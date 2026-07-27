7 Penyebab Psikologis yang Membuat Anda Sulit Berhenti Memikirkan Mantan, Apa Saja?

ilustrasi orang yang sulit move on. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Berakhirnya sebuah hubungan asmara sering kali meninggalkan dampak emosional yang tidak ringan. Meski telah berusaha melanjutkan hidup, sebagian orang masih kerap mengingat mantan pasangan, mengulang kenangan lama, melihat aktivitasnya di media sosial, atau bahkan memimpikannya.
Kondisi tersebut merupakan pengalaman yang cukup umum dan tidak selalu menandakan bahwa seseorang gagal move on. Dalam banyak kasus, ada faktor psikologis yang bekerja di balik munculnya pikiran-pikiran tersebut, meski sering kali tidak disadari.
Ikatan emosional, kebiasaan yang terbentuk selama menjalin hubungan, hingga pola pikir tertentu dapat membuat sosok mantan tetap hadir dalam ingatan meskipun hubungan telah berakhir. Mengutip English Jagran, terdapat tujuh alasan psikologis yang menjelaskan mengapa seseorang masih sulit berhenti memikirkan mantan setelah putus cinta.
1. Otak Anda tidak mudah lepas
Manusia secara alami mempertahankan hubungan, terutama hubungan yang memberi mereka kenyamanan dan keamanan.
Pikiran terikat pada orang-orang yang telah menjadi bagian penting dalam hidup mereka.
Jadi, ketika seseorang yang dekat dengan mereka tiba-tiba tidak ada, otak akan terus mengingat kenangan tersebut.
Terkadang, bukan orang yang kita rindukan, melainkan perasaan familiar yang mereka bawa ke dalam hidup kita.
2. Anda sedih atas hilangnya hubungan
Putus cinta bukan hanya tentang kehilangan seseorang, tetapi juga tentang melepaskan rutinitas, lelucon, kebiasaan, dan interaksi sehari-hari yang telah kita lalui bersama.
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