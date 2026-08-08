5 Cara Kecerdasan Emosional Dapat Memudahkan Seseorang Membentuk Kepercayaan Diri Menurut Psikologi

seseorang yang membentuk kepercayaan diri. (Magnific)

JawaPos.com - Kepercayaan diri merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas hidup seseorang. Individu yang memiliki rasa percaya diri cenderung lebih berani mengambil keputusan, mampu menghadapi tantangan, serta lebih mudah menjalin hubungan sosial yang sehat. Namun, banyak orang menganggap bahwa kepercayaan diri hanya berasal dari bakat alami atau penampilan fisik. Padahal, menurut psikologi, kepercayaan diri dapat dibangun melalui berbagai keterampilan, salah satunya adalah kecerdasan emosional (emotional intelligence).



Konsep kecerdasan emosional pertama kali diperkenalkan oleh Peter Salovey dan John Mayer, kemudian dipopulerkan oleh Daniel Goleman. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara efektif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (7/8), penelitian menunjukkan bahwa individu dengan kecerdasan emosional yang baik memiliki tingkat kesejahteraan psikologis lebih tinggi, mampu mengatasi stres dengan lebih baik, dan memiliki rasa percaya diri yang lebih stabil. Hal ini terjadi karena mereka tidak hanya mengandalkan pencapaian eksternal sebagai sumber kepercayaan diri, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola kondisi psikologisnya.



Lalu, bagaimana kecerdasan emosional membantu membentuk kepercayaan diri? Berikut lima penjelasannya menurut perspektif psikologi.



1. Membantu Mengenali Kelebihan dan Kekurangan Diri



Salah satu komponen utama kecerdasan emosional adalah kesadaran diri (self-awareness). Individu yang memiliki kesadaran diri mampu memahami apa yang sedang dirasakan, mengetahui kekuatan yang dimiliki, serta menerima keterbatasan tanpa merasa rendah diri.



Dalam psikologi, seseorang yang mengenal dirinya dengan baik cenderung memiliki konsep diri (self-concept) yang lebih realistis. Mereka tidak mudah membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain karena memahami bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda.



Misalnya, seseorang yang sadar bahwa dirinya kurang pandai berbicara di depan umum tetapi memiliki kemampuan analisis yang baik akan lebih fokus mengembangkan kelebihannya sekaligus melatih kemampuan presentasi secara bertahap. Pendekatan seperti ini membuat kepercayaan diri tumbuh berdasarkan pengalaman nyata, bukan sekadar harapan.



Sebaliknya, individu yang kurang mengenal dirinya sering kali merasa minder karena terlalu fokus pada kelemahan. Mereka juga mudah terpengaruh kritik atau penilaian negatif dari lingkungan.



Intinya, semakin baik seseorang mengenali dirinya, semakin kuat pula fondasi kepercayaan dirinya.



2. Membantu Mengelola Emosi Negatif



Setiap orang pernah mengalami rasa takut, malu, cemas, atau kecewa. Emosi tersebut merupakan hal yang normal. Yang membedakan adalah bagaimana seseorang mengelolanya.



Kecerdasan emosional mengajarkan bahwa emosi tidak perlu ditekan, tetapi dipahami dan diatur agar tidak mengendalikan perilaku.



Contohnya, ketika gagal dalam wawancara kerja, seseorang dengan kecerdasan emosional tinggi tidak langsung menyimpulkan bahwa dirinya tidak kompeten. Ia akan mengevaluasi apa yang kurang, memperbaiki kemampuan, lalu mencoba kembali pada kesempatan berikutnya.



Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai emotion regulation atau regulasi emosi. Regulasi emosi membantu seseorang tetap berpikir rasional meskipun sedang menghadapi tekanan.



Kepercayaan diri akhirnya tumbuh karena individu merasa mampu menghadapi kegagalan tanpa kehilangan harga dirinya. Mereka memahami bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar, bukan bukti bahwa dirinya tidak berharga.



3. Mengurangi Kebiasaan Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Di era media sosial, kebiasaan membandingkan diri menjadi salah satu penyebab utama menurunnya kepercayaan diri. Banyak orang hanya melihat keberhasilan orang lain tanpa mengetahui perjuangan di baliknya.



Kecerdasan emosional membantu seseorang menyadari bahwa setiap individu memiliki perjalanan hidup, kemampuan, dan waktu pencapaian yang berbeda.



Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai social comparison. Perbandingan sosial yang berlebihan sering memicu rasa iri, rendah diri, bahkan kecemasan.



