7 Alasan Mengapa Work From Home Dapat Membongkar Kebiasaan Orang yang Ingin Terlihat Menyenangkan Menurut Psikologi

seseorang yang berusaha menyenangkan. (Magnific)

JawaPos.com - Sejak sistem Work From Home (WFH) menjadi bagian dari dunia kerja modern, banyak perubahan terjadi, bukan hanya pada produktivitas, tetapi juga pada perilaku sosial seseorang. Ketika bekerja di kantor, seseorang memiliki lebih banyak kesempatan untuk membangun citra diri melalui interaksi langsung. Namun saat bekerja dari rumah, sebagian besar interaksi berubah menjadi komunikasi digital yang lebih berfokus pada hasil kerja dibandingkan penampilan sosial.



Menariknya, kondisi ini sering kali "membongkar" kebiasaan orang-orang yang selalu ingin terlihat menyenangkan atau disukai oleh semua orang. Dalam psikologi, kecenderungan tersebut dikenal sebagai people pleasing, yaitu perilaku yang membuat seseorang berusaha memenuhi harapan orang lain, bahkan dengan mengorbankan kebutuhan dirinya sendiri.



Bukan berarti menjadi pribadi yang ramah adalah sesuatu yang buruk. Namun ketika keinginan untuk menyenangkan orang lain dilakukan secara berlebihan, seseorang dapat mengalami stres, kelelahan emosional, hingga kehilangan identitas dirinya. Sistem kerja dari rumah justru menjadi situasi yang memperlihatkan pola tersebut secara lebih jelas.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (27/7), terdapat tujuh alasan mengapa Work From Home dapat membongkar kebiasaan tersebut menurut sudut pandang psikologi.



1. Tidak Ada Lagi "Panggung Sosial" di Kantor



Di lingkungan kantor, banyak orang tanpa sadar membangun citra diri melalui bahasa tubuh, senyuman, keramahan, hingga kebiasaan membantu rekan kerja.



Bagi seseorang yang memiliki kecenderungan people pleasing, kantor menjadi tempat untuk mendapatkan validasi sosial. Mereka merasa dihargai ketika dipuji sebagai karyawan yang paling ramah, paling sigap, atau paling mudah dimintai bantuan.



Ketika bekerja dari rumah, sebagian besar interaksi tersebut menghilang. Rekan kerja hanya melihat hasil pekerjaan, bukan ekspresi wajah atau usaha ekstra yang dilakukan.



Menurut psikologi sosial, berkurangnya kesempatan memperoleh validasi eksternal membuat seseorang mulai menyadari apakah selama ini ia bekerja karena tanggung jawab atau demi mendapatkan pengakuan dari orang lain.



2. Komunikasi Menjadi Lebih Objektif



Saat Work From Home, komunikasi lebih banyak dilakukan melalui email, aplikasi chat, atau video meeting.



Media komunikasi ini membuat percakapan menjadi lebih ringkas dan langsung pada inti persoalan.



Seseorang yang terbiasa menyenangkan orang lain biasanya akan:



terlalu sering meminta maaf,

takut mengatakan tidak,

menggunakan kalimat yang sangat panjang agar tidak dianggap kasar,

selalu berusaha menyenangkan semua pihak.



Dalam psikologi komunikasi, perilaku tersebut muncul karena adanya ketakutan terhadap penolakan (fear of rejection).



Ketika komunikasi dilakukan secara digital, kebiasaan tersebut menjadi lebih mudah dikenali karena terlihat jelas dalam pola tulisan maupun cara seseorang merespons pesan.



3. Sulit Menyembunyikan Batasan Diri



Di kantor, seseorang masih dapat membantu banyak orang secara langsung sehingga terlihat produktif.



Namun saat bekerja dari rumah, semua pekerjaan biasanya tercatat melalui sistem digital, mulai dari target, waktu penyelesaian, hingga jumlah tugas.



Akibatnya, orang yang selalu berkata "iya" kepada semua permintaan mulai kesulitan mempertahankan kebiasaan tersebut.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai boundary problem, yaitu kesulitan menetapkan batas yang sehat antara kebutuhan diri sendiri dan keinginan orang lain.



