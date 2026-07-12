Jangan Asal Dibekukan, Ini 5 Jenis Makanan yang Sebaiknya Tidak Disimpan di Freezer

JawaPos.com - Freezer menjadi salah satu perangkat penting untuk memperpanjang masa simpan berbagai jenis bahan makanan sekaligus menjaga kualitasnya.

Suhu yang sangat rendah membantu menghambat pertumbuhan bakteri serta memperlambat proses pembusukan.

Meski begitu, tidak semua makanan cocok disimpan di dalam freezer karena dapat mengalami perubahan tekstur, rasa, maupun kualitas setelah dibekukan.

Mengutip English Jagran, ada lima jenis makanan yang sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam freezer.

1. Telur

Telur tidak boleh dibekukan dalam cangkangnya. Di bawah 0°C (32°F), air di dalamnya mengembang, menyebabkan peningkatan tekanan.

Telur akan retak atau meledak. Suhu beku memicu putih dan kuning telur mengembang, yang mengakibatkan kerusakan cangkang.

2. Keju

Keju kurang cocok untuk dibekukan karena kandungan lemak dan kadar airnya yang tinggi.