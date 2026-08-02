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Rabbany Wanadriani
Minggu, 2 Agustus 2026 | 22.52 WIB

Tak Selalu karena Usia, Ini Penyebab Rambut Menipis yang Perlu Diwaspadai

ilustrasi rambut menipis pada seorang perempuan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Masalah rambut menipis menjadi salah satu keluhan yang cukup sering dialami banyak orang. Kondisi ini kerap dikaitkan dengan bertambahnya usia, padahal kenyataannya tidak selalu demikian.

Faktor genetik memang dapat berperan, tetapi pola hidup, kondisi kesehatan, hingga kebiasaan sehari-hari juga dapat memengaruhi ketebalan rambut.

Memahami penyebab rambut menipis sejak awal dapat membantu Anda mengambil langkah pencegahan yang tepat. Dilansir dari english jagaran, berikut lima faktor yang paling sering menjadi pemicunya beserta cara mengurangi risikonya.

1. Kekurangan Asupan Nutrisi

Rambut membutuhkan berbagai nutrisi agar tetap kuat dan tumbuh dengan baik. Kekurangan zat besi, seng, vitamin D, maupun vitamin B dapat membuat helai rambut menjadi rapuh dan lebih mudah rontok.

Untuk mencegahnya, terapkan pola makan bergizi seimbang dengan memperbanyak konsumsi sayuran hijau, telur, ikan, daging rendah lemak, serta kacang-kacangan yang kaya vitamin dan mineral.

2. Perubahan atau Ketidakseimbangan Hormon

Perubahan hormon akibat kehamilan, menopause, maupun gangguan tiroid dapat memengaruhi siklus pertumbuhan rambut sehingga rambut tampak lebih tipis.

Jika penipisan rambut diduga berkaitan dengan masalah hormon, sebaiknya konsultasikan dengan tenaga medis agar penyebabnya dapat diketahui dan ditangani sesuai kondisi yang dialami.

3. Stres Berkepanjangan

Tingkat stres yang tinggi dapat meningkatkan produksi hormon kortisol. Kondisi ini berpotensi mengganggu siklus pertumbuhan rambut dan memicu kerontokan.

Meski umumnya bersifat sementara, stres yang berlangsung lama bisa memperburuk kesehatan rambut. Mengelola stres melalui meditasi, yoga, olahraga ringan, atau latihan pernapasan dapat membantu menjaga keseimbangan tubuh sekaligus kesehatan rambut.

4. Terlalu Sering Menggunakan Alat Panas dan Bahan Kimia

Editor: Setyo Adi Nugroho
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