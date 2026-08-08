9 Kalimat yang Tidak Pernah Diucapkan Orang Baik dan Jujur Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang baik dan jujur cenderung memimpin percakapan dengan rasa empati dibanding kekejaman.

Kehadiran mereka terasa seperti angin segar di tengah dunia yang penuh kebohongan dan keraguan diri.

Sikap mereka tercermin jelas dari kalimat yang tidak pernah keluar dari mulutnya dalam percakapan sehari-hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (8/8), berikut sembilan kalimat yang tidak pernah diucapkan orang baik dan jujur ketika berbicara dengan orang lain.

1. "Kamu salah"

Menyesali kata-kata yang terlontar saat pertengkaran menjadi pengalaman yang hampir dialami oleh semua orang.

Namun orang baik dan jujur tidak pernah langsung menyatakan bahwa orang lain telah bersalah.