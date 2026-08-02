Jangan Asal Masukkan ke Freezer! 5 Makanan Ini Justru Bisa Rusak Jika Dibekukan

ilustrasi makanan di kulkas. (Freepik)
JawaPos.com – Freezer memang menjadi salah satu cara praktis untuk memperpanjang masa simpan berbagai jenis makanan. Suhu rendah dapat membantu memperlambat pertumbuhan mikroorganisme sekaligus menjaga makanan tetap layak dikonsumsi lebih lama.
Namun, tidak semua makanan cocok berada dalam kondisi beku. Beberapa jenis makanan justru dapat mengalami perubahan tekstur, rasa, hingga kualitas setelah dicairkan kembali.
Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa makanan yang sebaiknya tidak disimpan di dalam freezer agar kualitasnya tetap terjaga.
Telur yang masih berada dalam cangkang tidak dianjurkan untuk dibekukan. Ketika suhu turun hingga titik beku, kandungan air di dalam telur akan mengembang dan meningkatkan tekanan dari dalam.
Akibatnya, cangkang telur berisiko retak bahkan pecah. Selain itu, proses pembekuan juga dapat mengubah tekstur putih dan kuning telur sehingga kualitasnya menurun setelah dicairkan.
Sebagian jenis keju tidak cocok disimpan dalam freezer karena perubahan suhu dapat memengaruhi struktur lemak dan kadar air di dalamnya.
Keju tertentu dapat menjadi lebih rapuh, terasa kasar, atau kehilangan kelembutan aslinya setelah dibekukan. Jenis keju lunak seperti feta dan ricotta juga berpotensi mengalami perubahan tekstur menjadi lebih encer dan mudah hancur.
Membekukan nasi matang dapat membuat teksturnya berubah setelah dipanaskan kembali. Kandungan air dalam nasi dapat menyebabkan butiran menjadi menggumpal dan terasa lebih lembek.
Selain masalah tekstur, proses penyimpanan dan pemanasan ulang yang kurang tepat juga dapat meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri. Karena itu, nasi sebaiknya disimpan dengan cara yang benar dan tidak terlalu lama.
Pasta matang juga kurang ideal untuk dibekukan karena kandungan pati di dalamnya dapat mengalami perubahan selama proses pembekuan.
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa