Menurut Psikologi, 7 Alasan Kita Merasa Bersalah karena Ingin Lebih dan Tak Pernah Merasa Cukup

seseorang yang merasa bersalah karena menginginkan lebih banyak. (Magnific)

JawaPos.com - Di berbagai budaya, kita sering mendengar nasihat seperti "bersyukurlah dengan apa yang dimiliki" atau "jangan terlalu serakah." Pesan tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu mengajarkan rasa syukur dan menghindarkan kita dari keserakahan. Namun, tanpa disadari, sebagian orang justru tumbuh dengan keyakinan bahwa menginginkan kehidupan yang lebih baik adalah sesuatu yang salah.



Akibatnya, ketika muncul keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, rumah yang lebih nyaman, atau hubungan yang lebih sehat, muncul perasaan bersalah. Seolah-olah keinginan untuk berkembang berarti kita tidak tahu diri atau tidak bersyukur.



Padahal menurut psikologi, rasa bersalah semacam ini sering kali bukan berasal dari kenyataan, melainkan dari pola pikir, pengalaman masa lalu, dan pengaruh lingkungan. Menginginkan lebih banyak tidak selalu berarti serakah. Dalam banyak kasus, itu justru merupakan bagian alami dari kebutuhan manusia untuk berkembang.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (2/8), terdapat tujuh alasan psikologis mengapa kita sering merasa bersalah saat menginginkan lebih banyak.



1. Kita Dibesarkan dengan Keyakinan bahwa Menginginkan Lebih Itu Serakah



Sejak kecil, banyak orang diajarkan untuk menerima keadaan apa adanya. Kalimat seperti "jangan macam-macam", "jangan minta yang aneh-aneh", atau "masih banyak orang yang hidupnya lebih susah" memang mengandung nilai moral yang baik.



Namun jika disampaikan secara berlebihan, pesan tersebut bisa membentuk keyakinan bahwa setiap keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup adalah bentuk ketamakan.



Dalam psikologi, keyakinan yang tertanam sejak kecil disebut sebagai core beliefs, yaitu kepercayaan mendasar yang memengaruhi cara kita memandang diri sendiri dan dunia.



Akibatnya, ketika dewasa kita sering merasa tidak nyaman saat ingin mengejar promosi, meminta kenaikan gaji, atau memulai bisnis baru. Bukan karena keinginan itu salah, tetapi karena pikiran bawah sadar telah menghubungkannya dengan sifat serakah.



Padahal, ada perbedaan besar antara ambisi yang sehat dan keserakahan. Ambisi mendorong seseorang berkembang tanpa harus merugikan orang lain, sedangkan keserakahan membuat seseorang menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi.



2. Kita Terjebak dalam Konflik antara Rasa Syukur dan Ambisi



Banyak orang menganggap rasa syukur dan ambisi adalah dua hal yang saling bertentangan. Jika ingin lebih sukses, dianggap kurang bersyukur. Jika bersyukur, seolah tidak boleh memiliki target yang lebih tinggi.



Padahal psikologi positif menjelaskan bahwa keduanya justru bisa berjalan beriringan.



Seseorang dapat bersyukur atas apa yang dimilikinya saat ini sekaligus memiliki keinginan untuk bertumbuh. Misalnya, bersyukur memiliki pekerjaan tetap sambil tetap berusaha mendapatkan posisi yang lebih baik.



Rasa syukur membantu kita menikmati proses, sedangkan ambisi memberikan arah untuk berkembang.



Masalah muncul ketika kita berpikir bahwa memilih salah satunya adalah sebuah kewajiban. Pola pikir inilah yang kemudian memunculkan rasa bersalah setiap kali kita ingin mencapai sesuatu yang lebih besar.



3. Kita Takut Dianggap Tidak Tahu Diri oleh Lingkungan



Manusia adalah makhluk sosial. Menurut psikologi sosial, kita memiliki kebutuhan yang kuat untuk diterima oleh kelompok.



Karena itu, ketika lingkungan memandang seseorang yang memiliki impian besar sebagai pribadi yang terlalu ambisius atau "lupa daratan", kita cenderung menahan diri.



Banyak orang akhirnya memilih tetap berada di zona nyaman bukan karena tidak mampu berkembang, tetapi karena takut mendapatkan penilaian negatif.



Ketakutan terhadap penolakan sosial sering kali lebih kuat daripada keinginan untuk sukses.



Akibatnya, setiap kali muncul impian yang lebih besar, muncul pula rasa bersalah karena takut dianggap berubah, sombong, atau meninggalkan orang-orang di sekitar.



4. Kita Mengalami Sindrom Penipu (Impostor Syndrome)



Salah satu penyebab rasa bersalah adalah impostor syndrome, yaitu kondisi ketika seseorang merasa dirinya tidak pantas menerima kesuksesan.



