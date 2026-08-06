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Rabbany Wanadriani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 03.06 WIB

Ingin Kurangi Asupan Natrium? Cobalah 5 Bahan Pengganti Garam Ini

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ilustrasi garam untuk hidangan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Garam telah lama dipuji sebagai peningkat rasa dan pengawet makanan, tetapi banyak orang mengonsumsinya secara berlebihan.

Garam adalah sumber natrium yang kaya, yang dibutuhkan tubuh agar berfungsi normal.

Kendati demikian terlalu banyak natrium dapat meningkatkan tekanan darah dan darah tinggi, faktor risiko penyakit jantung dan stroke.

Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan Anda tetap berkembang, dilansir health, berikut adalah daftar 5 alternatif alami pengganti garam.

1. Buah segar

Sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, dan makanan segar yang dimasak secara alami mengandung natrium lebih sedikit dibandingkan makanan ultra-proses.

Mereka juga menyediakan kalium, mineral yang bantu menjaga keseimbangan cairan yang sehat dan mendukung tekanan darah normal.

Ini salah satu cara termudah untuk mengurangi asupan garam secara alami.

2. Herbal dan rempah-rempah

Editor: Setyo Adi Nugroho
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