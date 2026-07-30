Benarkah Workaholic Sulit Jadi Rekan Tim? Ini Penjelasan Psikologi 

JawaPos.com - Workaholic atau orang yang sangat kecanduan bekerja sering dianggap sebagai karyawan ideal karena dikenal rajin, disiplin, dan produktif.

Namun, sebuah ulasan terbaru di Psychology Today mengungkap bahwa kebiasaan bekerja secara berlebihan justru tidak selalu membuat seseorang menjadi tim yang baik. Dalam banyak situasi, fokus yang terlalu besar pada pekerjaan pribadi dapat menghambat kolaborasi dengan rekan satu tim.

Workaholic cenderung memiliki dorongan kuat untuk menyelesaikan segala sesuatu sendiri. Mereka sering kali kesulitan mendelegasikan tugas karena merasa hasil terbaik hanya bisa dicapai jika dikerjakan secara mandiri. Akibatnya, anggota tim lain bisa merasa kurang dipercaya atau kehilangan kesempatan untuk berkontribusi secara maksimal.

Sikap tersebut juga berpotensi memengaruhi komunikasi di tempat kerja. Individu yang terlalu berorientasi pada pekerjaan sering kali lebih fokus mengejar target dibanding membangun hubungan dengan rekan kerja.

Padahal, kerja tim yang efektif membutuhkan kemampuan mendengarkan, berbagi informasi, serta menghargai perspektif orang lain, bukan sekadar menyelesaikan tugas secepat mungkin.

Selain itu, workaholic kerap menetapkan standar yang sangat tinggi bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Ketika rekan kerja tidak mampu mengikuti ritme atau ekspektasi tersebut, konflik dapat muncul.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan antartim, meningkatkan stres, dan mengurangi efektivitas kolaborasi meskipun hasil kerja individu terlihat sangat baik.