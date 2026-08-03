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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.17 WIB

7 Hal yang Membuat Hubungan Terasa Semakin Berat untuk Dijalani, Menurut Psikologi

Ilustrasi pasangan yang semakin berat menjalani hubungan sehat. (Magnific/makistock) - Image

Ilustrasi pasangan yang semakin berat menjalani hubungan sehat. (Magnific/makistock)

JawaPos.com - Hubungan yang sehat pada dasarnya mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan menjadi tempat bagi dua orang untuk saling bertumbuh.

Namun, tidak semua hubungan mampu bertahan dalam kondisi seperti itu. Ada kalanya sebuah hubungan yang awalnya terasa menyenangkan perlahan berubah menjadi melelahkan, penuh tekanan, bahkan membuat salah satu atau kedua pihak merasa kehilangan kebahagiaan.

Hubungan yang mulai terasa berat tidak selalu disebabkan oleh satu masalah besar seperti perselingkuhan atau konflik hebat.

Dalam banyak kasus, justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus berulang tanpa disadari menjadi penyebab utama. Komunikasi yang memburuk, ekspektasi yang tidak realistis, hingga kurangnya penghargaan terhadap pasangan dapat menumpuk dari waktu ke waktu dan mengikis kualitas hubungan.

Psikologi menjelaskan bahwa hubungan yang langgeng bukanlah hubungan yang bebas masalah, melainkan hubungan yang mampu mengelola konflik dengan cara yang sehat.

Ketika kedua belah pihak berhenti berusaha memahami satu sama lain, hubungan akan terasa semakin berat meskipun masih dipertahankan.

Dirangkum dari laman Geediting.com, yang membahas berbagai faktor psikologis yang membuat sebuah hubungan perlahan terasa melelahkan dan sulit dinikmati.

Memahami penyebabnya dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki hubungan sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar.

Berikut ini adalah tujuh hal yang sering membuat hubungan terasa semakin berat untuk dijalani.

Editor: Novia Tri Astuti
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