5 Cara Ampuh Memperkuat Otak Anda Seumur Hidup Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang memperkuat otak / foto: Magnific/shurkin_son

JawaPos.com - Otak adalah salah satu bagian tubuh yang paling luar biasa. Ia membantu kita berpikir, mengingat, belajar, mengambil keputusan, mengendalikan emosi, hingga membangun hubungan dengan orang lain. Menariknya, kemampuan otak tidak berhenti berkembang hanya karena usia bertambah.



Banyak orang menganggap penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir sebagai sesuatu yang pasti terjadi ketika seseorang semakin tua. Padahal, psikologi dan ilmu tentang otak menunjukkan bahwa kita memiliki banyak kebiasaan yang dapat membantu menjaga fungsi kognitif sepanjang kehidupan.



Tentu saja, tidak ada satu kebiasaan yang bisa membuat otak "kebal" terhadap penuaan. Namun, cara kita menjalani kehidupan sehari-hari dapat memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan mental, kemampuan belajar, daya ingat, dan ketahanan kognitif.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (8/8), jika Anda ingin menjaga otak tetap aktif dan kuat dalam jangka panjang, berikut 5 cara yang dapat diterapkan sejak sekarang.



1. Terus Tantang Otak dengan Hal-Hal Baru



Otak membutuhkan tantangan.



Ketika kita melakukan aktivitas yang sama berulang-ulang, sebagian besar prosesnya menjadi otomatis. Rutinitas memang membantu kita menghemat energi mental, tetapi terlalu banyak rutinitas tanpa stimulasi baru dapat membuat kita jarang menggunakan kemampuan berpikir secara aktif.



Karena itu, salah satu cara sederhana untuk menjaga otak tetap terlatih adalah terus belajar sesuatu yang baru.



Tidak harus sesuatu yang sangat sulit. Anda bisa belajar bahasa baru, memainkan alat musik, mencoba memasak resep yang belum pernah dibuat, mempelajari keterampilan digital, membaca topik yang asing, atau mencoba hobi baru.



Yang penting bukan sekadar mendapatkan informasi baru, tetapi membuat otak bekerja untuk memahami, menghubungkan, mengingat, dan menggunakan informasi tersebut.



Misalnya, membaca artikel tentang sejarah memberikan informasi. Tetapi jika setelah membaca Anda mencoba menjelaskan kembali isinya dengan kata-kata sendiri, menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya, atau mendiskusikannya dengan orang lain, proses mental yang terjadi menjadi lebih aktif.



Jangan takut menjadi pemula



Ada satu alasan mengapa banyak orang berhenti belajar ketika dewasa: mereka tidak nyaman ketika terlihat tidak mahir.



Saat masih anak-anak, kita relatif terbiasa melakukan kesalahan. Namun setelah dewasa, kita sering ingin langsung terlihat kompeten.



Padahal, menjadi pemula justru memberikan tantangan yang menarik bagi otak.



Anda harus memperhatikan, mencoba, membuat kesalahan, mengevaluasi, lalu mencoba lagi. Proses tersebut membuat aktivitas belajar menjadi jauh lebih aktif dibandingkan sekadar mengonsumsi informasi secara pasif.



Jadi, jika ingin menjaga otak tetap "hidup", jangan selalu memilih aktivitas yang sudah Anda kuasai.



Sesekali pilih sesuatu yang membuat Anda berkata:



"Saya belum tahu bagaimana melakukannya."



Kalimat tersebut bisa menjadi awal dari proses belajar yang sangat bermanfaat.



2. Bergerak Secara Teratur, Bukan Hanya Berpikir



Ketika berbicara tentang kesehatan otak, banyak orang langsung memikirkan teka-teki, membaca buku, atau permainan memori.



Semua itu memang dapat menjadi aktivitas mental yang menarik. Namun, otak tidak berdiri sendiri.



Kondisi tubuh juga berkaitan erat dengan kemampuan kognitif dan kesejahteraan psikologis.



Karena itu, aktivitas fisik secara teratur merupakan salah satu kebiasaan penting untuk dipertahankan sepanjang hidup.



Anda tidak harus menjadi atlet atau melakukan olahraga ekstrem.



Berjalan kaki, bersepeda, berenang, melakukan latihan kekuatan, atau aktivitas fisik lain yang sesuai dengan kemampuan dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang lebih aktif.



Dari sudut pandang psikologi, olahraga juga berkaitan dengan suasana hati dan kemampuan mengelola stres. Ini penting karena stres berkepanjangan dapat membuat seseorang lebih sulit berkonsentrasi, mudah terdistraksi, dan merasa pikirannya terus-menerus penuh.



Bayangkan otak seperti komputer yang terus digunakan.



Jika terlalu banyak program berjalan di latar belakang—kekhawatiran, tekanan pekerjaan, masalah hubungan, kecemasan tentang masa depan—kemampuan untuk fokus pada tugas utama dapat ikut terganggu.



Aktivitas fisik dapat menjadi salah satu cara untuk membantu tubuh dan pikiran keluar dari keadaan pasif tersebut.



Mulailah dari yang realistis



Kesalahan yang sering terjadi adalah membuat target olahraga terlalu besar.



Seseorang yang biasanya jarang bergerak tiba-tiba bertekad berolahraga setiap hari selama satu jam. Ketika target itu sulit dipertahankan, motivasi akhirnya hilang.



Lebih baik membangun kebiasaan secara bertahap.



Mulailah dengan aktivitas yang realistis dan mudah dimasukkan ke dalam rutinitas harian. Konsistensi jauh lebih penting daripada melakukan sesuatu secara berlebihan hanya dalam waktu singkat.



Prinsip sederhananya:



Lebih baik bergerak secara konsisten daripada menunggu motivasi sempurna.



3. Tidur dengan Serius



Jika Anda ingin memperkuat kemampuan berpikir, jangan hanya bertanya:



"Apa yang harus saya lakukan ketika bangun?"



Tanyakan juga:



"Bagaimana kualitas tidur saya?"



Tidur sering dianggap sebagai waktu ketika tubuh dan otak "berhenti bekerja". Padahal, tidur merupakan bagian penting dari proses pemulihan.



Ketika seseorang kurang tidur, dampaknya dapat terasa pada banyak aspek kehidupan sehari-hari. Konsentrasi menjadi lebih sulit, suasana hati dapat berubah, dan kemampuan untuk mengingat atau memproses informasi bisa terganggu.



Sebaliknya, tidur yang cukup dan berkualitas membantu kita menghadapi hari berikutnya dengan kondisi mental yang lebih siap.



Inilah mengapa belajar sepanjang malam sebelum ujian tidak selalu merupakan strategi yang baik. Anda mungkin memasukkan banyak informasi ke kepala, tetapi jika tubuh dan otak tidak mendapatkan kesempatan untuk beristirahat, kemampuan Anda untuk menggunakan informasi tersebut dapat ikut terganggu.



Jangan hanya mengejar jumlah jam



Kualitas tidur juga penting.



Kebiasaan seperti menggunakan perangkat elektronik sampai larut malam, jadwal tidur yang tidak teratur, lingkungan tidur yang tidak nyaman, atau membawa pekerjaan dan kekhawatiran ke tempat tidur dapat membuat proses istirahat menjadi kurang optimal.



Cobalah membangun rutinitas yang memberi sinyal kepada tubuh bahwa hari mulai berakhir.



Misalnya, mengurangi aktivitas yang terlalu merangsang sebelum tidur, menjaga jadwal tidur yang relatif konsisten, dan menciptakan lingkungan kamar yang nyaman.



Yang juga penting adalah tidak menganggap kurang tidur sebagai simbol produktivitas.



Anda bukan mesin yang harus terus menyala.



Beristirahat bukan berarti membuang waktu. Dalam banyak keadaan, istirahat justru membantu Anda kembali menggunakan kemampuan mental secara lebih efektif.



4. Bangun Hubungan Sosial yang Bermakna



Otak manusia berkembang dalam lingkungan sosial.



Kita berbicara, mendengarkan, membaca ekspresi wajah, memahami perspektif orang lain, mengingat pengalaman bersama, mengelola konflik, dan menyesuaikan perilaku berdasarkan situasi.



Semua aktivitas tersebut membutuhkan pekerjaan mental.



Itulah sebabnya hubungan sosial yang sehat bukan hanya memberikan rasa nyaman secara emosional, tetapi juga menyediakan stimulasi psikologis yang beragam.



Percakapan yang bermakna dapat membuat Anda melihat suatu masalah dari perspektif berbeda. Berdiskusi dengan orang lain dapat menantang asumsi yang selama ini Anda anggap benar. Berbagi pengalaman juga dapat membantu Anda mengingat dan memaknai kembali berbagai peristiwa dalam kehidupan.



Sebaliknya, isolasi sosial yang berkepanjangan dapat menjadi masalah bagi kesejahteraan psikologis.



Karena itu, menjaga hubungan dengan keluarga, teman, pasangan, komunitas, atau kelompok yang memiliki minat yang sama dapat menjadi investasi jangka panjang.



Bukan soal punya banyak teman



Memperkuat otak tidak berarti Anda harus menjadi orang yang sangat sosial atau memiliki ratusan teman.



Yang lebih penting adalah memiliki hubungan yang berkualitas.



Satu percakapan yang jujur dan mendalam bisa lebih bermakna daripada puluhan interaksi yang dangkal.



Cobalah sesekali menghubungi seseorang yang sudah lama tidak Anda ajak bicara.



Tanyakan bagaimana kabarnya.



Dengarkan tanpa buru-buru memberikan nasihat.



Ceritakan pengalaman Anda.



Atau bergabung dengan komunitas yang membuat Anda memiliki kesempatan untuk belajar dan berinteraksi.



Hubungan sosial yang sehat memberi otak sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh aplikasi atau permainan digital: manusia lain yang memiliki pikiran, emosi, pengalaman, dan perspektif yang berbeda.



5. Kelola Stres dan Jangan Biarkan Pikiran Terjebak



Stres adalah bagian dari kehidupan.



Sedikit tekanan bahkan dapat membantu kita bergerak dan menyelesaikan sesuatu. Masalahnya muncul ketika stres menjadi terlalu sering, terlalu intens, atau berlangsung dalam waktu lama tanpa kesempatan pemulihan.



Ketika pikiran terus berada dalam mode "harus bertahan", seseorang bisa menjadi lebih sulit berkonsentrasi pada hal-hal lain.



Karena itu, kemampuan mengelola stres merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan psikologis dan fungsi kognitif.



Salah satu langkah sederhana adalah belajar mengenali apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran.



Misalnya, ketika Anda terus memikirkan sebuah masalah, tanyakan:



"Apakah saya sedang mencari solusi, atau hanya mengulang kekhawatiran yang sama?"



Pertanyaan sederhana ini dapat membantu membedakan antara pemecahan masalah dan overthinking.



Jika ada sesuatu yang dapat dilakukan, tentukan langkah kecil berikutnya.



Jika tidak ada tindakan yang bisa dilakukan saat ini, berikan diri Anda izin untuk berhenti memikirkannya sementara.



Latih perhatian pada saat ini



Praktik seperti mindfulness dapat membantu seseorang memperhatikan pengalaman saat ini tanpa langsung terbawa oleh setiap pikiran yang muncul.



Anda tidak harus melakukan meditasi selama berjam-jam.



Bahkan dalam aktivitas sederhana seperti makan, berjalan, mandi, atau minum kopi, Anda bisa mencoba memberikan perhatian penuh terhadap apa yang sedang dilakukan.



Perhatikan sensasi tubuh.



Dengarkan suara di sekitar.



Sadari pikiran yang muncul.



Kemudian, kembalikan perhatian secara perlahan kepada aktivitas yang sedang berlangsung.



Tujuannya bukan membuat pikiran menjadi kosong.



Pikiran manusia memang akan terus menghasilkan berbagai pikiran.



Tujuannya adalah belajar bahwa tidak setiap pikiran harus diikuti.



Kemampuan tersebut dapat membantu kita menjadi lebih sadar terhadap pola berpikir sendiri.



Otak yang Kuat Dibangun dari Kebiasaan Kecil



Memperkuat otak bukanlah proyek yang selesai dalam semalam.



Anda tidak perlu mencari satu metode ajaib yang menjanjikan ingatan sempurna atau kemampuan berpikir luar biasa. Pendekatan yang lebih masuk akal adalah membangun gaya hidup yang secara keseluruhan mendukung kesehatan fisik dan psikologis.



Lima kebiasaan tadi dapat menjadi fondasi:



Terus belajar hal baru.

Bergerak secara teratur.

Prioritaskan tidur yang berkualitas.

Pertahankan hubungan sosial yang bermakna.

Belajar mengelola stres dan memperhatikan pikiran.



Perhatikan bahwa tidak satu pun membutuhkan peralatan mahal.



Anda tidak membutuhkan "otak super" untuk memulainya.



Anda hanya membutuhkan kemauan untuk membuat perubahan kecil yang dapat dipertahankan.



Mungkin hari ini Anda membaca beberapa halaman buku.



Besok Anda berjalan kaki.



Malamnya Anda tidur sedikit lebih teratur.



Akhir pekan Anda berbicara dengan seseorang yang Anda sayangi.



Kemudian Anda meluangkan beberapa menit untuk menenangkan pikiran.



Setiap tindakan tersebut mungkin terlihat kecil.



Namun kehidupan manusia pada dasarnya dibentuk oleh kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali.



Jangan menunggu sampai usia tua



Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang kesehatan otak adalah menganggapnya sebagai sesuatu yang baru perlu diperhatikan ketika seseorang sudah berusia lanjut.



Padahal, kebiasaan yang kita bangun sekarang dapat menjadi bagian dari fondasi kesehatan kita di masa depan.



Semakin cepat seseorang mulai memperhatikan tidur, aktivitas fisik, pembelajaran, hubungan sosial, dan pengelolaan stres, semakin besar peluang kebiasaan tersebut menjadi bagian alami dari kehidupannya.



Dan ada satu hal yang tidak kalah penting:



Jangan hanya berusaha membuat otak Anda lebih sibuk. Berusahalah membuat hidup Anda lebih sehat, aktif, bermakna, dan seimbang.



Otak bukan sekadar alat untuk mengingat lebih banyak informasi.



Otak adalah bagian dari diri kita yang memungkinkan kita menikmati kehidupan, mencintai orang lain, mempelajari sesuatu yang baru, memecahkan masalah, dan terus berkembang.



Jadi, jika Anda ingin menjaga otak tetap kuat sepanjang hidup, jangan mencari jalan pintas.



Bangun kebiasaan yang baik, lakukan secara konsisten, dan berikan diri Anda kesempatan untuk terus belajar.



Karena otak yang sehat bukan hanya tentang seberapa banyak yang bisa Anda ingat.





Ini tentang seberapa baik Anda masih bisa berpikir, beradaptasi, terhubung, dan menikmati kehidupan di setiap tahap usia.***