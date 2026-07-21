5 Ciri Psikologi Burnout Kerja yang Sering Dialami Karyawan Saat Lagi Sumpek

Ciri psikologi burnout kerja yang sering dialami karyawan saat lagi sumpek (Magnific/ jcomp)
JawaPos.com – Psikologi burnout kerja menjadi topik penting untuk dipahami ketika seseorang mulai merasa lelah secara emosional terhadap pekerjaannya.
Kondisi kelelahan kerja ini tidak selalu mudah dikenali sejak awal, meski dampaknya bisa memengaruhi kesehatan mental secara serius.
Banyak orang tidak menyadari bahwa rasa enggan berangkat kerja setiap hari sebenarnya merupakan tanda burnout yang nyata.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (21/7), berikut lima ciri psikologi burnout kerja yang biasa dialami oleh karyawan yang merasa lelah dan jenuh secara berkepanjangan.
1. Mudah terbebani oleh tekanan dari luar pekerjaan
Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menelaah kondisi kehidupan di luar lingkungan pekerjaan terlebih dahulu.
Peristiwa besar seperti putus hubungan, kehilangan orang terdekat, atau masalah keuangan bisa memicu tekanan berlebihan.
Ketika seseorang merasa tertekan pada satu aspek hidup, perasaan itu cenderung menyebar ke bidang kehidupan lainnya.
Fenomena ini mirip badai kecil yang perlahan membesar dan menghantam segala hal yang dilaluinya.
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