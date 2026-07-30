Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 31 Juli 2026 | 05.23 WIB

Bukan Sekadar Bikin Gemuk, Ini 4 Risiko Minuman Manis bagi Kesehatan Jangka Panjang

ilustrasi minuman manis. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Minuman manis menjadi salah satu pilihan favorit banyak orang karena rasanya yang menyegarkan dan mudah ditemukan dalam berbagai kesempatan.

Mulai dari minuman kemasan, kopi dengan tambahan gula, teh manis, hingga minuman kekinian sering dikonsumsi tanpa menyadari jumlah gula yang masuk ke dalam tubuh.

Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi gula berlebih dari minuman dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Tidak hanya berkaitan dengan peningkatan berat badan, kebiasaan ini juga dapat memengaruhi metabolisme, fungsi organ, hingga meningkatkan risiko penyakit kronis.

Dilansir dari NDTV, berikut beberapa bahaya terlalu sering mengonsumsi minuman manis serta cara sederhana untuk mengurangi kebiasaan tersebut.

1. Meningkatkan Risiko Berat Badan Berlebih

Minuman dengan kandungan gula tinggi berbeda dengan makanan padat karena tidak memberikan rasa kenyang yang sama.

Ketika tubuh menerima kalori dalam bentuk gula cair, otak cenderung tidak menganggapnya sebagai asupan makanan yang cukup. Akibatnya, seseorang tetap merasa lapar dan berpotensi mengonsumsi kalori lebih banyak sepanjang hari.

Jika berlangsung terus-menerus, kelebihan energi tersebut dapat disimpan sebagai lemak tubuh, terutama di area perut. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko gangguan metabolisme.

Bahkan konsumsi satu kaleng minuman bersoda secara rutin dapat memberikan tambahan kalori yang berkontribusi terhadap kenaikan berat badan.

2. Meningkatkan Risiko Diabetes Tipe 2

Kandungan gula tambahan yang tinggi dalam minuman manis dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat dengan cepat.

Kondisi tersebut membuat tubuh harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan insulin guna mengendalikan kadar glukosa.

Apabila terjadi dalam jangka panjang, respons insulin tubuh dapat menurun dan memicu terjadinya resistensi insulin, yang merupakan salah satu tanda awal diabetes tipe 2.

Selain meningkatkan risiko diabetes, kebiasaan mengonsumsi minuman manis setiap hari juga dikaitkan dengan kemungkinan munculnya komplikasi kesehatan yang lebih serius.

3. Mengganggu Kesehatan Jantung

Dampak minuman manis tidak hanya berkaitan dengan berat badan, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan jantung.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
4 Zodiak yang Mendapat Isyarat Baik pada 29 Juli 2026, Perubahan Sederhana Membawa Dampak yang Tidak Disangka - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Mendapat Isyarat Baik pada 29 Juli 2026, Perubahan Sederhana Membawa Dampak yang Tidak Disangka

Rabu, 29 Juli 2026 | 19.33 WIB

Suka Tidur Larut Malam? Waspadai 5 Dampaknya bagi Kesehatan Tubuh - Image
Lifestyle

Suka Tidur Larut Malam? Waspadai 5 Dampaknya bagi Kesehatan Tubuh

Selasa, 28 Juli 2026 | 23.23 WIB

Core Indonesia Meyakini Mundurnya Gubernur BI Berdampak Minim ke Rupiah - Image
Finance

Core Indonesia Meyakini Mundurnya Gubernur BI Berdampak Minim ke Rupiah

Senin, 27 Juli 2026 | 20.00 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore