6 Alasan Utama Mengapa Mindfulness Sangat Bermanfaat untuk Mengatasi Kecemasan Menurut Psikologi

seseorang yang mengatasi kecemasan. (Magnific)

JawaPos.com - Kecemasan merupakan salah satu pengalaman psikologis yang sangat umum. Hampir setiap orang pernah merasa khawatir ketika menghadapi masalah, ketidakpastian, perubahan besar, atau situasi yang dianggap mengancam. Dalam kadar tertentu, kecemasan bahkan memiliki fungsi penting karena dapat membuat seseorang lebih waspada dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan.



Namun, kecemasan dapat menjadi masalah ketika muncul terlalu sering, terlalu intens, atau sulit dikendalikan. Pikiran terus memikirkan kemungkinan buruk, tubuh terasa tegang, sulit berkonsentrasi, tidur terganggu, dan seseorang dapat merasa seolah-olah selalu berada dalam keadaan bahaya meskipun tidak ada ancaman langsung.



Dalam psikologi, salah satu pendekatan yang semakin banyak dibahas untuk membantu mengelola kecemasan adalah mindfulness.



Mindfulness secara sederhana dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memberikan perhatian secara sengaja pada pengalaman yang sedang berlangsung saat ini, dengan sikap terbuka dan tidak menghakimi. Artinya, seseorang belajar menyadari apa yang sedang dipikirkan, dirasakan, dan dialami tanpa langsung terseret atau bereaksi secara otomatis terhadap semuanya.



Mindfulness bukan berarti mengosongkan pikiran atau memaksa diri untuk selalu tenang. Sebaliknya, praktik ini membantu seseorang mengubah cara berhubungan dengan pikiran dan emosi yang muncul.



Lalu, mengapa mindfulness dapat membantu mengatasi kecemasan?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (9/8), terdapat enam alasan utama yang dapat dijelaskan melalui perspektif psikologi.



1. Mindfulness Membantu Menghentikan Siklus Kekhawatiran Berlebihan



Salah satu karakteristik kecemasan adalah munculnya pola berpikir berulang mengenai kemungkinan buruk.



Seseorang mungkin terus bertanya dalam pikirannya:



"Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi?"



"Bagaimana kalau saya gagal?"



"Bagaimana kalau orang lain menilai saya?"



"Bagaimana kalau keputusan saya salah?"



Masalahnya bukan hanya pada munculnya pikiran tersebut, tetapi pada kecenderungan untuk terus mengikutinya.



Satu pikiran dapat memunculkan pikiran berikutnya. Kekhawatiran kemudian berkembang menjadi skenario yang semakin jauh dari keadaan nyata. Akibatnya, seseorang dapat merasa cemas terhadap sesuatu yang sebenarnya belum terjadi.



Dalam psikologi, proses seperti ini berkaitan dengan rumination atau pemikiran berulang dan sulit dihentikan, meskipun bentuk serta mekanismenya dapat berbeda tergantung jenis kecemasan yang dialami.



Mindfulness membantu dengan mengajarkan seseorang untuk mengenali bahwa "saya sedang memiliki pikiran tentang sesuatu yang buruk" berbeda dengan "sesuatu yang buruk benar-benar sedang terjadi."



Perbedaan ini terlihat sederhana, tetapi sangat penting.



Misalnya, seseorang berpikir:



"Saya pasti akan gagal dalam presentasi besok."



Tanpa kesadaran, pikiran tersebut mungkin langsung dipercaya. Kemudian muncul kecemasan, tubuh menjadi tegang, dan pikiran berikutnya mulai bermunculan: "Kalau gagal bagaimana? Bagaimana kalau atasan kecewa? Bagaimana kalau saya dianggap tidak kompeten?"



Dengan mindfulness, seseorang belajar mengambil jarak sejenak:



"Saya menyadari bahwa saat ini muncul pikiran bahwa saya akan gagal."



Perubahan kecil dalam cara memperhatikan pikiran tersebut dapat mengurangi kecenderungan untuk langsung mengikuti alur kekhawatiran.