Seseorang dengan kecerdasan emosional tinggi lebih mampu mengelola pikiran tersebut. Ketika melihat orang lain sukses, ia menjadikannya sebagai inspirasi, bukan ancaman terhadap harga dirinya.



Ia mampu berkata kepada dirinya sendiri:



"Saya belum berada di posisi itu sekarang, tetapi saya sedang berkembang."



Pola pikir seperti ini disebut growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat terus berkembang melalui latihan dan pengalaman.



Dengan berkurangnya kebiasaan membandingkan diri, rasa percaya diri menjadi lebih stabil karena tidak bergantung pada pencapaian orang lain.



4. Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi dan Bersosialisasi



Kepercayaan diri tidak hanya terlihat ketika seseorang berbicara di depan umum, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari.



Salah satu aspek kecerdasan emosional adalah keterampilan sosial (social skills). Individu yang memiliki kemampuan ini mampu memahami perasaan orang lain, mendengarkan secara aktif, serta berkomunikasi dengan empati.



Ketika seseorang merasa mampu menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan, ia akan memperoleh lebih banyak pengalaman positif, seperti dukungan sosial, apresiasi, dan kesempatan untuk berkembang.



Dalam psikologi, pengalaman positif yang berulang dapat meningkatkan self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa seseorang mampu menghadapi berbagai situasi.



Misalnya, seseorang yang awalnya pemalu mulai belajar mendengarkan lawan bicara dengan baik, tersenyum, dan memberikan respons yang tepat. Perlahan ia akan merasa lebih nyaman dalam percakapan sosial. Pengalaman ini kemudian memperkuat rasa percaya dirinya.



Sebaliknya, orang yang sulit mengelola emosi sering mengalami konflik interpersonal sehingga lebih mudah kehilangan kepercayaan diri.



5. Membangun Ketahanan Mental Saat Menghadapi Kritik dan Kegagalan



Tidak ada kehidupan yang selalu berjalan mulus. Kritik, penolakan, dan kegagalan merupakan bagian dari proses berkembang.



Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi mampu melihat kritik sebagai informasi untuk memperbaiki diri, bukan sebagai serangan terhadap harga dirinya.



Dalam psikologi, kemampuan untuk bangkit dari tekanan disebut resiliensi (resilience).



Resiliensi membuat seseorang tetap optimis meskipun menghadapi hambatan. Mereka percaya bahwa setiap pengalaman memberikan pelajaran yang berharga.



Sebagai contoh, seorang pengusaha yang mengalami kerugian tidak langsung menyerah. Ia mengevaluasi strategi bisnisnya, belajar dari kesalahan, kemudian mencoba kembali dengan pendekatan yang lebih baik.



Semakin sering seseorang berhasil bangkit dari kesulitan, semakin kuat pula rasa percaya dirinya. Kepercayaan diri yang lahir dari pengalaman menghadapi tantangan biasanya lebih tahan lama dibandingkan kepercayaan diri yang hanya bergantung pada pujian atau pengakuan orang lain.



Cara Melatih Kecerdasan Emosional untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri



Kecerdasan emosional bukanlah kemampuan bawaan yang tidak bisa berubah. Setiap orang dapat melatihnya melalui kebiasaan sehari-hari, seperti:



Melakukan refleksi diri setiap hari mengenai perasaan yang dialami.

Menulis jurnal emosi untuk mengenali pola respons terhadap berbagai situasi.

Belajar mendengarkan orang lain tanpa langsung menghakimi.

Berlatih mengendalikan respons ketika marah atau kecewa.

Mengembangkan pola pikir positif terhadap kesalahan sebagai bagian dari proses belajar.

Melatih rasa syukur agar lebih fokus pada kelebihan diri dibandingkan kekurangan.

Meningkatkan kemampuan komunikasi melalui diskusi dan interaksi sosial.



Kebiasaan-kebiasaan tersebut secara bertahap akan memperkuat kecerdasan emosional sekaligus meningkatkan rasa percaya diri.



Kesimpulan



Menurut psikologi, kepercayaan diri bukan hanya dipengaruhi oleh penampilan, prestasi, atau bakat, melainkan juga oleh kemampuan seseorang dalam memahami dan mengelola emosinya. Kecerdasan emosional membantu individu mengenali dirinya secara lebih objektif, mengendalikan emosi negatif, mengurangi kebiasaan membandingkan diri, meningkatkan kualitas hubungan sosial, serta membangun ketahanan mental ketika menghadapi kritik maupun kegagalan.



