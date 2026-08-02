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Rabbany Wanadriani
Senin, 3 Agustus 2026 | 05.13 WIB

Jangan Asal Masukkan ke Freezer! 5 Makanan Ini Justru Bisa Rusak Jika Dibekukan

ilustrasi makanan di kulkas. (Freepik) - Image

ilustrasi makanan di kulkas. (Freepik)

JawaPos.com – Freezer memang menjadi salah satu cara praktis untuk memperpanjang masa simpan berbagai jenis makanan. Suhu rendah dapat membantu memperlambat pertumbuhan mikroorganisme sekaligus menjaga makanan tetap layak dikonsumsi lebih lama.

Namun, tidak semua makanan cocok berada dalam kondisi beku. Beberapa jenis makanan justru dapat mengalami perubahan tekstur, rasa, hingga kualitas setelah dicairkan kembali.

Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa makanan yang sebaiknya tidak disimpan di dalam freezer agar kualitasnya tetap terjaga.

1. Telur Utuh dengan Cangkangnya

Telur yang masih berada dalam cangkang tidak dianjurkan untuk dibekukan. Ketika suhu turun hingga titik beku, kandungan air di dalam telur akan mengembang dan meningkatkan tekanan dari dalam.

Akibatnya, cangkang telur berisiko retak bahkan pecah. Selain itu, proses pembekuan juga dapat mengubah tekstur putih dan kuning telur sehingga kualitasnya menurun setelah dicairkan.

2. Keju dengan Kandungan Air Tinggi

Sebagian jenis keju tidak cocok disimpan dalam freezer karena perubahan suhu dapat memengaruhi struktur lemak dan kadar air di dalamnya.

Keju tertentu dapat menjadi lebih rapuh, terasa kasar, atau kehilangan kelembutan aslinya setelah dibekukan. Jenis keju lunak seperti feta dan ricotta juga berpotensi mengalami perubahan tekstur menjadi lebih encer dan mudah hancur.

3. Nasi yang Sudah Matang

Membekukan nasi matang dapat membuat teksturnya berubah setelah dipanaskan kembali. Kandungan air dalam nasi dapat menyebabkan butiran menjadi menggumpal dan terasa lebih lembek.

Selain masalah tekstur, proses penyimpanan dan pemanasan ulang yang kurang tepat juga dapat meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri. Karena itu, nasi sebaiknya disimpan dengan cara yang benar dan tidak terlalu lama.

4. Pasta yang Sudah Dimasak

Pasta matang juga kurang ideal untuk dibekukan karena kandungan pati di dalamnya dapat mengalami perubahan selama proses pembekuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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