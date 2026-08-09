Menurut Psikologi, 7 Cara Ini Bisa Membantu Anda Berkembang Lebih Signifikan

seseorang yang berkembang signifikan. (Magnific)

JawaPos.com - Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa dirinya tidak benar-benar gagal, tetapi juga tidak benar-benar berkembang.



Hari-hari berjalan seperti biasa. Bangun, bekerja, menyelesaikan kewajiban, berinteraksi dengan orang lain, kemudian beristirahat dan mengulanginya lagi keesokan hari.



Semuanya terlihat baik-baik saja.



Namun, di dalam diri mungkin muncul pertanyaan yang sulit diabaikan:



“Apakah hidup saya akan terus seperti ini?”



Perasaan semacam itu sebenarnya cukup manusiawi. Tidak semua orang yang ingin berubah sedang mengalami krisis besar. Terkadang, seseorang hanya merasa bahwa dirinya mampu melakukan lebih banyak, tetapi belum tahu bagaimana cara keluar dari pola lama.



Psikologi menunjukkan bahwa perubahan yang berarti biasanya tidak terjadi hanya karena seseorang memiliki motivasi besar. Perubahan lebih sering muncul dari kombinasi antara cara berpikir yang tepat, kebiasaan yang konsisten, kemampuan mengelola emosi, dan keberanian untuk melakukan sesuatu yang sedikit lebih sulit daripada biasanya.



Anda tidak harus mengubah seluruh hidup dalam satu malam.



Justru, perubahan yang bertahan lama sering kali dimulai dari beberapa tindakan sederhana yang dilakukan berulang-ulang.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (9/8), jika saat ini Anda merasa hidup berada dalam kondisi “biasa saja” dan ingin bergerak menuju perkembangan yang lebih signifikan, tujuh cara berikut bisa menjadi titik awal.



1. Berhenti Menunggu Motivasi dan Mulailah Membangun Kebiasaan



Salah satu kesalahan terbesar ketika seseorang ingin berkembang adalah menunggu sampai dirinya merasa termotivasi.



“Kalau sudah semangat, saya akan mulai.”



“Kalau suasana hati sedang bagus, saya akan belajar.”



“Kalau sudah punya banyak waktu, saya akan mulai berolahraga.”



Masalahnya, motivasi manusia tidak selalu stabil.



Ada hari ketika Anda merasa sangat bersemangat. Tetapi ada pula hari ketika Anda merasa lelah, bosan, atau tidak memiliki dorongan untuk melakukan apa pun.



Jika perubahan hidup sepenuhnya bergantung pada motivasi, perkembangan Anda akan naik turun mengikuti kondisi emosional.



Karena itu, pendekatan yang lebih kuat adalah membangun kebiasaan.



Alih-alih mengatakan:



“Saya harus belajar dua jam setiap hari.”



Anda bisa memulainya dengan:



“Saya akan membaca lima halaman setiap malam.”



Alih-alih:



“Saya harus olahraga setiap hari.”



Mulailah dengan:



“Saya akan berjalan kaki selama 15 menit.”



Tujuannya bukan membuat tindakan pertama terlihat mengesankan.



Tujuannya adalah membuat otak terbiasa dengan identitas baru: saya adalah orang yang melakukan ini secara konsisten.



Dalam psikologi perilaku, pengulangan tindakan dalam konteks yang serupa dapat membantu perilaku menjadi semakin otomatis. Inilah alasan mengapa perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus sering lebih realistis daripada perubahan besar yang hanya bertahan beberapa hari.



Jadi, jika ingin berkembang secara signifikan, jangan hanya bertanya:



“Apa yang harus saya lakukan?”



Tanyakan juga:



“Kebiasaan kecil apa yang sanggup saya lakukan bahkan ketika saya sedang tidak termotivasi?”



Perubahan besar sering kali merupakan hasil dari tindakan kecil yang tidak berhenti dilakukan.



2. Sengaja Keluar dari Zona Nyaman



Zona nyaman bukan selalu sesuatu yang buruk.



Zona nyaman memberikan rasa aman, familiar, dan dapat diprediksi. Masalahnya muncul ketika kenyamanan berubah menjadi tempat seseorang berhenti belajar.



Jika setiap hari Anda hanya melakukan hal-hal yang sudah dikuasai, bertemu orang yang sama, menggunakan cara berpikir yang sama, dan menghindari situasi yang membuat gugup, kemampuan Anda mungkin tidak mendapatkan cukup kesempatan untuk berkembang.



Pertumbuhan membutuhkan tantangan.



Bukan berarti Anda harus mengambil risiko ekstrem atau membuat hidup menjadi kacau.



Justru, tantangan yang paling bermanfaat biasanya berada sedikit di luar kemampuan Anda saat ini.



Misalnya:



berbicara di depan orang lain meskipun merasa gugup,

mencoba mempelajari keterampilan baru,

meminta feedback yang jujur,

mengajukan ide di tempat kerja,

membaca buku tentang bidang yang belum Anda pahami,

bertemu dengan orang-orang yang memiliki perspektif berbeda,

atau mengambil tanggung jawab yang sedikit lebih besar.



Pada awalnya, tindakan seperti itu mungkin membuat Anda merasa tidak nyaman.



Namun, ketidaknyamanan tidak selalu berarti Anda berada di jalan yang salah.



Terkadang, ketidaknyamanan merupakan tanda bahwa Anda sedang berhadapan dengan sesuatu yang belum familiar.



Dan sesuatu yang belum familiar adalah tempat di mana proses belajar dapat terjadi.



Anda tidak perlu memaksa diri melakukan sesuatu yang sangat menakutkan.



Cukup naikkan tingkat kesulitan sedikit demi sedikit.



Jika biasanya Anda tidak pernah berbicara dalam rapat, cobalah menyampaikan satu pendapat.



Jika biasanya Anda takut meminta bantuan, cobalah bertanya kepada seseorang.



Jika biasanya Anda menghindari kegagalan, cobalah melakukan sesuatu yang memang memiliki kemungkinan gagal.



Dengan cara tersebut, Anda melatih diri untuk memahami bahwa:



“Saya bisa merasa tidak nyaman tanpa harus melarikan diri.”



Kemampuan menghadapi ketidaknyamanan adalah salah satu fondasi penting dalam perkembangan pribadi.



3. Ubah Cara Anda Berbicara kepada Diri Sendiri



Ada seseorang yang hampir selalu bersama Anda sejak bangun tidur hingga kembali tidur.



Orang tersebut adalah diri Anda sendiri.



Dan cara Anda berbicara kepada diri sendiri dapat memengaruhi cara Anda memandang kemampuan, kesalahan, dan masa depan.



Bayangkan seseorang melakukan kesalahan kecil.



Ia bisa berkata:



“Saya memang bodoh.”



Atau:



“Saya melakukan kesalahan. Apa yang bisa saya pelajari dari ini?”



Keduanya sama-sama mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik.



Tetapi pesan psikologisnya berbeda.



Kalimat pertama menyerang identitas.



Kalimat kedua mengevaluasi perilaku.



Perbedaan ini penting.



Jika setiap kesalahan diterjemahkan sebagai bukti bahwa Anda adalah orang yang tidak mampu, kegagalan dapat terasa seperti ancaman terhadap harga diri.



Sebaliknya, jika kesalahan dipandang sebagai informasi, Anda memiliki ruang untuk belajar.



Ini berkaitan dengan konsep growth mindset, yaitu pandangan bahwa kemampuan tertentu dapat berkembang melalui proses belajar, latihan, strategi yang tepat, dan pengalaman.



Bukan berarti Anda harus terus mengatakan hal-hal positif kepada diri sendiri tanpa dasar.



Bukan pula berarti semua kegagalan pasti menghasilkan sesuatu yang baik.



Yang lebih sehat adalah berbicara kepada diri sendiri secara realistis tetapi konstruktif.



Daripada:



“Saya tidak akan pernah bisa.”



Cobalah:



“Saat ini saya belum bisa, tetapi saya bisa mencari cara untuk menjadi lebih baik.”



Daripada:



“Saya gagal total.”



Cobalah:



“Hasilnya belum sesuai harapan. Bagian mana yang perlu saya perbaiki?”



Daripada:



“Orang lain jauh lebih hebat daripada saya.”



Cobalah:



“Apa yang bisa saya pelajari dari cara mereka melakukannya?”



Perubahan hidup tidak hanya terjadi melalui tindakan.



Ia juga terjadi melalui perubahan cara Anda menafsirkan pengalaman.



4. Belajar Menunda Kepuasan yang Instan



Salah satu tantangan terbesar di zaman sekarang adalah hampir semua hal dapat memberikan kepuasan dengan cepat.



Anda bosan, buka media sosial.



Anda lapar, pesan makanan.



Anda ingin hiburan, buka video.



Anda merasa tidak nyaman, mencari sesuatu untuk mengalihkan perhatian.



Tidak ada yang sepenuhnya salah dengan menikmati hal-hal tersebut.



Masalahnya muncul ketika otak terbiasa selalu mendapatkan hadiah dengan cepat sehingga aktivitas yang membutuhkan proses panjang terasa semakin sulit.



Padahal, banyak hal yang paling bernilai dalam hidup membutuhkan waktu.



Kesehatan membutuhkan kebiasaan.



Keahlian membutuhkan latihan.



Karier membutuhkan pengalaman.



Hubungan membutuhkan komunikasi.



Kestabilan finansial membutuhkan disiplin.



Dan kedewasaan membutuhkan pengalaman.



Karena itu, salah satu kemampuan penting yang perlu dilatih adalah menunda kepuasan.



Artinya, Anda bersedia melakukan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan sekarang demi mendapatkan manfaat yang lebih besar di kemudian hari.



Misalnya:



Daripada menghabiskan satu jam untuk scrolling setelah pulang kerja, Anda menggunakan 30 menit pertama untuk belajar.



Daripada langsung membeli sesuatu karena sedang menginginkannya, Anda memberikan waktu beberapa hari untuk mempertimbangkannya.



Daripada terus mencari hiburan ketika menghadapi tugas yang sulit, Anda menyelesaikan bagian kecil dari tugas tersebut terlebih dahulu.



Kuncinya bukan menghilangkan kesenangan.



Kuncinya adalah memastikan bahwa kesenangan tidak selalu mengendalikan keputusan Anda.



Orang yang mampu mengatur dirinya sendiri biasanya memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan perilaku yang mendukung tujuan jangka panjang.



Jadi, sesekali tanyakan kepada diri sendiri:



“Apa yang saya inginkan sekarang, dan apa yang sebenarnya saya butuhkan untuk masa depan?”



Pertanyaan sederhana itu dapat mengubah banyak keputusan sehari-hari.



5. Cari Feedback, Bukan Hanya Pujian



Jika Anda ingin berkembang, Anda membutuhkan informasi tentang apa yang sudah dilakukan dengan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki.



Sayangnya, banyak orang lebih nyaman menerima pujian daripada feedback.



Pujian membuat kita merasa nyaman.



Feedback terkadang membuat kita merasa tidak nyaman.



Namun, perkembangan membutuhkan keduanya.



Bayangkan seorang pemain olahraga yang hanya diberi tahu bahwa permainannya bagus.



Ia mungkin merasa percaya diri.



Tetapi jika tidak ada informasi mengenai kesalahan teknik, strategi, atau kelemahannya, bagaimana ia bisa memperbaiki performa?



Hal yang sama berlaku dalam kehidupan.



Anda dapat meminta feedback dari:



rekan kerja,

mentor,

pasangan,

teman yang Anda percaya,

guru,

atau orang yang memiliki pengalaman lebih tinggi dalam bidang tertentu.



Namun, jangan hanya bertanya:



“Menurutmu saya sudah bagus belum?”



Pertanyaan yang lebih berguna adalah:



“Apa satu hal yang menurutmu paling perlu saya perbaiki?”



Atau:



“Kalau kamu berada di posisi saya, apa yang akan kamu lakukan secara berbeda?”



Pertanyaan seperti ini menghasilkan informasi yang lebih spesifik.



Tentu saja, tidak semua kritik harus diterima.



Feedback perlu dipertimbangkan berdasarkan sumbernya, konteksnya, dan bukti yang tersedia.



Tetapi jika Anda terus menghindari semua kritik karena takut merasa tidak nyaman, Anda mungkin sedang kehilangan salah satu alat perkembangan yang paling berharga.



Orang yang benar-benar ingin berkembang tidak selalu mencari orang yang mengatakan:



“Kamu sudah hebat.”



Mereka juga mencari orang yang berani mengatakan:



“Bagian ini masih bisa diperbaiki.”



6. Kelola Lingkungan, Karena Lingkungan Ikut Membentuk Perilaku



Terkadang seseorang merasa dirinya kurang disiplin.



Padahal, masalahnya bukan semata-mata kurang disiplin.



Lingkungannya mungkin membuat kebiasaan buruk menjadi terlalu mudah.



Misalnya, Anda ingin membaca lebih banyak tetapi ponsel selalu berada di sebelah tempat tidur.



Anda ingin mengurangi penggunaan media sosial tetapi notifikasi terus muncul.



Anda ingin makan lebih sehat tetapi makanan yang kurang sehat selalu tersedia di rumah.



Dalam kondisi seperti itu, Anda memang bisa mengandalkan kemauan.



Tetapi mengapa harus membuat semuanya lebih sulit?



Salah satu prinsip penting dalam perubahan perilaku adalah membuat perilaku yang diinginkan lebih mudah dilakukan dan perilaku yang tidak diinginkan lebih sulit dilakukan.



Jika ingin membaca:



letakkan buku di tempat yang mudah terlihat.



Jika ingin berolahraga:



siapkan pakaian olahraga sejak malam.



Jika ingin mengurangi penggunaan ponsel:



matikan notifikasi yang tidak penting.



Jika ingin fokus bekerja:



jauhkan gangguan dari meja kerja.



Hal yang sama berlaku untuk lingkungan sosial.



Orang-orang yang paling sering berada di sekitar Anda dapat memengaruhi cara Anda berpikir, berbicara, dan mengambil keputusan.



Bukan berarti Anda harus meninggalkan semua orang yang berbeda dari Anda.



Tetapi akan sangat membantu jika Anda memiliki lingkungan yang mendukung pertumbuhan.



Carilah orang yang:



senang belajar,

terbuka terhadap kritik,

memiliki tujuan,

bertanggung jawab atas keputusan mereka,

dan tidak merasa terancam ketika orang lain berkembang.



Lingkungan tidak menentukan seluruh hidup Anda.



Namun, lingkungan dapat membuat perilaku tertentu menjadi jauh lebih mudah atau jauh lebih sulit.



Karena itu, jangan hanya bertanya:



“Bagaimana saya bisa menjadi lebih disiplin?”



Tanyakan:



“Bagaimana saya bisa membuat lingkungan saya mendukung perilaku yang ingin saya bangun?”



7. Lakukan Evaluasi Diri Secara Berkala



Banyak orang sibuk bergerak tetapi tidak pernah berhenti untuk melihat apakah mereka bergerak ke arah yang benar.



Mereka bekerja keras.



Mereka belajar.



Mereka mengejar target.



Mereka melakukan banyak hal.



Tetapi setelah beberapa bulan, mereka baru menyadari bahwa kesibukan tidak selalu sama dengan kemajuan.



Karena itu, Anda membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi diri.



Tidak harus setiap hari.



Anda bisa melakukannya seminggu sekali atau sebulan sekali.



Duduk sebentar tanpa gangguan dan tanyakan kepada diri sendiri:



Apa yang berjalan dengan baik?



Apa yang tidak berjalan sesuai rencana?



Kebiasaan apa yang mulai terbentuk?



Apa yang terus saya hindari?



Apa yang sebenarnya ingin saya ubah?



Apa satu hal yang bisa saya lakukan lebih baik minggu depan?



Evaluasi seperti ini membantu Anda melihat pola.



Mungkin Anda menyadari bahwa setiap kali kurang tidur, Anda menjadi jauh lebih mudah kehilangan fokus.



Mungkin Anda menyadari bahwa Anda terlalu banyak mengatakan “ya” kepada orang lain sehingga tidak memiliki waktu untuk tujuan pribadi.



