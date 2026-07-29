Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 30 Juli 2026 | 06.29 WIB

Bukan Sekadar Minyak Biasa, Jojoba Oil Punya 4 Manfaat Besar untuk Kulit

4 Manfaat Jojoba Oil untuk Kulit Kering - Image

4 Manfaat Jojoba Oil untuk Kulit Kering

JawaPos.com – Memiliki kulit kering sering kali membuat seseorang merasa tidak nyaman karena kulit menjadi lebih mudah kasar, bersisik, hingga kehilangan kelembapan alami.

Salah satu bahan alami yang banyak digunakan dalam perawatan kulit adalah jojoba oil. Minyak yang berasal dari biji tanaman jojoba ini dikenal memiliki berbagai kandungan baik untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut.

Jojoba oil mengandung sejumlah nutrisi penting seperti asam oleat, asam palmitat, vitamin E, vitamin B kompleks, antioksidan, flavonoid, serta berbagai senyawa lainnya.

Teksturnya yang ringan, mudah menyerap, dan tidak terasa lengket membuat jojoba oil banyak diminati, terutama oleh pemilik kulit kering yang membutuhkan kelembapan tambahan.

Dilansir dari laman Hellosehat dan Alodokter, berikut empat manfaat jojoba oil untuk membantu merawat kulit kering.

1. Membantu Melembapkan Kulit

Manfaat utama jojoba oil adalah membantu menjaga kelembapan kulit. Struktur kimia minyak jojoba diketahui memiliki kemiripan dengan sebum alami yang diproduksi oleh kulit.

Kemiripan tersebut membuat jojoba oil dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan minyak alami kulit. Pada kulit kering, minyak ini dapat memberikan kelembapan tambahan sehingga kulit terasa lebih lembut dan terhidrasi.

Selain itu, kandungan vitamin E dalam jojoba oil juga berperan membantu menjaga lapisan pelindung kulit agar tetap sehat dan tidak mudah mengalami kekeringan.

2. Membantu Memperbaiki Tekstur Kulit

Jojoba oil juga dapat membantu memperbaiki tekstur kulit yang terasa kasar. Kandungan vitamin E dan antioksidan di dalamnya membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan.

Penggunaan jojoba oil secara rutin dapat membantu membuat kulit terasa lebih halus serta mendukung proses regenerasi sel kulit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Rahasia Kulit Lebih Halus, Ini 6 Cara Merawat Wajah dari Masalah Milia - Image
Lifestyle

Rahasia Kulit Lebih Halus, Ini 6 Cara Merawat Wajah dari Masalah Milia

Rabu, 29 Juli 2026 | 23.36 WIB

Kaya Akan Kolagen! 5 Buah Ini Bisa Menyegarkan Kulit Hingga Sehat, Kenyal dan Lembut - Image
Kesehatan

Kaya Akan Kolagen! 5 Buah Ini Bisa Menyegarkan Kulit Hingga Sehat, Kenyal dan Lembut

Rabu, 29 Juli 2026 | 11.13 WIB

Tak Cukup Skincare, Konsumsi 5 Buah Ini untuk Kulit Lebih Lembut dan Bersinar - Image
Lifestyle

Tak Cukup Skincare, Konsumsi 5 Buah Ini untuk Kulit Lebih Lembut dan Bersinar

Rabu, 29 Juli 2026 | 04.37 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore