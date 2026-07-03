6 Kebiasaan Hidup Hemat Klasik Untuk Kelola Keuangan dan Bebas Stres Finansial

Kebiasaan hidup hemat klasik untuk kelola keuangan dan bebas stres finansial (Magnific/ jcomp)
JawaPos.com – Hidup hemat melalui kebiasaan klasik terbukti menjadi tips kelola keuangan yang efektif bagi siapa pun yang ingin bebas stres finansial.
Banyak orang menghadapi kenaikan biaya hidup dan pengeluaran tak terduga, namun sebagian tetap tenang berkat warisan kebiasaan finansial dari generasi terdahulu.
Tips kelola keuangan ala generasi lama ini tidak mewah, namun terbukti menciptakan rasa aman finansial yang nyata di tengah biaya hidup yang terus meningkat.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (3/6), berikut enam kebiasaan frugal jadul yang mendukung hidup hemat dan menjadi tips kelola keuangan ampuh untuk mencapai kondisi bebas stres finansial.
1. Hidup di bawah kemampuan finansial yang dimiliki
Banyak orang membelanjakan seluruh penghasilan mereka dan terus menaikkan gaya hidup setiap kali pendapatan bertambah tanpa pertimbangan matang.
Orang dengan kebiasaan frugal justru bertanya apakah mereka benar-benar membutuhkan sesuatu, bukan sekadar apakah mereka mampu membelinya saat itu.
Dengan membelanjakan lebih sedikit dari penghasilan setiap bulan, mereka memberi ruang gerak untuk menghadapi masalah keuangan yang tiba-tiba muncul.
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