Mungkin Anda menyadari bahwa Anda sebenarnya tidak malas, tetapi tujuan yang Anda pilih terlalu kabur.



Atau mungkin Anda menemukan bahwa kemajuan kecil yang selama ini Anda anggap tidak penting ternyata sudah cukup besar jika dibandingkan dengan diri Anda beberapa bulan lalu.



Evaluasi diri bukan tentang mencari kesalahan.



Tujuannya adalah mendapatkan informasi.



Anda sedang mengamati diri sendiri seperti seorang peneliti mengamati sebuah proses:



Apa yang berhasil? Apa yang tidak? Apa yang perlu diubah?



Dengan pola pikir seperti ini, hidup menjadi proses pembelajaran yang terus berjalan.



Jangan Terlalu Terobsesi dengan Perubahan yang Terlihat Cepat



Ada satu hal penting yang perlu diingat.



Perkembangan tidak selalu terlihat dari luar.



Kadang-kadang Anda sudah berkembang tetapi belum mendapatkan hasil besar.



Anda mungkin sedang belajar menjadi lebih disiplin.



Belajar mengatakan tidak.



Belajar mengendalikan emosi.



Belajar mengelola uang.



Belajar berkomunikasi.



Belajar menerima kritik.



Belajar bangkit setelah gagal.



Semua itu adalah perkembangan, meskipun belum menghasilkan sesuatu yang bisa dipamerkan kepada orang lain.



Kita hidup dalam lingkungan yang sering memperlihatkan hasil akhir.



Kita melihat seseorang sukses, tetapi tidak melihat bertahun-tahun latihan yang mendahuluinya.



Kita melihat seseorang memiliki karier bagus, tetapi tidak melihat kegagalan yang pernah dialaminya.



Kita melihat seseorang tampak percaya diri, tetapi tidak mengetahui berapa lama ia belajar menghadapi rasa takut.



Karena itu, jangan membandingkan proses pribadi Anda dengan hasil akhir orang lain.



Bandingkan diri Anda dengan diri Anda yang sebelumnya.



Jika hari ini Anda sedikit lebih disiplin daripada enam bulan lalu, itu perkembangan.



Jika sekarang Anda mampu menghadapi masalah yang dulu membuat Anda panik, itu perkembangan.



Jika Anda mulai berani mengambil keputusan yang sebelumnya selalu Anda hindari, itu perkembangan.



Jika Anda lebih mampu mengenali kesalahan dan memperbaikinya, itu perkembangan.



Tidak semua perkembangan datang dengan suara keras.



Sebagian besar terjadi secara diam-diam.



Pada Akhirnya, Perubahan Besar Dimulai dari Cara Anda Menjalani Hari Biasa



Jika ingin beralih dari kondisi yang biasa saja menuju perkembangan yang signifikan, Anda tidak harus menunggu momen sempurna.



Mulailah dengan tujuh hal:



1. Bangun kebiasaan kecil, bukan hanya mengandalkan motivasi.



2. Keluar dari zona nyaman secara bertahap.



3. Ubah cara berbicara kepada diri sendiri.



4. Latih kemampuan menunda kepuasan.



5. Cari feedback yang jujur dan berguna.



6. Bentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan.



7. Evaluasi perkembangan Anda secara berkala.



Yang paling penting, jangan berharap perubahan terjadi hanya karena Anda membaca artikel tentang perubahan.



Pengetahuan baru menjadi bernilai ketika diterjemahkan menjadi perilaku.



Anda tidak perlu melakukan ketujuhnya sekaligus.



Pilih satu.



Lakukan secara konsisten.



Setelah mulai stabil, tambahkan yang berikutnya.



Karena pada akhirnya, kehidupan seseorang jarang berubah hanya karena satu keputusan besar.



Lebih sering, kehidupan berubah karena keputusan-keputusan kecil yang dibuat berulang kali.



Hari ini mungkin terlihat biasa saja.



Tetapi jika Anda terus memperbaiki cara berpikir, kebiasaan, lingkungan, dan tindakan Anda, satu tahun dari sekarang Anda bisa menjadi seseorang yang sangat berbeda.



