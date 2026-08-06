Menurut Psikologi, 10 Taktik Terbukti Ini Membantu Anda Mengakhiri Hubungan Toxic

seseorang yang mengakhiri hubungan toxic. (Magnific)

JawaPos.com - Mengakhiri hubungan toxic bukanlah perkara mudah. Banyak orang bertahan bukan karena masih bahagia, melainkan karena terbiasa, takut sendirian, merasa bersalah, atau berharap pasangannya akan berubah. Padahal, penelitian psikologi menunjukkan bahwa hubungan yang dipenuhi manipulasi, penghinaan, kontrol berlebihan, gaslighting, atau kekerasan emosional dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental, mulai dari kecemasan, depresi, hingga hilangnya rasa percaya diri.



Hubungan yang sehat memang tidak selalu sempurna, tetapi selalu memberi ruang untuk rasa aman, saling menghormati, dan berkembang bersama. Sebaliknya, hubungan toxic justru menguras energi, membuat seseorang mempertanyakan harga dirinya sendiri, dan sering kali menciptakan siklus luka yang terus berulang.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (6/8), jika Anda benar-benar ingin mengakhiri hubungan toxic dan memulai kehidupan yang lebih sehat, berikut adalah 10 taktik yang didukung oleh prinsip-prinsip psikologi.



1. Berhenti Berharap Mereka Akan Berubah Tanpa Usaha Nyata



Salah satu alasan terbesar seseorang tetap bertahan dalam hubungan toxic adalah harapan.



Mereka berpikir:



"Mungkin nanti dia berubah."



"Dia sebenarnya baik."



"Dia hanya sedang stres."



Dalam psikologi, harapan yang tidak didukung bukti nyata sering disebut sebagai false hope. Seseorang mungkin meminta maaf berkali-kali, tetapi jika perilakunya terus berulang, maka yang berubah hanyalah kata-katanya, bukan tindakannya.



Perubahan membutuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan usaha yang konsisten. Jika selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun pola yang sama terus terjadi, maka kemungkinan besar Anda sedang terjebak dalam siklus toxic yang berulang.



Perhatikan tindakan, bukan janji.



2. Identifikasi Pola Toxic Secara Objektif



Korban hubungan toxic sering kali kesulitan membedakan mana yang normal dan mana yang tidak karena telah terbiasa mengalaminya.



Cobalah membuat daftar pertanyaan seperti:



Apakah saya sering merasa takut mengatakan pendapat?

Apakah saya terus-menerus disalahkan?

Apakah pasangan merendahkan saya?

Apakah saya merasa kehilangan jati diri?

Apakah saya selalu merasa bersalah meskipun tidak melakukan kesalahan?



Menuliskan kejadian secara objektif membantu otak melihat pola yang selama ini tersembunyi akibat manipulasi emosional.



Fakta lebih kuat daripada perasaan sesaat.



3. Bangun Kembali Harga Diri Anda



Hubungan toxic hampir selalu merusak self-esteem.



Pelaku sering menggunakan kritik, ejekan, atau perbandingan agar korbannya merasa tidak cukup baik.



Akibatnya, korban mulai percaya bahwa dirinya memang tidak pantas dicintai.



Psikologi menunjukkan bahwa meningkatkan self-esteem membuat seseorang lebih mampu menetapkan batasan dan keluar dari hubungan yang merugikan.



Mulailah dengan:



Menghargai pencapaian kecil.

Berbicara kepada diri sendiri dengan lebih lembut.

Mengembangkan kemampuan baru.

Menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung.



Semakin kuat harga diri Anda, semakin kecil kemungkinan Anda bertahan dalam hubungan yang menyakiti.



4. Tetapkan Batasan yang Tegas



Boundary adalah fondasi hubungan sehat.



Misalnya:



Saya tidak menerima penghinaan.

Saya tidak akan mentoleransi kekerasan verbal.

Saya berhak memiliki privasi.

Saya tidak akan terus diperlakukan dengan manipulasi.



Orang toxic sering kali tidak menyukai batasan karena batasan mengurangi kontrol mereka.



Tetapi justru reaksi mereka terhadap batasan akan menunjukkan siapa mereka sebenarnya.



5. Jangan Terjebak dalam Siklus Trauma Bonding



Trauma bonding terjadi ketika seseorang terikat secara emosional kepada orang yang juga menjadi sumber rasa sakitnya.



Biasanya hubungan ini dipenuhi pola:



Bertengkar hebat.

Menangis.

Pasangan meminta maaf.

Menjadi sangat romantis.

Kemudian kembali menyakiti.



Otak akhirnya kecanduan naik-turun emosi tersebut.



Inilah alasan mengapa banyak orang merasa sulit pergi meskipun sadar hubungannya tidak sehat.



Memahami bahwa ikatan ini merupakan respons psikologis dapat membantu Anda melepaskan diri tanpa terus menyalahkan diri sendiri.



6. Kurangi Kontak Setelah Memutuskan Berpisah



Setelah hubungan berakhir, banyak orang masih terus menghubungi mantan pasangan.



Padahal setiap percakapan baru sering membuka kembali luka lama.



Dalam psikologi, strategi No Contact sering digunakan untuk membantu proses pemulihan, terutama jika hubungan dipenuhi manipulasi atau kekerasan emosional.



Kurangi komunikasi yang tidak diperlukan.



Hapus pemicu yang membuat Anda terus kembali mengingat hubungan tersebut.



Memberi jarak bukan berarti membenci, melainkan memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk pulih.



7. Bangun Sistem Dukungan yang Sehat



Hubungan toxic sering membuat seseorang terisolasi.



Karena itu, setelah keluar dari hubungan tersebut, bangun kembali koneksi dengan:



keluarga,

sahabat,

komunitas positif,

mentor,

atau psikolog.



Dukungan sosial merupakan salah satu faktor pelindung terbesar terhadap stres dan depresi.



Jangan menghadapi semuanya sendirian.



Meminta bantuan adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan.



8. Fokus pada Fakta, Bukan Rasa Bersalah



Pelaku toxic sering membuat korbannya merasa bersalah.



Kalimat seperti:



"Kamu egois."



"Kamu menghancurkan hubungan ini."



"Tidak ada yang akan mencintaimu selain aku."



merupakan bentuk manipulasi emosional.



Saat rasa bersalah muncul, kembali lihat fakta.



Tanyakan kepada diri sendiri:



Apakah saya diperlakukan dengan hormat?

Apakah saya merasa aman?

Apakah saya terus-menerus terluka?



Jawaban atas pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada rasa bersalah yang sengaja ditanamkan oleh orang lain.



9. Isi Hidup Anda dengan Tujuan Baru



Setelah keluar dari hubungan toxic, muncul ruang kosong.



Jika ruang tersebut tidak diisi, Anda berisiko kembali kepada hubungan lama hanya karena kesepian.



Gunakan energi Anda untuk:



mengejar karier,

belajar keterampilan baru,

berolahraga,

membaca buku,

mengikuti komunitas,

memperdalam spiritualitas,

atau membangun bisnis.



Psikologi menunjukkan bahwa memiliki tujuan hidup membantu mempercepat pemulihan emosional.



Semakin bermakna hidup Anda, semakin kecil peluang kembali pada hubungan yang menyakitkan.



10. Ingat Bahwa Cinta Tidak Pernah Mengharuskan Anda Kehilangan Diri Sendiri



Hubungan yang sehat membuat kedua pihak tumbuh.



Hubungan toxic membuat salah satunya terus mengalah, takut, dan kehilangan identitas.



Cinta bukan tentang bertahan dalam penderitaan.



Cinta juga bukan alasan untuk menerima penghinaan, manipulasi, atau kekerasan.



Hubungan yang baik memberi rasa aman, kepercayaan, penghargaan, dan kesempatan menjadi versi terbaik diri sendiri.



Jika suatu hubungan terus merampas semua itu, maka mengakhirinya bukanlah kegagalan.



Justru itu adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri.



Penutup



Mengakhiri hubungan toxic memang membutuhkan keberanian. Akan ada rasa takut, sedih, bahkan keraguan. Namun psikologi menunjukkan bahwa semakin lama seseorang bertahan dalam hubungan yang penuh manipulasi dan kekerasan emosional, semakin besar pula dampaknya terhadap kesehatan mental dan kualitas hidup.



Ingatlah bahwa Anda tidak bertanggung jawab mengubah orang lain. Yang menjadi tanggung jawab Anda adalah menjaga keselamatan, kesehatan mental, dan masa depan diri sendiri.



Dengan berhenti berharap pada perubahan yang tidak pernah datang, mengenali pola toxic, membangun kembali harga diri, menetapkan batasan yang jelas, melepaskan trauma bonding, mengurangi kontak, mencari dukungan sosial, berpegang pada fakta, membangun tujuan hidup baru, serta menyadari bahwa cinta sejati tidak mengharuskan Anda kehilangan diri sendiri, Anda sedang mengambil langkah penting menuju kehidupan yang lebih damai.



