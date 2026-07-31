Belajar Lebih Fokus, Ini 5 Tips Mengatasi Rasa Kantuk bagi Siswa

JawaPos.com - Rasa kantuk saat belajar menjadi salah satu masalah yang sering dialami siswa. Kondisi ini dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi kemampuan memahami materi, hingga berdampak pada hasil akademik, terutama ketika menghadapi masa ujian.

Munculnya rasa mengantuk saat belajar bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurang tidur, pola belajar yang kurang teratur, waktu istirahat yang minim, hingga kelelahan mental akibat terlalu lama berkonsentrasi.

Selain itu, belajar dalam posisi pasif tanpa banyak bergerak juga dapat membuat tubuh menjadi kurang aktif sehingga rasa lelah dan kantuk lebih mudah muncul.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima tips sederhana namun efektif yang dapat membantu siswa tetap fokus dan mengurangi rasa mengantuk saat belajar.

1. Pastikan Tubuh Terhidrasi dengan Baik Minum air putih yang cukup menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap segar selama belajar. Kekurangan cairan atau dehidrasi dapat menyebabkan sakit kepala, menurunkan konsentrasi, dan membuat energi berkurang.

Usahakan memenuhi kebutuhan air setiap hari dan sediakan minuman di dekat tempat belajar agar tubuh tetap terhidrasi. Kondisi tubuh yang cukup cairan dapat membantu menjaga fungsi otak serta meningkatkan kewaspadaan.

2. Jangan Belajar Terlalu Lama Tanpa Istirahat Belajar dalam waktu panjang tanpa jeda justru dapat membuat otak mengalami kelelahan. Akibatnya, kemampuan fokus menurun dan rasa kantuk mulai muncul.

Agar lebih efektif, bagi waktu belajar menjadi beberapa sesi pendek dengan jeda istirahat sekitar 10 hingga 15 menit. Waktu istirahat tersebut membantu otak memulihkan energi sehingga siswa dapat kembali belajar dengan konsentrasi yang lebih baik.

3. Terapkan Metode Belajar Aktif Membaca materi dengan suara keras dan mencatat poin-poin penting dapat membantu menjaga otak tetap aktif. Aktivitas ini melibatkan kemampuan mendengar sekaligus gerakan tangan sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan.