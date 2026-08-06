9 Kebiasaan Hemat Keuangan yang Justru Bikin Boros dalam Jangka Panjang

Kebiasaan hemat keuangan yang justru bikin boros dalam jangka panjang. (Magnific)
JawaPos.com – Keuangan pribadi sering kali terganggu oleh kebiasaan yang sebenarnya dimaksudkan untuk menghemat pengeluaran sehari-hari.
Banyak trik hemat yang dianggap efektif justru hanya menunda pengeluaran tanpa benar-benar mengurangi biaya secara keseluruhan.
Sejumlah kebiasaan tersebut baru terasa dampaknya ketika tagihan yang muncul justru lebih besar dari perkiraan.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (6/8), berikut sembilan kebiasaan hemat yang ternyata dapat membuat pengeluaran justru membengkak dalam jangka panjang.
1. Membeli barang dalam jumlah besar sekaligus
Membeli barang dalam jumlah besar terkesan kontraproduktif karena mengeluarkan uang lebih banyak di awal.
Namun karena jumlah barang yang didapat juga lebih banyak, cara ini umumnya dianggap menghemat pengeluaran.
Masalah muncul ketika barang tersebut memiliki masa kedaluwarsa yang tidak dapat digunakan seluruhnya tepat waktu.
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