WFH memperlihatkan bahwa kemampuan mengatakan "tidak" justru menjadi keterampilan penting agar seseorang tidak mengalami kelelahan kerja.



4. Kesepian Memunculkan Refleksi Diri



Lingkungan kantor sering kali menjadi distraksi dari proses mengenali diri sendiri.



Saat Work From Home, seseorang memiliki waktu lebih banyak untuk bekerja sendirian.



Kesendirian ini membuat banyak orang mulai bertanya:



Mengapa saya selalu ingin dipuji?

Mengapa saya takut mengecewakan orang lain?

Mengapa saya merasa bersalah ketika menolak permintaan?



Dalam psikologi, refleksi diri seperti ini dapat meningkatkan self-awareness, yaitu kemampuan memahami motivasi, emosi, dan pola perilaku diri sendiri.



Orang yang sebelumnya selalu sibuk menyenangkan orang lain mulai menyadari bahwa kebutuhan pribadinya selama ini sering diabaikan.



5. Hasil Kerja Lebih Penting daripada Penampilan Sosial



Di kantor, seseorang dapat memperoleh kesan positif karena sering tersenyum, aktif berbincang, atau terlihat sibuk.



Saat Work From Home, penilaian lebih banyak didasarkan pada:



kualitas pekerjaan,

ketepatan waktu,

kemampuan menyelesaikan target,

komunikasi yang efektif.



Hal ini mengurangi pengaruh "kesan pertama" dan lebih menonjolkan kompetensi nyata.



Menurut psikologi organisasi, kondisi tersebut membantu mengurangi perilaku impression management yang berlebihan, yaitu usaha membentuk citra tertentu agar disukai lingkungan kerja.



6. WFH Memperlihatkan Siapa yang Memiliki Motivasi Internal



Orang yang selalu mencari validasi eksternal sering kehilangan semangat ketika tidak ada yang melihat usahanya.



Sebaliknya, individu dengan motivasi intrinsik tetap bekerja dengan baik meskipun tidak diawasi secara langsung.



Psikologi motivasi menjelaskan bahwa motivasi intrinsik berasal dari kepuasan pribadi, rasa tanggung jawab, dan tujuan yang bermakna, sedangkan motivasi ekstrinsik bergantung pada pujian, penghargaan, atau pengakuan orang lain.



Work From Home menjadi "tes alami" yang memperlihatkan sumber motivasi seseorang.



7. Belajar Bahwa Tidak Semua Orang Harus Disenangkan



Salah satu pelajaran terbesar dari sistem kerja jarak jauh adalah kenyataan bahwa tidak semua orang akan selalu memberikan respons positif.



Pesan yang tidak segera dibalas, rapat yang singkat, atau komunikasi yang terasa dingin sering membuat seorang people pleaser merasa cemas.



Namun lambat laun, mereka belajar bahwa:



tidak semua keterlambatan berarti penolakan,

tidak semua kritik merupakan serangan pribadi,

tidak semua orang harus menyukai kita.



Dalam psikologi, proses ini membantu membangun emotional resilience, yaitu kemampuan untuk tetap stabil secara emosional ketika menghadapi penilaian atau ekspektasi orang lain.



Apakah Work From Home Selalu Baik?



Tentu tidak.



WFH juga memiliki tantangan seperti rasa kesepian, batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang kabur, hingga meningkatnya risiko burnout jika tidak dikelola dengan baik.



Namun dari sisi psikologi, Work From Home memberikan kesempatan bagi seseorang untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Tanpa hiruk-pikuk interaksi kantor, banyak orang mulai menyadari pola perilaku yang selama ini tidak terlihat, termasuk kebiasaan ingin selalu menyenangkan semua orang.



Kesadaran tersebut menjadi langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih sehat, baik dengan rekan kerja maupun dengan diri sendiri.



Kesimpulan



Work From Home bukan hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga membuka sisi psikologis yang selama ini tersembunyi. Orang yang memiliki kecenderungan ingin selalu terlihat menyenangkan sering kali menghadapi tantangan baru ketika interaksi sosial berkurang dan hasil kerja menjadi fokus utama.



