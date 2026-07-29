Bukan Sekadar Minyak Biasa, Jojoba Oil Punya 4 Manfaat Besar untuk Kulit

4 Manfaat Jojoba Oil untuk Kulit Kering
JawaPos.com – Memiliki kulit kering sering kali membuat seseorang merasa tidak nyaman karena kulit menjadi lebih mudah kasar, bersisik, hingga kehilangan kelembapan alami.
Salah satu bahan alami yang banyak digunakan dalam perawatan kulit adalah jojoba oil. Minyak yang berasal dari biji tanaman jojoba ini dikenal memiliki berbagai kandungan baik untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut.
Jojoba oil mengandung sejumlah nutrisi penting seperti asam oleat, asam palmitat, vitamin E, vitamin B kompleks, antioksidan, flavonoid, serta berbagai senyawa lainnya.
Teksturnya yang ringan, mudah menyerap, dan tidak terasa lengket membuat jojoba oil banyak diminati, terutama oleh pemilik kulit kering yang membutuhkan kelembapan tambahan.
Dilansir dari laman Hellosehat dan Alodokter, berikut empat manfaat jojoba oil untuk membantu merawat kulit kering.
Manfaat utama jojoba oil adalah membantu menjaga kelembapan kulit. Struktur kimia minyak jojoba diketahui memiliki kemiripan dengan sebum alami yang diproduksi oleh kulit.
Kemiripan tersebut membuat jojoba oil dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan minyak alami kulit. Pada kulit kering, minyak ini dapat memberikan kelembapan tambahan sehingga kulit terasa lebih lembut dan terhidrasi.
Selain itu, kandungan vitamin E dalam jojoba oil juga berperan membantu menjaga lapisan pelindung kulit agar tetap sehat dan tidak mudah mengalami kekeringan.
Jojoba oil juga dapat membantu memperbaiki tekstur kulit yang terasa kasar. Kandungan vitamin E dan antioksidan di dalamnya membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan.
Penggunaan jojoba oil secara rutin dapat membantu membuat kulit terasa lebih halus serta mendukung proses regenerasi sel kulit.
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