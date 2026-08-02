Kulit Kepala Terasa Gatal dan Mengganggu? Atasi dengan 5 Cara Ini

ilustrasi orang dengan kulit kepala gatal. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Rasa gatal pada kulit kepala menjadi salah satu masalah yang cukup sering dialami banyak orang.

Selain menimbulkan rasa tidak nyaman, kondisi ini juga dapat membuat seseorang terus menggaruk hingga menyebabkan iritasi, luka kecil, bahkan berisiko mengganggu kesehatan rambut.

Kulit kepala yang terasa gatal dapat muncul karena berbagai faktor, mulai dari kondisi kulit yang terlalu kering, ketombe, paparan sinar matahari berlebihan, hingga gangguan kulit seperti psoriasis dan dermatitis seboroik.

Meski begitu, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi keluhan tersebut.

Dirangkum dari berbagai sumber kesehatan, berikut lima cara yang bisa dicoba untuk merawat kulit kepala agar rasa gatal berkurang.

1. Gunakan Sampo Khusus untuk Kulit Kepala Bermasalah Salah satu penyebab paling umum dari kulit kepala gatal adalah ketombe.

Untuk mengatasinya, Anda dapat mencoba menggunakan sampo yang diformulasikan khusus bagi kulit kepala gatal atau sampo antiketombe.

Beberapa kandungan seperti zinc pyrithione, selenium sulfide, menthol, urea, dan asam salisilat diketahui sering digunakan dalam produk perawatan kulit kepala karena dapat membantu membersihkan ketombe sekaligus memberikan rasa nyaman pada kulit.

Sensasi dingin dari kandungan tertentu seperti menthol juga dapat membantu mengurangi rasa gatal sementara.

2. Hindari Produk Rambut yang Memicu Iritasi Tidak semua produk perawatan rambut cocok digunakan oleh setiap orang.

Rasa gatal pada kulit kepala terkadang muncul akibat reaksi terhadap kandungan tertentu dalam sampo, kondisioner, serum rambut, atau produk styling.

Jika gatal muncul setelah menggunakan produk baru, sebaiknya hentikan pemakaian terlebih dahulu.