Orang dengan pola pikir ini sering berpikir:



"Aku belum cukup pintar."

"Aku belum layak mendapatkan gaji sebesar itu."

"Kalau aku berhasil, pasti hanya karena keberuntungan."



Ketika memiliki target yang lebih tinggi, mereka merasa bersalah karena menganggap dirinya belum pantas.



Padahal, penelitian menunjukkan bahwa impostor syndrome dialami oleh banyak orang berprestasi, termasuk profesional, akademisi, hingga pemimpin perusahaan.



Perasaan tersebut bukan cerminan kemampuan yang sebenarnya, melainkan cara otak menilai diri secara terlalu keras.



5. Kita Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Menurut Social Comparison Theory yang dikemukakan oleh psikolog Leon Festinger, manusia secara alami membandingkan dirinya dengan orang lain.



Ironisnya, perbandingan ini bisa memunculkan dua jenis rasa bersalah.



Pertama, kita merasa bersalah karena hidup kita sudah lebih baik dibanding orang lain sehingga tidak pantas menginginkan lebih.



Kedua, kita merasa bersalah karena belum mencapai apa yang dimiliki orang lain.



Kedua kondisi tersebut sama-sama membuat kita sulit menikmati perjalanan hidup.



Yang sering terlupakan adalah bahwa setiap orang memiliki titik awal, kesempatan, dan tantangan yang berbeda.



Membandingkan perjalanan hidup dengan standar orang lain hampir selalu menghasilkan rasa tidak puas atau rasa bersalah yang tidak perlu.



6. Kita Mengaitkan Harga Diri dengan Pengorbanan



Sebagian orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi orang baik berarti selalu mengalah.



Mereka merasa lebih layak dicintai ketika mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan sendiri.



Dalam psikologi, pola seperti ini sering ditemukan pada individu dengan kecenderungan people pleasing.



Ketika akhirnya mereka ingin mengejar impian pribadi, membeli sesuatu yang diinginkan, atau mengambil kesempatan karier yang lebih baik, muncul rasa bersalah.



Seolah-olah memilih diri sendiri berarti telah mengecewakan orang lain.



Padahal, menjaga kesejahteraan diri sendiri bukanlah tindakan egois. Justru ketika kebutuhan pribadi terpenuhi, seseorang biasanya memiliki energi yang lebih besar untuk membantu orang lain secara sehat.



7. Otak Kita Lebih Peka terhadap Ancaman daripada Peluang



Dari sudut pandang evolusi, otak manusia dirancang untuk mendeteksi ancaman demi bertahan hidup.



Inilah yang dikenal sebagai negativity bias, yaitu kecenderungan otak memberikan perhatian lebih besar pada risiko dibanding peluang.



Ketika kita memiliki keinginan untuk berkembang, otak segera memunculkan berbagai kemungkinan buruk:



Bagaimana kalau gagal?

Bagaimana kalau mengecewakan keluarga?

Bagaimana kalau orang lain iri?

Bagaimana kalau aku berubah menjadi orang yang buruk?



Karena pikiran negatif muncul lebih cepat daripada pikiran positif, rasa bersalah pun terasa sangat nyata.



Padahal, emosi tersebut belum tentu mencerminkan kenyataan. Sering kali itu hanyalah mekanisme perlindungan yang membuat kita tetap berada di zona nyaman.



Bagaimana Mengatasi Rasa Bersalah Saat Menginginkan Lebih Banyak?



Jika Anda sering merasa bersalah karena memiliki impian yang besar, cobalah melakukan beberapa langkah berikut:



Bedakan antara ambisi sehat dan keserakahan. Bertumbuh tidak sama dengan merugikan orang lain.

Latih rasa syukur tanpa menghentikan proses berkembang. Anda bisa menghargai apa yang dimiliki hari ini sambil tetap membangun masa depan yang lebih baik.

Identifikasi keyakinan lama yang membatasi diri. Tanyakan apakah keyakinan tersebut benar-benar berasal dari fakta atau hanya hasil pengalaman masa lalu.

Kurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Fokuslah pada perkembangan diri dibandingkan pencapaian orang lain.

Berikan izin kepada diri sendiri untuk sukses. Anda tidak perlu meminta maaf karena ingin hidup yang lebih baik selama dilakukan dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.

Penutup



Merasa bersalah karena menginginkan lebih banyak adalah pengalaman yang cukup umum. Namun, psikologi menunjukkan bahwa perasaan tersebut sering kali berasal dari pola asuh, keyakinan lama, tekanan sosial, hingga cara kerja otak yang lebih sensitif terhadap ancaman.



Menginginkan kehidupan yang lebih baik bukan berarti Anda tidak bersyukur. Sebaliknya, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda sedang memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu bertumbuh dan mengembangkan potensi.



