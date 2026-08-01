Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.09 WIB

Tak Perlu ke Salon, Ini 6 Cara Mengatasi Rambut Kering di Rumah

Ilustrasi merawat rambut kering (Freepik) - Image

Ilustrasi merawat rambut kering (Freepik)

JawaPos.com - Rambut kering menjadi salah satu masalah yang cukup sering dialami dan dapat memengaruhi penampilan. Kondisi ini biasanya ditandai dengan tekstur rambut yang kasar, kusam, mudah kusut, hingga lebih rentan patah.

Penyebab rambut kering pun beragam, mulai dari terlalu sering terpapar sinar matahari, penggunaan alat penata rambut bersuhu tinggi, hingga pemakaian produk perawatan yang kurang sesuai. Kabar baiknya, kondisi tersebut dapat diatasi dengan perubahan kebiasaan dan perawatan yang tepat di rumah.

Dilansir dari Halodoc dan Alodokter, berikut enam cara yang dapat membantu mengatasi rambut kering agar kembali lembut dan sehat.

1. Hindari Keramas Terlalu Sering

Mencuci rambut setiap hari dapat menghilangkan minyak alami yang berfungsi menjaga kelembapan rambut. Akibatnya, rambut menjadi lebih kering dan mudah rusak.

Jika kondisi rambut cenderung kering, cobalah keramas sekitar satu hingga dua kali dalam seminggu atau sesuaikan dengan tingkat produksi minyak dan aktivitas sehari-hari.

2. Kurangi Penggunaan Alat Styling Panas

Pengering rambut, catokan, maupun alat pengeriting dapat merusak lapisan pelindung rambut jika digunakan terlalu sering. Paparan suhu tinggi membuat rambut kehilangan kelembapan alami sehingga terasa kasar dan kusam.

Bila harus menggunakannya, atur suhu serendah mungkin dan gunakan pelindung panas (heat protectant) sebelum menata rambut.

3. Pilih Sampo yang Sesuai untuk Rambut Kering

Gunakan sampo yang diformulasikan khusus untuk rambut kering atau rusak. Produk dengan kandungan pelembap umumnya lebih membantu menjaga kelembapan rambut.

Selain itu, pilih sampo dengan kandungan deterjen yang lebih ringan dan hindari produk yang mengandung sulfat atau alkohol dalam kadar tinggi karena dapat membuat rambut semakin kering.

4. Gunakan Kondisioner Setelah Keramas

Kondisioner membantu menjaga kelembapan rambut sekaligus melindungi lapisan kutikula. Penggunaan secara rutin juga membuat rambut lebih mudah diatur, terasa lembut, dan tampak lebih berkilau.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Jangan Lakukan! 10 Pantangan Dapur yang Bikin Rezeki Seret! Jaga dan Bersihkan Energi Rumah, Agar Keberkahan Lancar - Image
Lifestyle

Jangan Lakukan! 10 Pantangan Dapur yang Bikin Rezeki Seret! Jaga dan Bersihkan Energi Rumah, Agar Keberkahan Lancar

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 21.47 WIB

Ingin Wajah Cerah dan Sehat? Manfaatkan 5 Bahan Alami Ini di Rumah - Image
Lifestyle

Ingin Wajah Cerah dan Sehat? Manfaatkan 5 Bahan Alami Ini di Rumah

Jumat, 31 Juli 2026 | 03.32 WIB

6 Zodiak yang Berpeluang Memiliki Rumah pada Agustus, Saat Kerja Keras dan Kesabaran Mulai Berbuah Nyata - Image
Zodiak

6 Zodiak yang Berpeluang Memiliki Rumah pada Agustus, Saat Kerja Keras dan Kesabaran Mulai Berbuah Nyata

Kamis, 30 Juli 2026 | 21.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore