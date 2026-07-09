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Rabbany Wanadriani
Kamis, 9 Juli 2026 | 20.44 WIB

Jangan Abaikan, Kenali 7 Gejala yang Bisa Menandakan Gangguan pada Ginjal

ilustrasi orang yang susah buang air kecil. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang susah buang air kecil. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ginjal memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, mulai dari menyaring zat sisa metabolisme, mengatur kadar cairan, hingga membantu menjaga fungsi organ tetap optimal. Karena fungsinya yang vital, gangguan pada ginjal dapat memengaruhi kesehatan secara keseluruhan.

Sayangnya, masalah pada ginjal sering berkembang secara perlahan dengan gejala yang tidak selalu mudah dikenali. Akibatnya, banyak orang baru menyadari kondisinya setelah penyakit memasuki tahap yang lebih serius.

Mengutip NDTV, ada sejumlah tanda awal yang patut diwaspadai, termasuk perubahan kebiasaan buang air kecil. Berikut tujuh gejala yang dapat menjadi sinyal adanya gangguan pada ginjal sehingga perlu mendapatkan perhatian sejak dini.

1. Perubahan dalam buang air kecil

Salah satu tanda paling awal adalah perubahan yang terlihat pada pola buang air kecil.

Menurut studi, perubahan dalam buang air kecil termasuk peningkatan nokturia, urin berbusa (proteinuria), darah dalam urin (hematuria), dan perubahan volume (oliguria/poliuria) merupakan indikator penting kerusakan ginjal atau penyakit ginjal kronis stadium awal.

Perubahan ini menandakan kerusakan glomerulus, potensi infeksi, atau penurunan kapasitas filtrasi, yang dapat menyebabkan gagal ginjal progresif.

2. Kelelahan berkepanjangan

Ginjal yang sehat membantu memproduksi hormon yang mendukung produksi sel darah merah.

Ketika fungsi ginjal menurun, hal itu dapat menyebabkan anemia.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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