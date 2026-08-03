Jika Anda Berusaha untuk Selalu Membuat Hubunganmu Tetap Hangat, Lakukanlah 8 Perilaku Ini

seseorang yang hubungannya sangat hangat / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Setiap orang tentu menginginkan hubungan yang hangat, nyaman, dan bertahan lama. Baik itu hubungan dengan pasangan, keluarga, sahabat, maupun rekan kerja, kehangatan emosional menjadi fondasi yang membuat seseorang merasa dihargai dan diterima.

Namun, hubungan yang hangat tidak tercipta begitu saja. Psikologi menjelaskan bahwa kualitas sebuah hubungan lebih banyak ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten daripada oleh momen-momen besar yang terjadi sesekali.



Sering kali, orang berpikir bahwa hubungan akan tetap baik selama tidak ada konflik.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (3/8), penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang sehat bukanlah hubungan tanpa masalah, melainkan hubungan yang mampu memelihara kedekatan, rasa aman, dan saling percaya meski menghadapi berbagai tantangan.



Jika Anda ingin menjaga hubungan tetap hangat dan penuh kedekatan, berikut delapan perilaku yang didukung oleh prinsip-prinsip psikologi.



1. Jadilah Pendengar yang Benar-Benar Hadir



Salah satu kebutuhan emosional terbesar manusia adalah merasa didengarkan. Ketika seseorang berbicara, ia sebenarnya tidak selalu mencari solusi. Sering kali, ia hanya ingin dipahami.



Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai active listening atau mendengarkan secara aktif. Artinya, Anda tidak hanya diam saat orang lain berbicara, tetapi benar-benar memperhatikan isi pembicaraan, bahasa tubuh, serta emosi yang sedang mereka rasakan.



Orang yang merasa didengarkan cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap lawan bicaranya. Mereka juga merasa lebih aman untuk terbuka mengenai perasaan maupun pikirannya.



Cara sederhana melakukannya antara lain:



Menatap lawan bicara saat berbicara.

Tidak memotong pembicaraan.

Mengajukan pertanyaan yang menunjukkan ketertarikan.

Mengulangi inti pembicaraan untuk memastikan Anda memahami maksudnya.



Kebiasaan kecil ini mampu mempererat ikatan emosional secara signifikan.



2. Berikan Apresiasi untuk Hal-Hal Kecil



Menurut psikologi positif, rasa syukur dan apresiasi merupakan salah satu faktor utama yang menjaga kualitas hubungan.



Sayangnya, banyak orang lebih mudah mengkritik daripada mengucapkan terima kasih. Lama-kelamaan, pasangan atau orang terdekat merasa bahwa semua usaha mereka dianggap biasa saja.



Padahal, apresiasi tidak harus berupa hadiah mahal. Ucapan sederhana seperti:



"Terima kasih sudah membantu."

"Aku menghargai usahamu."

"Aku senang kamu ada."



dapat memberikan dampak emosional yang besar.



Seseorang yang merasa dihargai akan lebih termotivasi untuk terus memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang lain.



3. Tunjukkan Empati Sebelum Memberikan Penilaian



Empati adalah kemampuan memahami sudut pandang dan perasaan orang lain tanpa terburu-buru menghakimi.



Dalam hubungan yang hangat, seseorang tidak langsung mengatakan, "Kamu berlebihan."



Sebaliknya, ia mencoba memahami mengapa orang tersebut merasa sedih, kecewa, atau marah.



Kalimat seperti:



"Aku bisa mengerti kenapa kamu merasa seperti itu."

"Pasti berat ya menghadapinya."



sering kali jauh lebih menenangkan dibandingkan nasihat panjang.



Empati membuat seseorang merasa diterima apa adanya, bukan hanya saat mereka sedang baik-baik saja.



4. Luangkan Waktu Berkualitas Tanpa Gangguan



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa kualitas interaksi lebih penting daripada lamanya waktu bersama.



Duduk bersama selama satu jam sambil masing-masing sibuk dengan ponsel tidak akan memberikan dampak emosional yang sama seperti mengobrol selama lima belas menit dengan perhatian penuh.



Waktu berkualitas bisa diwujudkan melalui berbagai aktivitas sederhana, seperti:



makan bersama,

berjalan santai,

memasak bersama,

minum kopi sambil berbincang,

atau sekadar bertanya bagaimana hari mereka.



Momen-momen kecil yang konsisten justru menjadi perekat hubungan dalam jangka panjang.



5. Jangan Ragu Mengungkapkan Perasaan Positif



Sebagian orang menganggap bahwa orang terdekat pasti sudah tahu bahwa dirinya disayangi. Padahal, psikologi komunikasi menunjukkan bahwa ungkapan kasih sayang yang disampaikan secara langsung mampu memperkuat kedekatan emosional.



Mengatakan:



"Aku bangga padamu."

"Aku sayang kamu."

"Aku senang memiliki kamu dalam hidupku."



dapat meningkatkan rasa aman dan memperkuat ikatan emosional.



Perasaan positif yang diungkapkan secara verbal membuat hubungan terasa lebih hidup dan tidak dipenuhi oleh asumsi.



6. Belajar Meminta Maaf dengan Tulus



Konflik merupakan bagian alami dari setiap hubungan. Yang membedakan hubungan sehat dan tidak sehat adalah cara menyelesaikannya.



Psikologi menunjukkan bahwa permintaan maaf yang tulus dapat memperbaiki kepercayaan yang sempat rusak.



Permintaan maaf yang baik bukan sekadar berkata, "Maaf ya."



Melainkan juga mengakui kesalahan, memahami dampaknya terhadap orang lain, dan menunjukkan keinginan untuk memperbaiki keadaan.



Orang yang mampu meminta maaf tanpa mempertahankan ego biasanya lebih mudah mempertahankan hubungan yang harmonis.



7. Hormati Perbedaan Pendapat



Tidak semua orang harus memiliki pandangan yang sama.



Hubungan yang sehat justru memberi ruang bagi setiap individu untuk memiliki pendapat, minat, dan cara berpikir yang berbeda.



Psikologi menyebut bahwa rasa saling menghormati merupakan salah satu prediktor utama kepuasan hubungan.



Alih-alih memaksakan pendapat, cobalah mengatakan:



"Aku memahami sudut pandangmu."

"Aku memang melihatnya berbeda, tetapi aku menghargai pendapatmu."



Sikap seperti ini membantu mengurangi konflik yang tidak perlu dan memperkuat rasa saling menghormati.



8. Konsisten Menunjukkan Kebaikan Kecil Setiap Hari



Hubungan yang kuat tidak dibangun oleh kejutan besar sesekali, melainkan oleh tindakan sederhana yang dilakukan berulang kali.



Psikologi menyebut bahwa konsistensi menciptakan rasa aman dan dapat diprediksi, dua hal yang sangat penting dalam membangun kepercayaan.



Contoh kebaikan kecil antara lain:



mengirim pesan menanyakan kabar,

membantu pekerjaan tanpa diminta,

mengingat hal-hal penting bagi orang lain,

memberikan senyuman,

atau sekadar mengucapkan selamat pagi.



Kebiasaan-kebiasaan sederhana ini mungkin terlihat sepele, tetapi jika dilakukan terus-menerus, dampaknya terhadap kualitas hubungan sangat besar.



Penutup



Menjaga hubungan tetap hangat bukan tentang menjadi sempurna atau selalu menyenangkan orang lain. Yang jauh lebih penting adalah membangun kebiasaan yang menunjukkan perhatian, rasa hormat, empati, dan kepedulian secara konsisten.



Delapan perilaku di atas mungkin tampak sederhana, tetapi psikologi menunjukkan bahwa justru tindakan-tindakan kecil yang dilakukan setiap hari memiliki pengaruh paling besar terhadap kedekatan emosional. Ketika Anda menjadi pendengar yang baik, menghargai orang lain, menunjukkan empati, meluangkan waktu berkualitas, mengungkapkan kasih sayang, berani meminta maaf, menghormati perbedaan, dan konsisten berbuat baik, hubungan akan terasa lebih hangat, lebih sehat, dan lebih kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan.



