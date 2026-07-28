Suka Tidur Larut Malam? Waspadai 5 Dampaknya bagi Kesehatan Tubuh

ilustrasi orang yang bermain ponsel sebelum tidur. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Gaya hidup di era digital membuat banyak orang semakin sering tidur larut malam. Aktivitas seperti bermain media sosial, menonton video, hingga bekerja menggunakan gawai kerap membuat waktu istirahat bergeser jauh dari jadwal yang ideal.
Akibatnya, tidak sedikit orang yang baru tidur menjelang dini hari dan kesulitan bangun pada pagi hari. Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan begadang dapat memengaruhi berbagai fungsi penting dalam tubuh.
Mengutip English Jagran, berikut lima perubahan yang dapat terjadi pada tubuh apabila Anda sering tidur larut malam atau kurang tidur.
1. Berat badan lebih mudah bertambah
Kurang tidur dapat memengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Akibatnya, seseorang cenderung lebih sering merasa lapar, makan dalam porsi lebih besar, atau memilih makanan tinggi kalori.
Selain itu, rasa lelah akibat kurang tidur juga dapat menurunkan keinginan untuk berolahraga atau tetap aktif, sehingga risiko kenaikan berat badan menjadi lebih tinggi.
2. Daya tahan tubuh menurun
Tidur yang cukup berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dalam waktu yang lama dapat mengurangi kemampuan tubuh melawan infeksi.
Akibatnya, seseorang lebih mudah terserang penyakit seperti flu, pilek, atau infeksi lainnya. Menjaga jadwal tidur yang teratur menjadi salah satu cara untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh.
3. Konsentrasi dan kemampuan berpikir menurun
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