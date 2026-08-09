7 Tanda Pasangan Mencintai Anda dengan Tulus Tanpa Syarat Menurut Psikologi

seseorang yang mencintai pasangannya dengan tulus. (magnific)

JawaPos.com - Ada banyak cara seseorang mengatakan “aku mencintaimu”. Ada yang mengatakannya secara langsung. Ada yang menunjukkannya lewat hadiah, perhatian, atau kata-kata manis.

Namun, cinta yang tulus sering kali justru terlihat dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten, terutama ketika tidak ada yang perlu dibuktikan dan tidak ada keuntungan yang bisa didapatkan.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (9/8), dalam psikologi hubungan, kualitas cinta tidak hanya dapat dilihat dari seberapa kuat seseorang merasa tertarik kepada pasangannya. Cinta yang sehat juga berkaitan dengan rasa aman, empati, penghargaan, komitmen, penerimaan, dan kemampuan untuk tetap memperlakukan pasangan dengan baik bahkan ketika hubungan sedang menghadapi masalah.



Karena itu, jika Anda menemukan beberapa tanda berikut dalam hubungan Anda, mungkin Anda sedang bersama seseorang yang benar-benar menghargai dan mencintai Anda secara tulus.



Bukan berarti tujuh tanda ini dapat menjadi “tes” untuk memastikan seseorang mencintai Anda tanpa syarat. Tidak ada perilaku tunggal yang bisa membuktikan isi hati seseorang. Tetapi jika tanda-tanda ini muncul secara konsisten dari waktu ke waktu, hal tersebut dapat menjadi sinyal positif bahwa hubungan Anda dibangun di atas kasih sayang yang matang dan bukan sekadar ketertarikan sesaat.



1. Dia Tetap Menghargaimu Ketika Kamu Sedang Tidak Berada dalam Kondisi Terbaik



Salah satu tanda cinta yang matang adalah kemampuan untuk melihat pasangan sebagai manusia yang utuh.



Artinya, dia tidak hanya menyukai Anda ketika Anda sedang ceria, produktif, sukses, menarik, atau memberikan sesuatu yang menyenangkan baginya.



Dia juga mampu menerima kenyataan bahwa Anda terkadang lelah.



Anda bisa melakukan kesalahan.



Anda bisa mengalami hari yang buruk.



Anda bisa kehilangan motivasi.



Bahkan ada saat-saat ketika Anda tidak menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri.



Pasangan yang tulus tidak serta-merta mengubah rasa hormatnya hanya karena Anda sedang mengalami masa sulit.



Dia mungkin kecewa ketika Anda melakukan kesalahan. Dia mungkin marah ketika terjadi konflik. Tetapi ada perbedaan besar antara merasa kecewa dengan mempermalukan pasangan.



Dalam hubungan yang sehat, seseorang dapat mengatakan:



“Aku tidak setuju dengan apa yang kamu lakukan.”



Tanpa harus mengatakan:



“Karena kamu melakukan itu, berarti kamu orang yang tidak berharga.”



Perbedaan ini sangat penting.



Cinta yang sehat tidak berarti pasangan harus menyetujui semua perilaku Anda. Justru dalam hubungan yang matang, seseorang tetap mampu memberikan batasan dan kritik tanpa menghancurkan harga diri pasangannya.



Jika pasangan Anda masih memperlakukan Anda dengan hormat ketika Anda sedang gagal, sedang lelah, atau sedang menghadapi masalah, itu adalah tanda bahwa nilai diri Anda di matanya tidak sepenuhnya bergantung pada apa yang bisa Anda berikan kepadanya.



Dan itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang yang sangat berarti.



2. Dia Tidak Hanya Mendengarkan untuk Menjawab, Tetapi Berusaha Memahami



Pernahkah Anda bercerita kepada pasangan tentang sesuatu yang sebenarnya sederhana, tetapi dia tetap memberikan perhatian penuh?



Misalnya Anda mengatakan:



“Aku sebenarnya kecewa hari ini.”



Dan bukannya langsung memberikan nasihat, dia bertanya:



“Kenapa? Apa yang terjadi?”



Kemudian dia benar-benar mendengarkan.



Dalam hubungan, kemampuan mendengarkan merupakan salah satu bentuk perhatian yang sering kali diremehkan.



Orang yang mencintai Anda dengan tulus biasanya tidak selalu berusaha menjadi orang yang paling pintar dalam percakapan.



Dia tidak selalu merasa harus memberikan solusi.



Terkadang dia hanya ingin memahami apa yang sedang Anda rasakan.



Dia mungkin bertanya tentang sesuatu yang pernah Anda ceritakan beberapa minggu sebelumnya.



Dia mengingat hal-hal kecil yang menurut Anda tidak penting.



Dia tahu kapan Anda sedang membutuhkan nasihat dan kapan Anda sebenarnya hanya ingin didengarkan.



Hal ini berkaitan dengan empati.



Empati bukan berarti seseorang harus merasakan persis apa yang Anda rasakan. Empati berarti dia berusaha melihat situasi dari sudut pandang Anda dan memahami mengapa sesuatu bisa terasa penting bagi Anda.



Itulah sebabnya pasangan yang tulus tidak selalu mengatakan:



“Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan merasa seperti itu.”



Sebaliknya, dia mungkin mengatakan:



“Aku mungkin melihatnya berbeda, tapi aku mengerti kenapa kamu merasa terluka.”



Kalimat sederhana seperti ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting:



Dia tidak harus memiliki pengalaman yang sama dengan Anda untuk menghargai perasaan Anda.



3. Dia Tidak Menggunakan Kelemahanmu sebagai Senjata Saat Bertengkar



Perhatikan bagaimana pasangan memperlakukan informasi pribadi yang Anda ceritakan kepadanya.



Ketika hubungan sedang baik-baik saja, mungkin Anda merasa aman untuk menceritakan ketakutan, pengalaman buruk, rasa tidak percaya diri, atau kegagalan masa lalu.



Namun, karakter seseorang sering kali lebih terlihat ketika konflik terjadi.



Apakah dia menggunakan kelemahan Anda untuk menyerang?



Apakah rahasia yang pernah Anda ceritakan dengan penuh kepercayaan tiba-tiba digunakan untuk memenangkan pertengkaran?



Apakah dia sengaja mengatakan sesuatu yang dia tahu akan sangat menyakitkan hanya karena sedang marah?



Jika jawabannya tidak, itu merupakan tanda yang sangat positif.



Pasangan yang matang memahami bahwa konflik bukanlah perang.



Tujuan pertengkaran bukan untuk menghancurkan lawan.



Tujuannya adalah menemukan jalan keluar dari masalah.



Karena itu, seseorang yang benar-benar menghargai pasangannya biasanya berusaha memisahkan masalah dari harga diri orang yang dicintainya.



Dia bisa mengatakan:



“Aku tidak suka keputusanmu.”



Tetapi tidak perlu mengatakan:



“Kamu memang selalu bodoh.”



Dia bisa mengatakan:



“Aku terluka dengan sikapmu.”



Tanpa harus mengatakan:



“Tidak ada seorang pun yang akan tahan denganmu.”



Perbedaan ini menunjukkan adanya batas emosional.



Dia mungkin marah, tetapi dia tidak menjadikan kemarahan sebagai alasan untuk menyakiti Anda dengan sengaja.



Cinta yang tulus bukan berarti tidak pernah bertengkar.



Justru hubungan yang sehat tetap bisa mengalami konflik.



Yang membedakannya adalah bagaimana kedua orang tersebut memperlakukan satu sama lain ketika konflik terjadi.



4. Dia Mendukung Pertumbuhanmu, Bahkan Ketika Pertumbuhan Itu Tidak Selalu Menguntungkannya



Ini adalah salah satu tanda yang sering kali sulit ditemukan.



Ada orang yang mencintai pasangannya selama pasangannya tetap berada dalam posisi yang nyaman bagi dirinya.



Namun, cinta yang matang memberikan ruang bagi pasangan untuk berkembang.



Misalnya Anda ingin melanjutkan pendidikan.



Anda ingin mengembangkan karier.



Anda ingin mempelajari keterampilan baru.



Anda ingin membangun bisnis.



Anda ingin memiliki lebih banyak waktu untuk mengejar hobi.



Atau Anda ingin menjadi versi diri yang lebih baik.



Pasangan yang tulus tidak selalu merasa terancam oleh pertumbuhan Anda.



Dia mungkin merasa takut.



Dia mungkin khawatir hubungan akan berubah.



Namun, dia tetap berusaha mendukung Anda.



Mengapa?



Karena dia tidak melihat hubungan sebagai tempat untuk mengendalikan seseorang.



Dia melihat Anda sebagai individu yang memiliki kehidupan, impian, kebutuhan, dan identitas sendiri.



Dalam hubungan yang sehat, kedekatan tidak harus berarti kehilangan kebebasan.



Justru dua orang dapat saling mencintai sambil tetap berkembang sebagai individu.



Pasangan yang mencintai Anda dengan matang mungkin mengatakan:



“Aku akan merindukanmu kalau kamu sibuk nanti, tetapi aku tahu ini penting untukmu.”



Kalimat seperti itu menunjukkan sesuatu yang indah.



Dia tidak hanya memikirkan apa yang nyaman bagi dirinya.



Dia juga memikirkan apa yang baik untuk Anda.



5. Dia Tidak Menghitung Setiap Kebaikan yang Dia Berikan Kepadamu



Coba perhatikan bagaimana pasangan memperlakukan hal-hal yang dia lakukan untuk Anda.



Apakah setiap bantuan kemudian menjadi “utang”?



Apakah setiap hadiah nantinya digunakan sebagai alat untuk menuntut sesuatu?



Apakah setiap pengorbanan selalu disebutkan kembali ketika terjadi konflik?



Dalam hubungan yang sehat, tentu saja keseimbangan tetap penting.



Hubungan bukan berarti salah satu orang terus memberi sementara yang lain hanya menerima.



Namun, ada perbedaan antara mengharapkan hubungan yang saling memberi dengan menjadikan kebaikan sebagai alat kontrol.



Pasangan yang tulus bisa membantu Anda tanpa selalu membuat Anda merasa berutang.



Dia mungkin menjemput Anda ketika hujan.



Membantu ketika Anda sedang sibuk.



Mengingat makanan favorit Anda.



Membawakan sesuatu yang Anda butuhkan.



Atau sekadar menemani ketika Anda sedang mengalami hari yang berat.



Dan dia tidak selalu membutuhkan tepuk tangan karena melakukannya.



Bukan berarti dia tidak membutuhkan apresiasi.



Tentu saja semua orang ingin dihargai.



Tetapi dia tidak melakukan setiap kebaikan sebagai transaksi:



“Aku sudah melakukan ini untukmu, jadi sekarang kamu harus melakukan sesuatu untukku.”



Cinta yang sehat bukan sistem pertukaran yang kaku.



Hubungan yang baik memang membutuhkan timbal balik, tetapi kasih sayang tidak seharusnya berubah menjadi buku pembukuan tentang siapa yang sudah memberi lebih banyak.



6. Dia Tetap Memilih Bersikap Baik Bahkan Ketika Tidak Ada yang Melihat



Ada perbedaan antara seseorang yang terlihat mencintai Anda di depan orang lain dan seseorang yang benar-benar memperlakukan Anda dengan baik ketika tidak ada penonton.



Di depan teman-temannya, dia mungkin sangat romantis.



Di media sosial, dia mungkin sering mengunggah foto Anda.



Di depan keluarga, dia mungkin terlihat sangat perhatian.



Namun, bagaimana sikapnya ketika hanya ada Anda berdua?



Bagaimana dia berbicara kepada Anda ketika tidak ada orang yang melihat?



Bagaimana dia memperlakukan Anda ketika Anda tidak bisa memberikan apa pun kepadanya?



Bagaimana sikapnya ketika Anda sedang sakit, lelah, atau tidak menarik secara sosial?



Konsistensi menjadi hal yang sangat penting.



Cinta yang tulus tidak hanya muncul ketika seseorang sedang ingin mendapatkan sesuatu.



Dia terlihat dalam kebiasaan sehari-hari.



Cara dia berbicara kepada Anda.



Cara dia menghormati batasan Anda.



Cara dia meminta maaf.



Cara dia memperlakukan Anda ketika sedang kesal.



Cara dia menjaga kepercayaan.



Bahkan cara dia membicarakan Anda ketika Anda tidak berada di sana.



Karena pada akhirnya, karakter seseorang tidak hanya terlihat dari apa yang dia lakukan ketika sedang diperhatikan.



Karakter sering kali terlihat dari apa yang dia lakukan ketika tidak ada yang memberikan penghargaan.



7. Dia Tidak Membuatmu Terus-Menerus Takut Kehilangan Cintanya



Ini mungkin salah satu tanda yang paling dalam.



Ada hubungan yang membuat seseorang terus bertanya:



“Apakah dia masih mencintaiku?”



“Kalau aku melakukan kesalahan, apakah dia akan meninggalkanku?”



“Kalau aku tidak memenuhi keinginannya, apakah dia akan berubah?”



“Apakah aku harus terus menjadi sempurna agar dia tetap memilihku?”



Perasaan takut kehilangan memang normal dalam sebuah hubungan.



Namun, hubungan yang sehat biasanya memberikan rasa aman emosional yang cukup sehingga seseorang tidak perlu terus-menerus hidup dalam kecemasan.



Pasangan yang tulus tidak menggunakan ancaman putus sebagai alat untuk mengendalikan Anda setiap kali terjadi masalah.



Dia tidak sengaja membuat Anda cemburu hanya untuk menguji apakah Anda masih mencintainya.



Dia tidak sengaja menghilang agar Anda panik.



Dia tidak membuat Anda merasa bahwa kasih sayangnya harus “dibeli” dengan kepatuhan.



Sebaliknya, dia menciptakan rasa aman melalui konsistensi.



Jika ada masalah, dia membicarakannya.



Jika dia kecewa, dia menyampaikannya.



Jika dia membutuhkan sesuatu, dia meminta.



Jika hubungan sedang mengalami masa sulit, dia tidak langsung menjadikan perpisahan sebagai senjata.



Inilah salah satu ciri penting dari hubungan yang matang:



Anda merasa dicintai tanpa harus terus-menerus lulus ujian.



Tetapi Ingat: Cinta Tanpa Syarat Bukan Berarti Tanpa Batas



Ada satu hal penting yang sering disalahpahami ketika membicarakan “cinta tanpa syarat”.



Mencintai seseorang dengan tulus bukan berarti menerima semua perilakunya.



Bukan berarti Anda harus memaafkan perselingkuhan berulang kali.



Bukan berarti Anda harus menerima penghinaan.



Bukan berarti Anda harus bertahan dalam hubungan yang membuat Anda terus terluka.



Dan bukan berarti pasangan harus tetap tinggal dalam kondisi apa pun.



Cinta yang sehat tetap memiliki batas.



Seseorang dapat mencintai Anda dengan sangat tulus sekaligus berkata:



“Aku mencintaimu, tetapi aku tidak bisa menerima perlakuan seperti ini.”



Justru kemampuan untuk menetapkan batas dapat menjadi tanda bahwa hubungan tersebut memiliki kematangan emosional.



Cinta bukan berarti kehilangan diri sendiri.



Cinta bukan berarti mengorbankan harga diri.



Cinta juga bukan berarti membiarkan seseorang melakukan apa pun hanya karena Anda takut kehilangan mereka.



Cinta yang sehat membuat dua orang merasa dihargai sekaligus tetap memiliki kebebasan untuk mengatakan “tidak”.



Jangan Hanya Melihat Satu Tanda, Lihat Polanya



Satu tindakan baik tidak otomatis membuktikan seseorang mencintai Anda.



Semua orang bisa bersikap romantis sesekali.



Semua orang bisa meminta maaf.



Semua orang bisa memberikan hadiah.



Bahkan seseorang yang tidak memiliki hubungan sehat pun terkadang dapat menunjukkan perhatian.



Karena itu, yang lebih penting adalah pola perilaku dari waktu ke waktu.



Apakah dia konsisten?



Apakah perkataannya sesuai dengan tindakannya?



Apakah dia menghargai batasan Anda?



Apakah dia mampu berkomunikasi ketika terjadi masalah?



Apakah dia memperlakukan Anda dengan hormat ketika sedang marah?



Apakah dia mendukung perkembangan Anda?



Apakah Anda merasa aman untuk menjadi diri sendiri?



Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang jauh lebih berguna daripada sekadar bertanya:



“Apakah dia sering mengatakan cinta?”



Karena kata-kata memang penting.



Tetapi perilaku yang konsisten sering kali memberikan informasi yang lebih kaya mengenai kualitas sebuah hubungan.



Pada Akhirnya, Cinta yang Tulus Terasa dari Rasa Aman



Mungkin cinta yang paling tulus bukanlah cinta yang selalu terasa seperti film romantis.



Bukan selalu bunga.



Bukan selalu pesan panjang.



Bukan selalu kejutan.



Terkadang cinta justru terlihat sangat sederhana.



Seseorang yang mengingat bagaimana Anda menyukai kopi.



Seseorang yang tahu kapan Anda membutuhkan ruang.



Seseorang yang mendengarkan cerita yang sama untuk ketiga kalinya.



Seseorang yang tetap menghormati Anda ketika sedang berbeda pendapat.



Seseorang yang tidak menggunakan kelemahan Anda untuk menyakiti Anda.



Seseorang yang ingin melihat Anda berkembang, bukan mengecil agar mudah dikendalikan.



Dan seseorang yang membuat Anda merasa bahwa Anda tidak perlu menjadi manusia sempurna untuk layak dicintai.



Jika pasangan Anda menunjukkan sebagian besar tanda tersebut secara konsisten, mungkin Anda sedang berada dalam hubungan yang memiliki fondasi emosional yang sehat dan penuh kasih.



Namun, jangan lupa satu hal.



Hubungan yang sehat bukan hanya tentang menemukan seseorang yang mencintai kita dengan tulus.



Hubungan yang sehat juga tentang belajar menjadi seseorang yang mampu mencintai dengan tulus.



Karena pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan hanya:



“Apakah pasangan saya benar-benar mencintai saya?”



Tetapi juga:



“Apakah kami berdua sedang menciptakan hubungan di mana cinta, rasa hormat, kebebasan, dan rasa aman dapat tumbuh bersama?”



Jika jawabannya iya, mungkin Anda telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar hubungan romantis.





Anda telah menemukan seseorang yang bukan hanya ingin berada di samping Anda ketika hidup terasa mudah, tetapi juga bersedia menghadapi kenyataan bahwa mencintai seseorang berarti belajar memahami, menghargai, dan menjaga satu sama lain, hari demi hari.***