John Herdman Sebut Timnas Indonesia mulai Tunjukkan Identitas Taktik

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman puas setelah Skuad Garuda mengalahkan Bali United 3-0 dalam laga uji coba jelang ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 di Gianyar, Bali. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan bahwa timnya mulai menunjukkan identitas taktik yang jelas dan konsisten dalam permainan menjelang tampil pada ASEAN Hyundai Cup 2026 yang mulai bergulir akhir pekan ini.

Hal ini dikatakan Herdman setelah tim Garuda meraih kemenangan telak 3-0 dalam laga uji coba melawan Bali United di Bali United Training Center, Gianyar, Bali, Selasa (21/7). Ketiga gol Indonesia di laga ini dicetak Marc Klok, Dony Tri Pamungkas, dan Mitchell Baker.

"Kami mulai melihat tanda-tanda yang jelas dari identitas taktik kami, dan tim menunjukkan perkembangan yang baik hari ini," kata Herdman, dalam keterangan resmi PSSI, Rabu.

Pertandingan ini menjadi kesempatan berharga bagi skuad Garuda untuk menguji strategi dan memberikan kesempatan bermain kepada seluruh pemain dalam skuad sebelum memasuki laga fase grup.

Menurut Herdman, hasil pertandingan ini menegaskan bahwa timnya telah mencapai target penting dalam persiapan menjelang kompetisi resmi.

"Kami bisa memberikan menit bermain yang berharga kepada setiap pemain, dan itu merupakan salah satu target penting bagi kami," ucap pelatih asal Inggris tersebut.

Meskipun puas dengan hasil laga uji coba, Herdman tetap fokus pada peningkatan kualitas tim dalam waktu yang tersisa sebelum pertandingan resmi dimulai.

Adapun di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF ini, Indonesia berada di Grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste.

Piala AFF tahun ini resmi digelar pada Jumat (24/7), namun Rizky Ridho dan kawan-kawan baru akan melakoni laga perdana pada Senin (27/7) pukul 20.30 WIB ketika menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor.