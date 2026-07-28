7 Alasan Mengapa Anda Terus Melanggar Janji pada Diri Sendiri Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang melanggar janji pada diri sendiri. (magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda berjanji pada diri sendiri untuk mulai bangun lebih pagi, rutin berolahraga, mengurangi penggunaan media sosial, atau menabung lebih banyak, tetapi hanya bertahan beberapa hari sebelum kembali ke kebiasaan lama?



Jika iya, Anda tidak sendirian. Banyak orang menganggap kegagalan menepati janji pada diri sendiri sebagai tanda kurang disiplin atau lemahnya kemauan. Padahal, menurut psikologi, penyebabnya jauh lebih kompleks. Perilaku manusia dipengaruhi oleh kebiasaan, emosi, lingkungan, pola pikir, hingga cara otak memproses hadiah dan rasa nyaman.



Kabar baiknya, memahami alasan psikologis di balik perilaku tersebut adalah langkah pertama untuk mengubahnya.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (27/7), terdapat tujuh alasan mengapa Anda terus melanggar janji pada diri sendiri menurut psikologi.



1. Tujuan yang Dibuat Terlalu Besar dan Tidak Realistis



Salah satu penyebab paling umum adalah menetapkan target yang terlalu tinggi. Misalnya, seseorang yang sebelumnya tidak pernah berolahraga langsung bertekad berlatih dua jam setiap hari.



Dalam psikologi motivasi, tujuan yang terlalu besar justru meningkatkan tekanan mental. Ketika seseorang gagal memenuhi target pada hari pertama atau kedua, ia mulai merasa dirinya tidak mampu. Akibatnya, motivasi turun drastis.



Fenomena ini dikenal sebagai false hope syndrome, yaitu kecenderungan membuat harapan yang terlalu optimistis tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kondisi nyata.



Solusi:



Buat target yang kecil tetapi konsisten. Daripada berjanji membaca satu buku setiap minggu, mulailah dengan membaca lima halaman setiap hari. Kebiasaan kecil jauh lebih mudah dipertahankan dan perlahan membangun identitas baru.



2. Otak Lebih Menyukai Kepuasan Instan



Secara biologis, otak manusia dirancang untuk mencari hadiah yang cepat. Ketika Anda menonton video pendek, makan makanan manis, atau bermain media sosial, otak melepaskan dopamin yang memberikan rasa senang.



Sebaliknya, manfaat dari olahraga, belajar, atau menabung baru terasa setelah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.



Psikologi menyebut kecenderungan ini sebagai present bias, yaitu lebih menghargai kesenangan saat ini dibanding manfaat besar di masa depan.



Misalnya, Anda tahu olahraga baik untuk kesehatan. Namun pada pagi hari, tidur tambahan selama tiga puluh menit terasa jauh lebih menarik daripada manfaat kesehatan yang baru akan dirasakan beberapa bulan kemudian.



Solusi:



Berikan hadiah kecil setiap kali berhasil menjalankan kebiasaan baik. Misalnya, setelah menyelesaikan sesi belajar selama satu jam, izinkan diri menikmati secangkir kopi favorit atau menonton satu episode serial kesukaan.



3. Anda Mengandalkan Motivasi, Bukan Sistem



Motivasi bersifat fluktuatif. Ada hari ketika Anda merasa penuh semangat, tetapi ada juga hari ketika energi mental sangat rendah.



Psikolog perilaku menjelaskan bahwa orang yang berhasil mempertahankan kebiasaan bukan karena selalu termotivasi, melainkan karena memiliki sistem yang memudahkan mereka bertindak.



Sebagai contoh, seseorang yang ingin berlari setiap pagi akan lebih berhasil jika ia sudah menyiapkan sepatu dan pakaian olahraga sejak malam sebelumnya. Hambatan menjadi lebih sedikit sehingga peluang untuk bertindak meningkat.



Sebaliknya, jika setiap pagi masih harus mencari pakaian olahraga, menentukan rute, dan memikirkan jadwal, kemungkinan besar ia akan menunda.



Solusi:



Bangun sistem, bukan sekadar semangat. Jadikan perilaku baik sebagai bagian dari rutinitas harian sehingga keputusan yang harus dibuat semakin sedikit.



4. Terlalu Keras Menghakimi Diri Sendiri



Ironisnya, kritik diri yang berlebihan justru membuat seseorang lebih sering gagal.



Dalam psikologi, orang yang memiliki tingkat self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri cenderung lebih mampu bangkit setelah melakukan kesalahan.



Sebaliknya, mereka yang terus berkata:



"Aku memang pemalas."