Mindfulness bukan berarti mengatakan bahwa pikiran tersebut salah. Tujuannya adalah menyadari pikiran sebagai pikiran, bukan otomatis menganggapnya sebagai fakta.



Dengan demikian, mindfulness dapat membantu memutus salah satu bagian dari siklus kecemasan: pikiran → interpretasi ancaman → kecemasan → semakin banyak pikiran tentang ancaman.



2. Mindfulness Mengarahkan Perhatian Kembali ke Saat Ini



Kecemasan sering kali berkaitan dengan masa depan.



Orang yang sedang cemas dapat menghabiskan banyak energi mental untuk membayangkan apa yang mungkin terjadi beberapa jam, beberapa hari, bahkan beberapa bulan ke depan.



Memikirkan masa depan sebenarnya merupakan kemampuan manusia yang normal. Kita perlu memprediksi konsekuensi, membuat rencana, dan mengantisipasi masalah.



Namun, ketika perhatian terus berada pada kemungkinan negatif yang belum terjadi, pikiran dapat menciptakan rasa terancam meskipun ancaman tersebut belum ada.



Di sinilah mindfulness memiliki peran penting.



Mindfulness melatih kemampuan untuk kembali memperhatikan pengalaman yang sedang berlangsung sekarang.



Misalnya, ketika seseorang mulai merasa khawatir tentang rapat yang akan berlangsung besok, ia dapat mengalihkan perhatian secara sadar pada pengalaman saat ini: sensasi kaki menyentuh lantai, napas yang masuk dan keluar, suara di sekitar, atau aktivitas yang sedang dikerjakan.



Hal tersebut bukan berarti mengabaikan masalah masa depan.



Jika rapat memang perlu dipersiapkan, seseorang tetap dapat membuat materi presentasi. Bedanya, ia tidak harus menghabiskan seluruh waktu sebelum rapat dengan membayangkan puluhan kemungkinan buruk.



Dalam perspektif psikologi, kemampuan mengarahkan kembali perhatian merupakan keterampilan penting dalam regulasi emosi.



Mindfulness membantu seseorang berlatih mengatakan:



"Masalah itu akan saya hadapi ketika waktunya tiba. Saat ini, saya sedang berada di sini."



Kemampuan untuk kembali ke saat ini dapat membuat pengalaman mental menjadi lebih terstruktur dan tidak terlalu didominasi oleh antisipasi terhadap ancaman.



3. Mindfulness Membantu Mengubah Cara Seseorang Merespons Pikiran dan Emosi



Banyak orang mengira masalah utama kecemasan adalah munculnya pikiran negatif.



Padahal, pikiran negatif merupakan bagian normal dari pengalaman manusia. Yang lebih menentukan adalah bagaimana seseorang merespons pikiran tersebut.



Ketika muncul pikiran yang menakutkan, seseorang dapat langsung mempercayainya, melawannya, menekannya, atau berusaha menghilangkannya.



Sayangnya, semakin keras seseorang berusaha memaksa pikiran tertentu agar tidak muncul, pikiran tersebut terkadang justru semakin mendapatkan perhatian.



Mindfulness menawarkan pendekatan yang berbeda.



Alih-alih berusaha mengusir pikiran, seseorang belajar mengamatinya.



Misalnya:



"Saya sedang merasa takut."



"Saya menyadari ada kekhawatiran mengenai masa depan."



"Ada pikiran bahwa saya mungkin tidak mampu menghadapi situasi ini."



Pernyataan tersebut tidak menyangkal emosi. Namun, seseorang juga tidak langsung membiarkan emosi tersebut menentukan tindakannya.



Dalam psikologi, kemampuan untuk menyadari pengalaman internal tanpa langsung bereaksi secara impulsif berkaitan dengan regulasi emosi.



Bayangkan emosi seperti gelombang.



Gelombang muncul, meningkat, mencapai puncak, kemudian secara perlahan menurun. Jika seseorang langsung panik setiap kali gelombang muncul, pengalaman tersebut dapat terasa semakin besar. Sebaliknya, dengan kemampuan mengamati, seseorang dapat belajar bahwa emosi memiliki perubahan dan tidak selalu bertahan pada intensitas yang sama.



Karena itu, mindfulness tidak menjanjikan bahwa seseorang tidak akan pernah merasa cemas.



Tujuannya lebih realistis: membantu seseorang tidak selalu dikendalikan oleh kecemasannya.



4. Mindfulness Dapat Membantu Mengurangi Reaktivitas terhadap Sensasi Tubuh



Kecemasan tidak hanya terjadi di dalam pikiran. Tubuh juga ikut bereaksi.



Ketika seseorang merasa cemas, sistem tubuh dapat memasuki keadaan kewaspadaan. Denyut jantung dapat meningkat, napas menjadi lebih cepat, otot menegang, telapak tangan berkeringat, perut terasa tidak nyaman, atau muncul sensasi seperti dada sesak dan gelisah.



Masalahnya, sensasi tubuh tersebut terkadang justru ditafsirkan sebagai tanda bahaya.



Misalnya:



"Jantung saya berdebar. Jangan-jangan ada sesuatu yang sangat buruk."



Interpretasi tersebut kemudian meningkatkan kecemasan. Kecemasan membuat tubuh semakin aktif, sehingga sensasi fisik menjadi semakin kuat.



Terbentuklah sebuah lingkaran:



kecemasan → sensasi tubuh → interpretasi sebagai bahaya → kecemasan semakin meningkat.



Mindfulness dapat membantu seseorang belajar mengamati sensasi tubuh tanpa langsung memberikan interpretasi yang menakutkan.



Dalam latihan mindfulness atau body scan, misalnya, seseorang dapat memperhatikan sensasi pada tubuh secara bertahap.



Ia mungkin menyadari:



"Ada ketegangan di bahu."



"Napas terasa lebih pendek."



"Perut terasa tidak nyaman."



"Jantung berdetak lebih cepat."



Yang dilakukan bukan langsung berusaha menghilangkan semua sensasi tersebut, melainkan mengamati dan menyadarinya.



Pendekatan seperti ini dapat membantu mengurangi reaktivitas otomatis terhadap sensasi internal.



Namun, penting untuk diingat bahwa sensasi fisik tertentu juga dapat memiliki penyebab medis. Mindfulness tidak dimaksudkan untuk menggantikan pemeriksaan atau penanganan medis ketika seseorang mengalami gejala fisik yang mengkhawatirkan.



5. Mindfulness Membantu Mengembangkan Sikap Tidak Menghakimi Diri Sendiri



Kecemasan sering kali tidak berhenti pada rasa takut terhadap suatu situasi. Seseorang juga dapat mulai menghakimi dirinya sendiri karena merasa cemas.



Misalnya:



"Kenapa saya seperti ini?"



"Orang lain bisa menghadapinya, kenapa saya tidak?"



"Saya terlalu lemah."



"Saya seharusnya tidak merasa takut."



Akibatnya, muncul lapisan penderitaan tambahan.



Awalnya seseorang merasa cemas. Kemudian ia merasa bersalah atau malu karena mengalami kecemasan tersebut.



Mindfulness mengajarkan sikap non-judgmental, yaitu memperhatikan pengalaman tanpa buru-buru memberikan penilaian.



Artinya, seseorang tidak harus menyukai rasa cemas yang dialaminya. Ia hanya belajar mengakui:



"Saat ini saya sedang cemas."



Kesadaran semacam ini berbeda dengan menyerah pada kecemasan.



Menerima bahwa sebuah emosi sedang muncul bukan berarti menyetujui emosi tersebut atau membiarkannya mengendalikan hidup. Penerimaan justru dapat menjadi langkah awal untuk merespons keadaan secara lebih adaptif.



Di sinilah mindfulness memiliki hubungan dengan konsep self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri.



Seseorang dapat belajar memperlakukan dirinya dengan cara yang lebih realistis dan manusiawi.



Alih-alih berkata:



"Saya payah karena masih cemas."



Ia dapat mengatakan:



"Saya sedang menghadapi sesuatu yang membuat saya cemas. Wajar jika tubuh dan pikiran saya bereaksi. Saya bisa menghadapi situasi ini secara bertahap."



Perubahan cara berbicara kepada diri sendiri dapat membantu mengurangi konflik internal yang sering memperburuk tekanan psikologis.



6. Mindfulness Melatih Kemampuan Menghadapi Ketidakpastian



Salah satu sumber utama kecemasan adalah ketidakpastian.



Manusia pada dasarnya menyukai kepastian. Kita ingin mengetahui apa yang akan terjadi, apakah keputusan kita benar, bagaimana orang lain akan merespons, dan apakah semuanya akan berjalan sesuai rencana.



Masalahnya, kehidupan tidak pernah memberikan kepastian penuh.



Tidak ada seseorang yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi besok.



Ketika seseorang memiliki toleransi yang rendah terhadap ketidakpastian, ia mungkin mencoba mengurangi rasa tidak pasti melalui berbagai perilaku: memeriksa sesuatu berulang kali, mencari kepastian dari orang lain, terus memikirkan berbagai skenario, atau berusaha mengendalikan semua kemungkinan.



Perilaku tersebut mungkin memberikan rasa lega dalam jangka pendek. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, justru dapat mempertahankan kecemasan dalam jangka panjang.



Mindfulness melatih kemampuan untuk berada bersama pengalaman yang belum pasti tanpa harus segera mendapatkan jawaban.



Contohnya:



"Saya belum tahu apa hasilnya."



"Saya tidak dapat mengendalikan reaksi semua orang."



"Saya belum tahu apakah keputusan ini akan berhasil."



Alih-alih langsung mencari kepastian, seseorang belajar menyadari ketidakpastian tersebut dan tetap melanjutkan aktivitas yang penting.



Kemampuan ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari.



Kita mungkin tidak dapat menghilangkan ketidakpastian, tetapi kita dapat meningkatkan kemampuan untuk hidup bersamanya.



Bagaimana Mindfulness Bekerja dalam Mengatasi Kecemasan?



Jika dirangkum, mindfulness dapat memengaruhi kecemasan melalui beberapa proses psikologis yang saling berkaitan.



Pertama, mindfulness meningkatkan kesadaran terhadap pengalaman internal. Seseorang menjadi lebih mampu mengenali pikiran, emosi, dan sensasi tubuh yang sedang terjadi.



Kedua, mindfulness membantu menciptakan jarak psikologis dari pikiran. Pikiran tidak selalu diperlakukan sebagai fakta yang harus dipercaya.



Ketiga, mindfulness melatih pengaturan perhatian. Ketika pikiran mulai terseret ke masa depan atau masa lalu, perhatian dapat diarahkan kembali pada pengalaman saat ini.



Keempat, mindfulness dapat membantu meningkatkan regulasi emosi. Seseorang belajar memberi ruang pada emosi tanpa harus langsung bereaksi terhadapnya.



Kelima, mindfulness mendorong penerimaan terhadap pengalaman yang tidak menyenangkan.



Dengan kombinasi tersebut, seseorang perlahan dapat mengubah pola:



"Saya merasa cemas, berarti ada sesuatu yang salah."



menjadi:



"Saya menyadari bahwa saya sedang merasa cemas. Saya dapat mengamati pengalaman ini dan memilih bagaimana akan meresponsnya."



Perubahan tersebut merupakan salah satu inti dari mindfulness.



Contoh Latihan Mindfulness Sederhana untuk Kecemasan



Mindfulness tidak selalu membutuhkan sesi meditasi yang panjang. Bagi pemula, latihan sederhana selama beberapa menit dapat menjadi titik awal.



Latihan 1: Fokus pada Napas



Duduk dalam posisi yang nyaman.



Kemudian arahkan perhatian pada napas.



Tidak perlu mengubah napas secara paksa. Cukup perhatikan:



udara yang masuk,

udara yang keluar,

gerakan dada atau perut,

perubahan ritme napas.



Ketika pikiran mulai mengembara, sadari bahwa perhatian telah berpindah.



Kemudian, perlahan kembali ke napas.



Tujuan latihan bukan membuat pikiran kosong.



Justru ketika pikiran mengembara dan Anda menyadarinya, di situlah latihan mindfulness terjadi.



Latihan 2: Mengamati Pikiran



Ketika muncul pikiran yang membuat cemas, jangan langsung melawannya.



Coba beri label sederhana:



"Ini kekhawatiran."



"Ini prediksi tentang masa depan."



"Ini pikiran bahwa saya mungkin gagal."



Kemudian kembali memperhatikan apa yang sedang dilakukan.



Latihan ini membantu membedakan antara mengalami sebuah pikiran dan terseret oleh pikiran tersebut.



Latihan 3: Grounding dengan Indra



Ketika kecemasan meningkat, arahkan perhatian kepada lingkungan sekitar.



Perhatikan beberapa hal yang dapat dilihat, suara yang terdengar, sensasi tubuh, atau benda yang sedang disentuh.



Tujuannya adalah membawa perhatian kembali dari skenario mental menuju pengalaman konkret yang sedang terjadi.



Apakah Mindfulness Bisa Menghilangkan Kecemasan Sepenuhnya?



Tidak ada alasan untuk menganggap mindfulness sebagai cara yang pasti menghilangkan seluruh kecemasan.



Kecemasan merupakan bagian dari sistem perlindungan manusia. Bahkan orang yang sehat secara psikologis tetap dapat merasa takut, khawatir, atau gugup.



Tujuan yang lebih realistis adalah membantu seseorang mengelola kecemasan dengan lebih adaptif.



Mindfulness juga bukan pengganti otomatis untuk psikoterapi atau penanganan profesional.



Jika kecemasan sudah sangat mengganggu pekerjaan, hubungan sosial, tidur, pendidikan, atau aktivitas sehari-hari, mencari bantuan dari psikolog atau profesional kesehatan mental dapat menjadi langkah yang tepat.



Pendekatan psikologis seperti terapi kognitif-perilaku (Cognitive Behavioral Therapy/CBT) juga memiliki bukti yang kuat dalam menangani berbagai masalah kecemasan. Dalam praktiknya, unsur mindfulness bahkan dapat digunakan sebagai bagian dari beberapa pendekatan psikoterapi.



Kesimpulan



Mindfulness bermanfaat dalam menghadapi kecemasan bukan karena membuat seseorang tidak pernah memiliki pikiran negatif atau emosi yang tidak menyenangkan.



Manfaat utamanya justru terletak pada perubahan hubungan seseorang dengan pengalaman tersebut.



Menurut perspektif psikologi, mindfulness dapat membantu karena:



Mengurangi keterlibatan berlebihan dalam siklus kekhawatiran.

Mengarahkan perhatian kembali pada pengalaman saat ini.

Membantu seseorang mengamati pikiran dan emosi tanpa langsung bereaksi.

Mengurangi reaktivitas terhadap sensasi tubuh yang berkaitan dengan kecemasan.

Mendorong sikap yang lebih menerima dan tidak menghakimi diri sendiri.

Melatih kemampuan menghadapi ketidakpastian tanpa selalu mencari kepastian.



Pada akhirnya, mindfulness bukan tentang memaksa pikiran menjadi tenang.



Mindfulness adalah kemampuan untuk menyadari apa yang sedang terjadi—di dalam pikiran, tubuh, dan lingkungan—tanpa harus langsung terseret olehnya.



Ketika seseorang mampu mengatakan, "Saya menyadari bahwa saya sedang cemas," alih-alih "Saya adalah orang yang tidak mampu mengendalikan kecemasan," telah terjadi perubahan penting dalam cara ia memandang pengalaman tersebut.



