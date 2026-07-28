7 Alasan Mengapa Sebagian Orang Membenci Tren Olahraga Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang membenci tren olahraga. (Magnific)

JawaPos.com - Di era media sosial, olahraga bukan lagi sekadar aktivitas untuk menjaga kesehatan. Berbagai tren olahraga bermunculan, mulai dari lari maraton, bersepeda, yoga, pilates, gym, hingga tantangan kebugaran yang viral di TikTok dan Instagram. Banyak orang antusias mengikuti tren tersebut karena dianggap menyehatkan sekaligus meningkatkan citra diri.



Namun, di sisi lain, ada juga orang yang justru merasa tidak nyaman, bahkan membenci tren olahraga. Mereka mungkin menghindari pembicaraan tentang olahraga, merasa jengkel melihat unggahan kebugaran, atau menganggap tren tersebut berlebihan.



Apakah ini berarti mereka malas atau tidak peduli kesehatan? Belum tentu. Dalam psikologi, terdapat berbagai faktor yang dapat menjelaskan mengapa seseorang memiliki respons negatif terhadap tren olahraga.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (27/7), terdapat tujuh alasan utamanya.



1. Pengalaman Buruk di Masa Lalu



Salah satu penyebab paling umum adalah pengalaman negatif yang pernah dialami. Misalnya, seseorang pernah diejek saat pelajaran olahraga di sekolah, mengalami cedera ketika berolahraga, atau dipaksa mengikuti aktivitas fisik yang membuatnya tidak nyaman.



Psikologi menjelaskan bahwa pengalaman emosional yang kuat dapat membentuk asosiasi jangka panjang. Akibatnya, setiap kali melihat tren olahraga, otak mengingat kembali pengalaman tidak menyenangkan tersebut sehingga muncul rasa enggan atau bahkan benci.



Dalam kasus ini, kebencian sebenarnya bukan ditujukan pada olahraga itu sendiri, melainkan pada kenangan yang melekat padanya.



2. Merasa Tertekan oleh Standar Sosial



Media sosial sering menampilkan tubuh ideal, gaya hidup sehat, dan rutinitas olahraga yang tampak sempurna. Tidak semua orang merasa termotivasi oleh konten semacam ini. Sebagian justru mengalami tekanan psikologis.



Teori social comparison atau perbandingan sosial menjelaskan bahwa manusia cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika seseorang merasa dirinya jauh dari standar yang ditampilkan, ia dapat mengalami rasa minder, frustrasi, bahkan penolakan terhadap hal yang menjadi sumber tekanan tersebut.



Akibatnya, tren olahraga dipandang sebagai simbol tuntutan sosial yang melelahkan.



3. Reaksi terhadap Tekanan atau Paksaan



Dalam psikologi terdapat konsep psychological reactance, yaitu kecenderungan seseorang menolak ketika merasa kebebasannya dibatasi.



Misalnya, seseorang terus-menerus mendengar kalimat seperti:



"Kalau tidak olahraga berarti malas."

"Semua orang harus ke gym."

"Hidup sehat wajib olahraga setiap hari."



Semakin sering seseorang merasa dipaksa, semakin besar kemungkinan muncul perlawanan. Alih-alih tertarik mencoba olahraga, mereka justru semakin membencinya karena merasa pilihan pribadinya tidak dihargai.



4. Menganggap Tren Olahraga Hanya Ajang Pamer



Sebagian orang memiliki persepsi bahwa tren olahraga lebih banyak digunakan untuk mencari pengakuan daripada menjaga kesehatan.



Mereka melihat banyak unggahan mengenai pencapaian olahraga, foto tubuh ideal, atau perlengkapan olahraga mahal yang dipamerkan di media sosial. Hal ini dapat memunculkan kesan bahwa olahraga telah bergeser dari kebutuhan kesehatan menjadi simbol status sosial.



Persepsi seperti ini membuat sebagian orang merasa sinis terhadap tren olahraga meskipun mereka sebenarnya tidak membenci aktivitas fisiknya.



5. Kepribadian yang Berbeda



Tidak semua orang memperoleh energi dari aktivitas fisik yang intens. Faktor kepribadian juga memengaruhi preferensi seseorang.



Individu yang lebih menyukai aktivitas tenang, seperti membaca, melukis, menulis, atau bermain musik, mungkin merasa olahraga kelompok yang kompetitif bukanlah kegiatan yang menyenangkan.



Dalam psikologi kepribadian, perbedaan ini dianggap wajar. Setiap individu memiliki kebutuhan stimulasi yang berbeda sehingga tidak semua orang menikmati aktivitas yang sama.



6. Takut Dinilai atau Dipermalukan



Rasa takut menjadi pusat perhatian merupakan alasan lain yang cukup sering terjadi.



Beberapa orang merasa cemas saat harus berolahraga di tempat umum karena khawatir:



Gerakannya terlihat salah.

Tubuhnya dibandingkan dengan orang lain.

Menjadi bahan komentar atau ejekan.



Kondisi ini berkaitan dengan kecemasan sosial (social anxiety). Ketika rasa cemas lebih dominan daripada manfaat yang dirasakan, seseorang cenderung menghindari olahraga, terutama yang dilakukan di ruang publik.



Lama-kelamaan, penghindaran tersebut dapat berkembang menjadi rasa tidak suka terhadap tren olahraga secara keseluruhan.



7. Tidak Menemukan Makna Pribadi



Psikologi motivasi membedakan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.



Motivasi intrinsik muncul ketika seseorang melakukan sesuatu karena memang menikmatinya. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik muncul karena tekanan, hadiah, atau keinginan memperoleh pengakuan.



Jika seseorang hanya melihat olahraga sebagai kewajiban atau mengikuti tren tanpa memahami manfaat yang sesuai dengan kebutuhannya, aktivitas tersebut terasa membosankan.



Sebaliknya, orang yang menemukan makna pribadi—misalnya olahraga untuk mengurangi stres, meningkatkan energi, atau menjaga kesehatan keluarga—lebih mungkin menikmati aktivitas tersebut dalam jangka panjang.



Apakah Membenci Tren Olahraga Itu Salah?



Tidak selalu.



Yang perlu dibedakan adalah membenci tren olahraga dengan membenci aktivitas fisik. Seseorang mungkin tidak menyukai budaya pamer di media sosial atau tekanan mengikuti tren tertentu, tetapi tetap menjaga kesehatan melalui aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, berkebun, bersepeda santai, atau bermain bersama anak.



Psikologi menekankan bahwa setiap individu memiliki motivasi, pengalaman, dan kebutuhan yang berbeda. Tidak ada satu jenis olahraga atau gaya hidup yang cocok untuk semua orang.



Cara Mengubah Pandangan terhadap Olahraga



Jika rasa tidak suka berasal dari pengalaman buruk atau tekanan sosial, beberapa langkah berikut dapat membantu:



Mulailah dari aktivitas fisik yang ringan dan menyenangkan.

Hindari membandingkan diri dengan orang lain.

Fokus pada manfaat kesehatan, bukan penampilan.

Pilih olahraga yang sesuai dengan kepribadian dan kondisi tubuh.

Rayakan kemajuan kecil daripada mengejar kesempurnaan.

Ingat bahwa konsistensi lebih penting daripada mengikuti tren.



Dengan pendekatan yang lebih personal, olahraga dapat menjadi bagian dari gaya hidup tanpa harus mengikuti apa yang sedang populer.



Kesimpulan



Membenci tren olahraga bukan berarti seseorang malas atau tidak peduli terhadap kesehatan. Dari sudut pandang psikologi, sikap tersebut dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, tekanan sosial, reaksi terhadap paksaan, persepsi terhadap budaya pamer, perbedaan kepribadian, kecemasan sosial, hingga kurangnya motivasi intrinsik.