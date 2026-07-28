Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 29 Juli 2026 | 04.37 WIB

Tak Cukup Skincare, Konsumsi 5 Buah Ini untuk Kulit Lebih Lembut dan Bersinar

ilustrasi buah-buahan kaya kolagen untuk kesehatan kulit. (Freepik) - Image

ilustrasi buah-buahan kaya kolagen untuk kesehatan kulit. (Freepik)

JawaPos.com – Memiliki kulit sehat, lembut, dan bercahaya tidak selalu harus bergantung pada berbagai produk perawatan.

Selain menggunakan skincare secara rutin, menjaga pola makan juga menjadi bagian penting dalam merawat kesehatan kulit dari dalam tubuh.

Asupan makanan bergizi, terutama buah-buahan yang kaya vitamin dan antioksidan, dapat membantu mendukung produksi kolagen alami.

Kolagen sendiri merupakan protein penting yang berperan dalam menjaga elastisitas, kekencangan, dan kelembutan kulit.

Semakin baik pola makan yang diterapkan, semakin besar pula peluang kulit mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan agar tetap tampak segar.

Sebaliknya, konsumsi makanan tinggi minyak dan kurang bernutrisi dapat berdampak buruk terhadap kondisi kulit.

Dilansir dari NDTV, berikut lima buah kaya nutrisi yang dapat membantu menjaga kulit tetap sehat, kenyal, dan bercahaya.

1. Buah Beri

Berbagai jenis buah beri seperti stroberi, blueberry, blackberry, dan raspberry dikenal memiliki kandungan vitamin C yang tinggi.

Vitamin C berperan penting dalam membantu pembentukan kolagen alami dalam tubuh sehingga kulit tetap terjaga elastisitasnya.

Selain itu, buah beri juga mengandung asam ellagic yang dipercaya dapat membantu melindungi kulit dari efek buruk paparan sinar ultraviolet.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Tak Hanya Skincare, 5 Buah Ini Dapat Membantu Menjaga Elastisitas Kulit - Image
Lifestyle

Tak Hanya Skincare, 5 Buah Ini Dapat Membantu Menjaga Elastisitas Kulit

Rabu, 22 Juli 2026 | 04.41 WIB

Jaga Otot dan Energi Tubuh, Ini 10 Buah Kaya Magnesium yang Bisa Dikonsumsi - Image
Lifestyle

Jaga Otot dan Energi Tubuh, Ini 10 Buah Kaya Magnesium yang Bisa Dikonsumsi

Selasa, 21 Juli 2026 | 23.38 WIB

6 Buah yang Baik untuk Kesehatan Rambut, Bantu Kurangi Kerusakan Secara Alami - Image
Lifestyle

6 Buah yang Baik untuk Kesehatan Rambut, Bantu Kurangi Kerusakan Secara Alami

Senin, 20 Juli 2026 | 23.06 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

3

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

6

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

7

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

8

5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026

9

Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore