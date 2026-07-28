Tak Cukup Skincare, Konsumsi 5 Buah Ini untuk Kulit Lebih Lembut dan Bersinar

JawaPos.com – Memiliki kulit sehat, lembut, dan bercahaya tidak selalu harus bergantung pada berbagai produk perawatan.

Selain menggunakan skincare secara rutin, menjaga pola makan juga menjadi bagian penting dalam merawat kesehatan kulit dari dalam tubuh.

Asupan makanan bergizi, terutama buah-buahan yang kaya vitamin dan antioksidan, dapat membantu mendukung produksi kolagen alami.

Kolagen sendiri merupakan protein penting yang berperan dalam menjaga elastisitas, kekencangan, dan kelembutan kulit.

Semakin baik pola makan yang diterapkan, semakin besar pula peluang kulit mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan agar tetap tampak segar.

Sebaliknya, konsumsi makanan tinggi minyak dan kurang bernutrisi dapat berdampak buruk terhadap kondisi kulit.

Dilansir dari NDTV, berikut lima buah kaya nutrisi yang dapat membantu menjaga kulit tetap sehat, kenyal, dan bercahaya.

1. Buah Beri Berbagai jenis buah beri seperti stroberi, blueberry, blackberry, dan raspberry dikenal memiliki kandungan vitamin C yang tinggi.

Vitamin C berperan penting dalam membantu pembentukan kolagen alami dalam tubuh sehingga kulit tetap terjaga elastisitasnya.