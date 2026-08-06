Tak Selalu Untung, Ini 5 Masalah Kesehatan yang Lebih Rentan Dialami Orang Bertubuh Tinggi

JawaPos.com – Memiliki tubuh tinggi sering dianggap sebagai sebuah kelebihan. Banyak orang bertubuh tinggi terlihat lebih menonjol, mudah menjangkau tempat yang sulit diraih, serta memiliki keunggulan dalam beberapa aktivitas fisik.

Namun, di balik keuntungan tersebut, tinggi badan juga dapat berkaitan dengan beberapa tantangan kesehatan tertentu.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ukuran tubuh yang lebih besar dapat memengaruhi cara kerja organ, tekanan pada tulang dan sendi, hingga risiko beberapa gangguan kesehatan.

Meski begitu, tinggi badan bukan satu-satunya faktor penentu kesehatan seseorang. Pola hidup seperti olahraga teratur, menjaga berat badan ideal, mengonsumsi makanan bergizi, serta melakukan pemeriksaan kesehatan tetap menjadi faktor penting.

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Dilansir dari NDTV, berikut beberapa masalah kesehatan yang lebih sering dikaitkan dengan orang bertubuh tinggi.

1. Beban Kerja Jantung yang Lebih Besar Orang dengan tubuh tinggi memiliki ukuran tubuh dan jaringan pembuluh darah yang lebih panjang. Kondisi ini membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, termasuk ke otak.

Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam European Journal of Medical Research, beberapa gangguan seperti fibrilasi atrium dan tromboemboli vena ditemukan lebih sering pada individu bertubuh tinggi.

Meski demikian, risiko tersebut dapat dikurangi dengan menjaga kesehatan jantung melalui olahraga rutin, pola makan seimbang, dan mengontrol tekanan darah.

2. Risiko Gangguan Sendi dan Tulang Belakang Postur tubuh yang tinggi membuat sendi menerima tekanan lebih besar karena menopang berat badan dan aktivitas sehari-hari.