"Aku tidak pernah bisa berubah."

"Aku selalu gagal."



akan mengalami penurunan motivasi karena identitas negatif tersebut perlahan dipercaya sebagai kenyataan.



Setelah sekali gagal, mereka merasa semuanya sudah berakhir dan akhirnya menyerah sepenuhnya.



Solusi:



Perlakukan diri sendiri seperti Anda memperlakukan sahabat dekat. Akui kesalahan tanpa menyimpulkan bahwa Anda adalah orang yang gagal.



5. Kebiasaan Lama Sudah Terlalu Kuat



Menurut psikologi perilaku, semakin sering suatu perilaku diulang, semakin otomatis perilaku tersebut dilakukan.



Itulah sebabnya mengubah kebiasaan bukan sekadar soal niat. Otak telah membangun jalur saraf yang membuat kebiasaan lama terasa nyaman dan efisien.



Misalnya, seseorang yang terbiasa membuka media sosial setiap kali bosan akan melakukannya hampir tanpa sadar.



Ketika ia berjanji untuk berhenti, kebiasaan lama tetap muncul karena dipicu oleh situasi yang sama, yaitu rasa bosan.



Solusi:



Jangan hanya menghilangkan kebiasaan buruk. Gantilah dengan kebiasaan baru yang memberikan fungsi serupa.



Contohnya:



mengganti membuka media sosial dengan membaca artikel singkat,

mengganti camilan manis dengan buah,

mengganti menonton video acak dengan mendengarkan podcast edukatif.

6. Lingkungan Tidak Mendukung Perubahan



Banyak orang menyalahkan diri sendiri, padahal lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku.



Psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang mudah dijangkau, sering dilihat, dan dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya.



Sebagai contoh:



Sulit mengurangi makanan manis jika rumah selalu penuh camilan.

Sulit fokus belajar jika ponsel selalu berada di samping.

Sulit rajin olahraga jika semua teman mengajak begadang setiap malam.



Lingkungan sering kali lebih kuat daripada niat.



Solusi:



Ubah lingkungan agar mendukung tujuan Anda.



Misalnya:



simpan ponsel di ruangan lain saat bekerja,

letakkan buku di meja belajar,

siapkan pakaian olahraga sebelum tidur,

bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan serupa.

7. Identitas Diri Belum Berubah



Ini adalah alasan yang sering diabaikan.



Psikologi modern menunjukkan bahwa perubahan yang bertahan lama dimulai dari perubahan identitas, bukan sekadar perubahan perilaku.



Banyak orang berkata:



"Aku ingin rajin membaca."

"Aku ingin hidup sehat."

"Aku ingin disiplin."



Namun di dalam pikirannya masih tertanam keyakinan:



"Aku memang pemalas."

"Aku bukan tipe orang yang disiplin."

"Aku tidak pernah konsisten."



Selama identitas lama masih dipercaya, otak akan cenderung membawa Anda kembali ke perilaku yang sesuai dengan identitas tersebut.



Sebaliknya, ketika seseorang mulai berkata:



"Aku adalah orang yang menjaga kesehatan."

"Aku adalah pembelajar."

"Aku adalah orang yang menepati komitmen."



maka setiap tindakan kecil akan memperkuat identitas baru tersebut.



Solusi:



Fokuslah pada siapa Anda ingin menjadi, bukan hanya apa yang ingin Anda capai. Bangun identitas baru melalui tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari.



Cara Agar Berhenti Melanggar Janji pada Diri Sendiri



Berikut beberapa langkah praktis yang didukung oleh prinsip psikologi:



Tetapkan target yang kecil dan spesifik.

Bangun rutinitas yang mudah dijalankan.

Kurangi hambatan terhadap kebiasaan baik.

Beri penghargaan atas kemajuan kecil.

Jangan menyerah hanya karena sekali gagal.

Kelola lingkungan agar mendukung perubahan.

Fokus membangun identitas baru, bukan sekadar mengejar hasil.



Perubahan besar hampir selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.



Penutup



Melanggar janji pada diri sendiri bukan berarti Anda lemah atau tidak memiliki karakter yang kuat. Dalam banyak kasus, hal tersebut terjadi karena cara kerja otak, kebiasaan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun, tujuan yang tidak realistis, serta lingkungan yang kurang mendukung.



Psikologi mengajarkan bahwa perubahan perilaku bukan tentang memiliki motivasi yang luar biasa setiap hari, melainkan tentang menciptakan sistem yang memudahkan Anda mengambil tindakan yang benar secara berulang.



