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Antara
Rabu, 29 Juli 2026 | 03.11 WIB

Cari Kerja Susah? Mongolia Buka 8 Ribu Lowongan untuk Warga Jakarta

Pembukaan Jakarta Timur Career Fest dan Bazaar 2026 Gelombang I di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (28/7/2026). (ANTARA/Siti Nurhaliza) - Image

Pembukaan Jakarta Timur Career Fest dan Bazaar 2026 Gelombang I di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (28/7/2026). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

JawaPos.com - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta menyatakan Pemerintah Mongolia membuka 8.000 lowongan pekerjaan bagi warga Jakarta.

"Sekarang Mongolia sudah membuka kesempatan untuk warga DKI Jakarta untuk bekerja di Mongolia, jadi lowongan kerjanya sekitar 8.000 orang," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransgi DKI Jakarta Taufik dalam pembukaan Jakarta Timur Career Fest dan Bazaar 2026 Gelombang I di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa.

Menurut Taufik, kesempatan ini menjadi salah satu opsi bagi masyarakat Jakarta untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri di tengah kondisi pasar kerja yang masih menghadapi tantangan.

Informasi mengenai peluang kerja tersebut diperoleh setelah pihaknya menerima audiensi dari perwakilan Mongolia pada pekan lalu.

Selain itu, Taufik menyebut peluang kerja tersebut belum langsung memasuki tahap perekrutan. Saat ini, prosesnya masih menunggu surat izin perekrutan dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

"Dan saat ini sedang menunggu surat izin perekrutan dari KP2MI, dan September ini akan menempatkan," ujarnya.

Taufik mengatakan peluang kerja di luar negeri saat ini cukup terbuka. Oleh karena itu, masyarakat Jakarta dapat melihat kesempatan tersebut sebagai salah satu alternatif dalam mencari pekerjaan.

"Jadi teman-teman pencari kerja, ini kesempatan, bukan kami mengarahkan pencari kerja untuk bekerja ke luar negeri, tetapi memang saat ini dengan kondisi perekonomian kita saat ini, dan memang peluang kerja di luar negeri memang memungkinkan," jelas Taufik.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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