cara membuat anggaran, menggunakan kredit secara bijak, mengenali investasi, hingga mempersiapkan kebutuhan jangka panjang.

Semakin cepat kemampuan tersebut dipelajari, semakin besar peluang seseorang membangun kebiasaan finansial yang sehat.

Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan keterampilan finansial yang penting dipelajari anak muda.

Berikut penjelasannya:

1. Belajar Membuat Anggaran Langkah pertama dalam mengelola keuangan adalah mengetahui ke mana uang digunakan.

Anggaran membantu seseorang membagi pendapatan ke dalam sejumlah kebutuhan, seperti biaya hidup, tabungan, cicilan, hiburan, hingga kebutuhan lainnya.

Dengan membuat anggaran, pengeluaran dapat dipantau sehingga risiko menggunakan uang secara berlebihan bisa dikurangi.