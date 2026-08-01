Tak Perlu ke Salon, Ini 6 Cara Mengatasi Rambut Kering di Rumah

JawaPos.com - Rambut kering menjadi salah satu masalah yang cukup sering dialami dan dapat memengaruhi penampilan. Kondisi ini biasanya ditandai dengan tekstur rambut yang kasar, kusam, mudah kusut, hingga lebih rentan patah.

Penyebab rambut kering pun beragam, mulai dari terlalu sering terpapar sinar matahari, penggunaan alat penata rambut bersuhu tinggi, hingga pemakaian produk perawatan yang kurang sesuai. Kabar baiknya, kondisi tersebut dapat diatasi dengan perubahan kebiasaan dan perawatan yang tepat di rumah.

Dilansir dari Halodoc dan Alodokter, berikut enam cara yang dapat membantu mengatasi rambut kering agar kembali lembut dan sehat.

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1. Hindari Keramas Terlalu Sering Mencuci rambut setiap hari dapat menghilangkan minyak alami yang berfungsi menjaga kelembapan rambut. Akibatnya, rambut menjadi lebih kering dan mudah rusak.

Jika kondisi rambut cenderung kering, cobalah keramas sekitar satu hingga dua kali dalam seminggu atau sesuaikan dengan tingkat produksi minyak dan aktivitas sehari-hari.

2. Kurangi Penggunaan Alat Styling Panas Pengering rambut, catokan, maupun alat pengeriting dapat merusak lapisan pelindung rambut jika digunakan terlalu sering. Paparan suhu tinggi membuat rambut kehilangan kelembapan alami sehingga terasa kasar dan kusam.

Bila harus menggunakannya, atur suhu serendah mungkin dan gunakan pelindung panas (heat protectant) sebelum menata rambut.

3. Pilih Sampo yang Sesuai untuk Rambut Kering Gunakan sampo yang diformulasikan khusus untuk rambut kering atau rusak. Produk dengan kandungan pelembap umumnya lebih membantu menjaga kelembapan rambut.

Selain itu, pilih sampo dengan kandungan deterjen yang lebih ringan dan hindari produk yang mengandung sulfat atau alkohol dalam kadar tinggi karena dapat membuat rambut semakin kering.